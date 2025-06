Východ a západ Slunce budou netypicky zbarvené, upozornili meteorologové

Východ a západ Slunce nad Českem může být v pondělí netypicky barevný. Důvodem je kouř z lesních požárů v Kanadě, který se ve vyšších vrstvách atmosféry dostal nad Evropu.

Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Největší koncentraci jemných prachových částic z požárů očekávají meteorologové nad Českem v pondělí. V dalších dnech už bude výrazně nižší. Vzhledem k deštivému počasí posledních dní je nyní kvalita ovzduší v Česku velmi dobrá.

Kdo jste včera večer zahlédl Měsíc vysoko nad obzorem, možná vás překvapila jeho výrazná oranžová barva. Přes území České republiky prochází kouř z lesních požárů v Kanadě. I zítřejší obloha bude mít s ohledem na vyšší koncentrace kouře zvláštní barvu a možná se dočkáme i… pic.twitter.com/5KN9iQmBIL — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) June 8, 2025

Současná situace je podle meteorologů názorným příkladem dálkového transportu látek v ovzduší. Už v sobotu večer si podle nich mohli lidé všimnout, že kouř z Kanady propůjčil Měsíci vysoko nad obzorem výrazně oranžovou barvu.

"I zítřejší (pondělní) obloha bude mít s ohledem na vyšší koncentrace kouře zvláštní barvu," upozorňuje Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší koncentraci prachových částic očekává v první polovině dne.

Lesní požáry v květnu zasáhly kanadské provincie Saskatchewan, Manitoba a Ontario. Vynutily si evakuaci tisíců lidí a narušily těžbu ropy v zemi.

Uletí tisíce kilometrů

Podle meteorologů to není zdaleka poprvé, co se kouř z Kanady dostal do Česka. Látky se mohou atmosférou šířit i tisíce kilometrů.

"Do Česka se takto může dostat například saharský písečný prach nebo znečišťující látky z různých Česku vzdálených zdrojů," píší meteorologové, kteří jako příklad uvádějí i částice z vytápění v sousedním Polsku.

Lesní požáry uvolňují do ovzduší nežádoucí látky. Jde hlavně o jemné prachové částice, které mohou kvůli svým mikroskopickým rozměrům pronikat do dýchacího systému člověka a mít nepříznivý vliv na jeho zdraví. Při požárech vzniká také oxid uhelnatý, oxidy dusíku nebo polycyklické aromatické uhlovodíky, z nichž některé jsou prokazatelně karcinogenní.

Kromě přesného složení a koncentrace znečišťujících látek hraje v jejich vlivu na zdraví důležitou roli i výška, ve které se ve vzduchu pohybují. Pokud se drží ve vyšších vrstvách atmosféry, lze jejich přítomnost vnímat jen jako zákal na obloze. Ten sice dokáže negativně ovlivnit výkon solárních elektráren nebo snížit maximální denní teploty, ale na kvalitu vzduchu dýchaného lidmi nemá přímý dopad.