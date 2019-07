Měnit šéfa ČSSD by byla cesta do pekel. Hamáčkovi není co vyčítat, míní Onderka

Sociální demokracie by nebyla ve vládě, v níž by nemohla ovlivnit ani to, kteří její zástupci budou ministry. V rozhovoru pro Aktuálně.cz to řekl první místopředseda ČSSD Roman Onderka. Dodal, že ohledně dalšího působení své strany ve vládě už není velký optimista. Čtvrteční schůzka premiéra Andreje Babiše a šéfa ČSSD Jana Hamáčka o výměně ministra kultury totiž opět skončila bez výsledku a prezident s odvoláním Antonína Staňka dál otálí.

Vaše první reakce na výsledek jednání u prezidenta Miloše Zemana?

Poté, co jsem slyšel tiskovou konferenci a po ní mluvil i s naším předsedou Hamáčkem, z toho vyplývá evidentně jeden závěr - že prezident premiérovi nevyhověl.

A jak by se tedy měla podle vás zachovat sociální demokracie? Měla by opustit vládu?

Tady se ukazuje celou dobu, že předseda Jan Hamáček se opravdu snaží nevynechat jedinou možnost, aby případnou ústavní krizi zažehnal. Jednal několikrát s prezidentem i premiérem. Opravdu si myslím, že mu nikdo nemůže vyčítat, že by on byl ten, který by se snažil situaci vyhrocovat.

Jste pro další jednání s prezidentem 12. července?

Z tohoto pohledu si myslím, že Jan Hamáček na schůzku půjde, což má několik důvodů. Pozvání od prezidenta se neodmítá, druhý důvod je ten, že se možná dozví něco nového. A navíc se chová konzistentně, že se snaží nevynechat žádnou příležitost k jednání.

Co říkáte na to, že na schůzce bude i ministr kultury Antonín Staněk?

Musím říci, že mi uniká smysl formátu tohoto setkání. Tomu formátu nerozumím, ale jelikož to svolává pan prezident, tak doufám, že tomu rozumí on.

Předseda Hamáček po schůzce v Lánech řekl, že už není moc velký optimista, pokud jde o pokračování vlády ANO a ČSSD. Také nejste velký optimista?

Formuloval bych to úplně stejně jako on. Pokud se nestane v příštích dnech něco překvapivého, nejsem velký optimista ohledně dalšího působení ČSSD ve vládě. Nedokážu si představit, že by ČSSD byla ve vládě s podepsanou koaliční smlouvou, podle které má pět resortů, ale nemohla by si říkat, kdo ji bude ve vládě reprezentovat. Nedokážu si představit, že bychom na toto přistoupili.

Nemohl by celou situaci vyřešit Staněk, který by buď podal ještě jednou demisi, nebo by řekl naprosto jednoznačně, že už ve vládě nechce být, a ministrovat tedy dál nebude? A vy víte, jestli on chce, nebo nechce skončit?

Tady jsou přece tři momenty. Staněk dal už dříve demisi, prezident ji nepřijal. Hamáček dal premiérovi návrh na odvolání Staňka, ten bezodkladně dal tuto žádost panu prezidentovi a ten váhá.

Takže nevyčítáte panu Staňkovi nic, pokud jde o jeho současné jednání?

On ale demisi podal a řekl i to, že na ministerstvu nebude, takže počítá s odchodem. A už tím, že podal demisi, tak vyhověl ČSSD. Kdyby každý den Staněk opakoval, co už řekl, tak si myslím, že by to nijak dnešní situaci nezměnilo.

Takže si nemyslíte, že by mohl udělat něco víc?

Ústava ale nejsou omalovánky ani trhací kalendář. Ústava mluví o jasných pravidlech a těch jsme se my drželi. Včetně pana Staňka. Prezident měl vyhovět žádosti o odvolání Staňka.

Ale prezident se hájí, že ústava neříká, za jak dlouho má vyhovět návrhu na odvolání ministra.

Když bych to hnal do extrému, tak prezident by si to mohl pořád rozmýšlet a Staňka by mohl odvolat den před dalšími parlamentními volbami za nějaké dva roky. To je přece scestné. On by měl jednat bezodkladně, pokud pro to nemá nějaké extra závažné důvody. A takový důvod nemá.

Ale prezident určitě dobře slyšel pana Staňka, jak si při podání demise postěžoval, že k ní byl donucen předsedou Hamáčkem.

To se ale stalo už před několika týdny, nevracejme se k tomu. Bavme se, co říká v posledních dnech. A tam nic takového nezaznělo.

Když vidíte, jak málem padá vláda, neříkáte si, že bylo lepší ponechat Staňka na ministerstvu kultury a podržet ho, když odvolal dva ředitele důležitých kulturních institucí? Vy jste byl první, kdo v televizi mluvil o možném jeho odvolání z postu ministra už 23. května.

Ne, ne, já jsem řekl, že kroky, které pan Staněk učinil a kvůli kterým se bouří kulturní i odborná veřejnost, jsou závažné věci a Staněk by měl své jednání vysvětlit. A v případě, že to nevysvětlí, měl by učinit nějaké kroky.

Tedy že by měl odejít?

Pan Moravec se mě ptal, jestli jsou ve hře i kroky případného odvolání pana Staňka. Já jsem řekl, že ano, ale nebylo to tak, jak potom byly titulky, že Onderka chce odvolat Staňka.

Vylučujete možnost, že byste se nakonec nějak s prezidentem domluvili a Staněk by zůstal ministrem kultury? Jinými slovy byste si řekli ­"čo bolo, to bolo"?

Výrazy "čo bolo, to bolo" patří někam na moravské Slovácko, v tomto případě je to jasné. Neznám jediného člověka z vedení sociální demokracie, který by byl ochotný uvažovat o takovém řešení situace. Myslím, že byla podána jasná žádost o výměnu ministrů a sociální demokracie na tom bude trvat.

Ale nedoplatíte na celou situaci nakonec nejvíc vy, tedy sociální demokracie? Zřejmě byste skončili v opozici a určitě byste byli mnohem méně na očích než nyní, ať jde o ministra zahraničí Petříčka, ministryni práce Janu Maláčovou, Jana Hamáčka jako ministra vnitra a místopředsedu vlády i další. Navíc se nebudete moci před voliči chlubit, co jste prosadili ve vládě.

Slyšel jsem v České televizi i v rozhlase několik politologů a všichni se shodli, že úspěchy sociální demokracie prodává Andrej Babiš a sociální demokracie vychází nastejno, ať je, nebo není ve vládě. Důležité je něco jiného - to, že ČSSD se vždy prezentovala jako strana, která má nějaké zásady a hodnoty. A jednou ze zásad je, že když podepíšeme nějaký dokument, tak ho držíme, ale zároveň vyžadujeme po svém partnerovi, aby také držel slovo a byl věrohodný.

Předseda Hamáček využil všechny možnosti, aby byla naplněna koaliční smlouva a tato vláda mohla fungovat. A já, i když jsem pro vstup do vlády nebyl, si myslím, že tato vláda řeší věci, které jsou důležité pro občany. A tím myslím často pro občany, kteří jsou obyčejní, chodí každý den do práce a platí daně.

Ale nebude pak právě litovat toho, co jste jako ČSSD udělali ohledně svého ministra kultury?

Znovu říkám, že pro nás je teď nejdůležitější zásadovost.

Jak si vysvětlujete motivaci prezidenta, kterého ČSSD dlouhodobě podporuje? Připustil byste, že skutečně může vidět v panu Staňkovi někoho, kdo bojuje proti korupci a nepořádku, a proto ho drží ve vládě?

Ale to je zkreslování dané situace. Protože sociální demokracie a pan Hamáček se nerozhodli odvolat Staňka proto, že řešil nějaké problémy v Národní galerii, ale kvůli tomu, jak to řešil. Navíc on dostal úkol, aby uklidnil kulturní a odbornou veřejnost, ale to se mu nepovedlo. Z toho důvodu se Hamáček rozhodl pro výměnu ministra.

Pokud by současný spor mohl vyústit v předčasné volby, podpoříte je?

Pokud někdo z opozice přijde s návrhem na předčasné volby, tak jsme připraveni o nich hlasovat.

Neskončí celá situace nakonec tak, že v případě odchodu ČSSD z vlády povedete místo Hamáčka ČSSD vy jako první místopředseda? Kuloáry se nesou zprávy, že on vážně zvažuje konec ve funkci.

Předseda strany o tomto uvažoval po prohraných volbách do Evropského parlamentu, protože jsme obdrželi velký úder, když jsme nezískali jediné místo. On s touto nabídkou přišel a já jsem byl první, kdo toto řešení odmítl.

A co když přijde s nabídkou na odchod z čela ČSSD teď?

Nejsem přesvědčený, že bychom měli každý rok svolávat jednou či dvakrát sjezd a volit předsedu. To by byla cesta do pekel. Z tohoto pohledu očekávám, že předseda strany se bude chovat jako předseda ČSSD.

Takže neskončí?

Když jsem ho viděl na tiskové konferenci v Lánech, tak jsem viděl sebevědomého předsedu Jana Hamáčka a byl jsem tomu rád.