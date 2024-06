Oteplování v Česku? Klimatolog řekl, jak proměnit bydlení: Vím, do čeho investovat

"Rekordmanem klimatického oteplení jsou na severní polokouli polární oblasti," říká klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Na vině je mimo jiné tání bílého mořského ledu, od kterého se odráží sluneční záření zpět do vesmíru. Jelikož Evropa má k regionu blízko a roli hrají i cirkulační mechanismy, lze i na území Česka naměřit dvakrát rychlejší oteplování než jinde.

Abychom se i na území České republiky připravili na dopady klimatické změny, podle klimatologa Aleše Fardy se už nyní vyplatí investice do klimatizace. Zároveň jde podle něj o ekologicky přijatelné řešení, protože v letních měsících budou klimatizační jednotky spotřebovávat nadvýrobu solární energie.

Velký úkol podle něj také stojí před městskými samosprávami. Podle klimatologa by se měly začít starat o životní prostředí, a to například zesvětlováním městského povrchu. "Naše města jsou dost tmavá, proto v létě pohlcují dost slunečního záření. Měli bychom se inspirovat třeba v Řecku, kde je nejoblíbenější barva budov bílá," dodává Farda. Pomohlo by také zazelenění měst vegetací.

Zesvětlování se ale netýká pouze fasád domů, některé současné trendy ve stavebnictví jdou podle klimatologa Fardy oteplování přímo naproti. "Obliba černých tašek na střeše je pro mě v dnešní době něco vyloženě nepochopitelného," uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.