Zrada a hysterická gesta, reagoval ministr kultury Staněk na Twitteru na Hamáčka

Ministr kultury Antonín Staněk hodnotil na svém twitterovém účtu jednání předsedy sociálních demokratů Jana Hamáčka jako "zoufalý pokus hodit teď vše na Staňka". Reakce přichází den po jednání o jeho setrvání ve vládě, které měl Hamáček s prezidentem a předsedou vlády.

"Zrady podobně jako nevěry přicházejí většinou ze strachu a slabosti, než-li racionálního záměru. I tak lze číst jednání našeho předsedy pod tlakem stranických kolegů v půli května. Další zoufalý pokus "hodit teď vše na Staňka", když nic nevyšlo, není řešením současné krize," napsal ministr kultury na Twitter.

Podle něj je na čase začít přemýšlet strategicky a vyčkat na další jednání, které bude mít Hamáček s prezidentem 12. července. Předseda ČSSD se ke kritice zatím nevyjádřil.

Co vzít poslední zbytky rozumu do hrsti a začít přemýšlet konečně strategicky, bez hysterie a siláckých gest? Znovu říkám: ŽÁDNÉ RACIONÁLNÍ ŘEŠENÍ SOUČASNÉ “krize” BLOKOVAT NEBUDU A RÁD BYCH VŠECHNY VYZVAL, AŤ VYČKAJÍ DO SCHŮZKY S PANEM PREZIDENTEM 12.7. — Antonín Staněk (@StanekAntonin) July 4, 2019

Čtvrteční jednání premiéra Andreje Babiše, Jana Hamáčka a prezidenta Miloše Zemana v Lánech o dalším pokračování ministra kultury Antonína Staňka ve vládě nepřineslo rozhodující výsledek. Sociální demokracie trvá na jeho odvolání, Zeman se vyslovil proti tomu, přestože podle ústavy musí na návrh premiéra člena vlády odvolat.

Kvůli dalšímu postupu se sejde předsednictvo ČSSD, část představitelů strany se vyjádřila skepticky k setrvání ve vládě. Podle opozice Zeman pohrdá ústavou, prezidentův postup kritizoval i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Babiš vyloučil, že by na prezidenta podával kompetenční žalobu.

Dramatické dění ohledně výměny ministra kultury započalo letos 18. dubna, kdy ministr kultury Staněk odvolal ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zároveň podal na Fajta dvě trestní oznámení. "Oba ředitelé na základě výsledků šetření ztratili mou důvěru v to, že jsou schopni hospodárně a s odpovědností dobrého hospodáře vést tak významné instituce s tak obrovským rozpočtem," oznámil Staněk nečekaně na tiskové konferenci. Oba ředitelé se proti jeho slovům ohradili a tvrdili, že nemá pravdu.

Ještě v lednu na dotaz Aktuálně.cz, zda se chystá odvolat Fajta, ministr odvětil, že jsou to spiklenecké teorie, kterým se on i Fajt zasmáli. Kritici ministra poukazovali na to, že poslal provést audit do Národní galerie pouhé čtyři dny před odvoláním jejího ředitele. Na Fajtovo odvolání vzápětí reagovali odborníci a označili ho za zdrcující. "Způsob odvolání je projevem arogance moci," prohlásil například ředitel pražského Centra současného umění Dox Leoš Válka.

Fajta se navíc zastali předcházející ministři kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) a Ilja Šmíd (v první Babišově vládě nestraník za ANO). Shodně tvrdili, že předcházející audity nikdy nezjistily vážnější pochybení Fajta.

Ozvali se také zaměstnanci olomouckého muzea a v prohlášení Staňka vyzvali, aby jim vysvětlil důvody odvolání Soukupa. Jeho původní argumenty označili za nekonkrétní a zavádějící. Na obhajobu obou ředitelů navíc vznikla petice "Nekulturní ministr", na níž rychle rostl počet hlasů.

Předseda ČSSD Hamáček i šéf ANO a premiér Babiš se setkali se zástupci petice proti Staňkovi. Hamáček poté 3. května oznámil, že ho situace v resortu kultury netěší, ale odvolání ministra nechystá. O šest dní později nařídilo vedení ČSSD Staňkovi, aby situaci v kultuře zklidnil. "Uložili jsme panu ministrovi, aby do konce května připravil transparentní výběrová řízení na obě uvolněné funkce, a zároveň jsme mu uložili, aby zklidnil situaci v resortu kultury a aktivně vyjednával se všemi aktéry," řekl Hamáček.

Dne 15. května Hamáček sdělil, že mu Staněk oznámil své rozhodnutí rezignovat k poslednímu květnu. "Jeho rozhodnutí respektuji a děkuji mu za jeho práci. Za současné vyostřené situace však resort potřebuje uklidnit a nový impulz," uvedl šéf ČSSD. Tehdy věřil, že se věc vyřeší do konce května, protože přece není možné, aby ministr úřad vedl, když projeví vůli ho nevést, jak sám Hamáček řekl.

Ve skutečnosti Staněk takovou "vůli" neprojevil a prohlašoval, že k oznámení o rezignaci byl dotlačen. "Nevyhrála pravda a spravedlnost. Sám od sebe bych neodešel, vyhověl jsem přání předsedy Jana Hamáčka," nechal se slyšet hned druhý den.

Nicméně 20. května předal svou rezignaci Babišovi, který ji o několik hodin později doručil prezidentovi. Ten reagoval oznámením, že se vyjádří další týden. V tento den se ozvala také protikorupční organizace Transparency International ČR, podle které mohla Národní galerie obcházet zákon, a proto organizace požádala ministerstvo kultury o kontrolu smluv.

Prezident Zeman dával od začátku najevo, že s odchodem Staňka nebude spěchat. Už 23. května při setkání s Hamáčkem řekl, že se chce nejdříve sejít s ministrem. Když se s ním 28. května sešel, napsal Babišovi dopis, ve kterém oznámil, že Staňka zatím neodvolá, a navrhl, aby politici počkali na výsledky prošetření trestních oznámení, která Staněk podal ohledně dění v Národní galerii i olomouckém muzeu.