Starosta Červinka, který pronesl rasistický výrok o Romech, končí ve STAN

Starosta Poděbrad na Nymbursku Jaroslav Červinka, který hovořil o střílení v souvislosti s Romy, končí v hnutí STAN. České televizi v neděli podvečer řekl, že v pondělí doručí do stranické kanceláře sdělení o ukončení členství. Nevyloučil, že se do komunálních voleb zapojí na nezávislé kandidátce.

Oblastní sdružení STAN Nymburk vyzvalo Červinku k odstoupení z kandidátky do komunálních voleb. Předseda STAN Vít Rakušan uvedl, že pokud Červinka neodstoupí z kandidátky, odvolá ho z ní. Dozorčí rada hnutí podle Rakušana také podala podnět na pozastavení Červinkova členství ve STAN.

Podle České televize Červinka opouští STAN a je možné, že se bude ucházet o hlasy voličů na nezávislé kandidátce. "Zvažuji nějaké varianty. Zvedla se nějaká vlna podpory v Poděbradech, tak to zvažuji," řekl Červinka ve vysílání.

Cože jako🙈 Solidní strana ten STAN 🙀Starosta Poděbrad a člen hnutí STAN Jaroslav Červinka vyzval k postřílení Romů



Poděbradský starosta na červnovém jednání městského zastupitelstva hovořil o někdejší důtce od okresního úřadu. Uvedl, že ji dostal za výroky při dopravní nehodě v roce 2001, kterou způsobili psi vlastnění romským občanem. "Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy," řekl. Při vysvětlení na policii tehdy odmítl, že by měl sklony k rasismu a že by chtěl Romy střílet.

Organizace RomanoNet vyzvala vedení STAN ke stažení Červinky z kandidátky. Zároveň oznámila, že na starostu podá trestní oznámení. Oblastní sdružení Nymburk, pod nějž poděbradská buňka STAN spadá, přijala usnesení, podle nějž by Červinka měl z kandidátky odstoupit. Starosta v sobotu ČTK řekl, že rozhodnutí oblastního sdružení akceptuje a bude o něm přemýšlet.

Za svá slova se Červinka omluvil. Uvedl, že jeho výrok o Romech byl hloupý a že ho lituje. Svou roli podle něj sehrály i emoce a únava. Podle něj jeho vyjádření nebylo myšleno tak, jak nakonec vyznělo.

