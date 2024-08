Je strašidelné, co máme na talíři. Chilli o znepokojivém stavu české gastronomie

Oblíbená food influencerka Ta Thuy Dung alias Chili Ta má na sociálních sítích tisíce sledujících. Jako česká kuchařka s vietnamskými kořeny podle svých slov našla na svém talíři už mnoho bizárů, ale díky tomu, že tu je už od mala, si na ně rychle zvykla. "Miluji českou kuchyni, i syrečky mám ráda. Když ve Vietnamu čichnete ke krevetí pastě, tak je to taky biologická zbraň," říká ve Spotlightu.

Podle uznávané kuchařky, která se dostala do finále soutěže MasterChef, je velice snadné si na něco zvyknout, pokud tomu jste vystaveni od dětství. "Je to hrozná výhoda. Ochutnávání beru jako dobrodružství," vysvětluje v rozhovoru se Světlanou Witowskou a dodává, že právě její působení v Česku a vietnamské kořeny jí dovolují si vzít to nejlepší z obou kuchyní.

"Myslím si, že v Čechách už není problém najít místo, kde se dobře najíst. Spíš je problém začít řešit to, co s námi to jídlo dělá," naráží Ta Thuy Dung na fakt, že málo Čechů řeší svůj jídelníček natolik, aby si pojistili dobré zdraví. Problém navíc vidí i v tom, že lidé neřeší, jak výroba a pěstování některých potravin neblaze ovlivňuje okolní přírodu. "Jak víc pronikám do zákulisí českého zemědělství a vidím, jak moc to, co se nám dostane na talíř, ovlivňuje naše pole a co zanecháváme budoucím generacím. Je to strašidelné," vysvětluje ve Spotlightu.

A co dokáže Chili Ta v české gastronomii bezpečně vytočit? Podle ní je to vždy moment, kdy zjistí, že kuchař svého zákazníka šidí. "Když vidím, že na talíři je něco, co nemá tu hodnotu, kterou zaplatím, je to šílené," stěžuje si kuchařka. Problém navíc vidí i v tom, že český zákazník má tendenci se nechat ošidit a s kvalitou jídla se smíří. "Je to dvoucestný problém. Třeba si i stěžujeme, ale nedáme zpětnou vazbu a ještě dáme dýško," uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00:08-00:03:40 Kde je v očích Vietnamců na pomyslném žebříčku profese kuchařka a influencerka? Jak rodiče food influencerky přijali její vysněnou práci?

00:03:40-00:07:03 Co je zásadní rozdíl v české a vietnamské výchově? Jak na její humorná videa na internetu o vietnamsko-českých stereotypech reaguje její vlastní komunita? A nepřehnala to někdy?

00:07:03-00:08:19 Jaký je zásadní rozdíl ve vietnamském a českém jídle a ve stolování?

00:08:19-00:14:22 Jaký největší mýtus o Vietnamcích v Česku slyšela? Jaké bylo její dětství a školní léta v cizí zemi? Proč měla pocit, že musí bojovat proti všem? A jak moc si je blízká s vietnamskou komunitou?

00:14:22-00:18:59 Jaký typ humoru mají Vietnamci vlastně rádi? Spíš trapný, nebo nekorektní? A proč jsou Češi vůči Vietnamcům mnohem více vstřícní než k jiným menšinám?

00:18:59-00:26:19 Co má ráda z české kuchyně? Jaký největší bizár u nás ochutnala a čím je pro ni česká kuchyně tak specifická? Co ji dokáže v gastru bezpečně vytočit?

00:26:19-00:28:33 Jak se připravuje na soutěž StarDance? Má díky dlouholetému hraní amerického fotbalu oproti ostatním soutěžícím nějakou výhodu? A který tanec jí dělá zatím největší problém?