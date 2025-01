Politici STAN musí sbírat podpisy na ulici. Bojují tím o lepší místo na kandidátce

Politikům Starostů a nezávislých, kteří chtějí mít na podzim šanci na zvolení do sněmovny, začíná už teď hektické období. Po vzoru kandidátů na prezidenta začnou od pondělí sbírat podpisy občanů. Budou mít vliv na jejich pozici na kandidátce. Vedení hnutí v čele s Vítem Rakušanem tím chce kandidáty dostat před volbami do ulic.

Doporučujeme se teple obléct, teplé nápoje budou zajištěny, oznámila mluvčí Starostů novinářům v pozvánce na akci, která se odehraje v pondělí 13. ledna. A to nezvykle přímo na ulici v Praze. Šéf hnutí Vít Rakušan tam odstartuje předvolební kampaň, která nemá v Česku obdoby.

Poprvé budou muset politici před volbami sbírat podpisy občanů, aby měli šanci dostat se na přední místa kandidátek pro sněmovní volby. Ale nepůjde jen o politiky. Sbírat podpisy a ucházet se o místo na kandidátce STAN bude moci prakticky kdokoliv.

"Podrobnosti sdělíme v pondělí na tiskové konferenci, kde představíme náš způsob primárních voleb ještě před samotným sestavením kandidátních listin pro podzimní volby," sdělila mluvčí STAN Sára Beránková. Více zatím nechce říct ani Rakušan.

Přibližně devět měsíců před volbami (termín ještě není stanoven) se STAN pohybuje ve většině průzkumů okolo deseti procent na třetím místě. Za hnutím ANO, které má preference přes 30 procent, a druhou ODS s 11 až 15 procenty hlasů.

Stačit mají stovky hlasů

Vedení STAN má ale podstatně větší ambice, stejně jako další tři vládní strany. Pokud se chtějí udržet u vlády i po volbách, budou muset získat podstatně více hlasů, než jim zatím přisuzují průzkumy. Jednou z cest má být právě sbírání podpisů po vzoru prezidentských kandidátů. Zatímco ti musí sehnat minimálně 50 tisíc podpisů, aby mohli kandidovat, Starostům jich bude stačit mnohem méně - má jít zhruba o stovky hlasů, podle velikosti kraje, ve kterém chtějí kandidovat.

"Musím sehnat určité množství podpisů, pokud bych chtěla být do třetího místa kandidátky ve svém Středočeském kraji. Počet zatím nechci specifikovat, to oznámíme na začátku příštího týdne. Moc se mi ale tento nápad líbí - mimo jiné proto, že sbírat podpisy a ucházet se o kandidaturu může kdokoliv. Tedy i nečlenové našeho hnutí, kteří s námi sympatizují," říká poslankyně STAN Barbora Urbanová, která v minulých volbách v roce 2021 byla až na 12. místě společné kandidátky Pirátů a Starostů. Díky velkému množství preferenčních hlasů, kterých získala téměř 20 tisíc, se ale dostala ze čtvrtého místa do sněmovny.

Počet nyní sesbíraných podpisů ale nemá být jediným kritériem pro umístění na kandidátce. Podpisy budou jeden z faktorů pro rozhodování krajských sněmů, které budou mít poslední slovo při skládání kandidátek. Urbanová ale i tak avizuje, že bude sbírat co nejvíce podpisů, a to i nad stanovenou hranici.

"Bude to velká výzva, zejména teď v zimě. Ale těším se na to. I kdybych získala podpisy za několik málo dnů, budu i dál jezdit mezi lidi. Je třeba, abychom mezi nimi byli co nejvíce, vysvětlovali všechny kroky vlády a případně si nechali i vynadat. Z pohledu vystudované politoložky se na to těším," tvrdí poslankyně.

Aktuálně.cz oslovilo i další poslance a poslankyně STAN, ale ti se omluvili s tím, že o nové kampani nemohou mluvit do oficiálního oznámení. "Všechno vám ráda detailně popíši po pondělní tiskové konferenci. Ráda se podělím o všechny informace," uvedla například místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová.

