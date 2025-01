"Omlouvala jen smrt, byla to jízda." Basiková popsala tvrdé prostředí showbyznysu

"Když rodič uhodí dítě nebo ho zmlátí, seřeže, je to opravdu extrémní situace a selhání rodiče," říká o fyzických trestech zpěvačka Bára Basiková. Kvůli tomu, že sama v dětství fyzickým trestům čelila, se rozhodla tuto praktiku výchovy na vlastní děti neaplikovat. "Vyplatilo a vrátilo se mi to," dodává.

"Za to, za co jsem byla bitá já, jsem být bita neměla," říká v rozhovoru pro Spotlight Basiková a vyjmenovává důvody trestů jako špatná známka ve škole, odmlouvání, neuposlechnutí nebo zapomenutí dojít na nákup. "Byla jsem z generace, kdy se děti opravdu bily téměř za všechno a často, a přijde mi to brutální, přijde mi to strašné," konstatuje zpěvačka.

Její přesvědčení se s narozením vlastních dětí pouze utvrdilo. "Cítila jsem, že to ani není možné, ani to není potřeba, protože všechny situace, i ty nejkrizovější, se daly vyřešit nějakým dialogem nebo domluvou," vysvětluje Basiková. Se svými dětmi se odmala bavila o všem adekvátně k jejich věku. "Chtěla jsem, aby ve mně viděli parťáka, člověka, na kterého se můžou spolehnout, kterého se nebojí a jehož dlaň je tady pro to, aby je hladila, a ne fackovala," dodává.

Zpěvačku samotnou totiž tvrdá výchova dlouhodobě poznamenala. "Srazilo mi to sebevědomí, kvůli tomu jsem si v dětství a pubertě připadala špatná, méněcenná, obviňovala se," říká Basiková. Argument, že se přece dítěti po pár fackách nic nestane, dle ní neobstojí. "Uvnitř v duši se zakládá na velký malér a na to, že mohou přijít i psychické problémy," zdůrazňuje.

V rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou Basiková mimo jiné vzpomíná také na 90. léta a její zápřah při hraní v populárním muzikálu Jesus Christ Superstar. Proč byla "omluvenkou jen smrt"? Jak reaguje na negativní ohlasy po obnovené premiéře v O2 Areně? A jak obecně vzpomíná na devadesátá léta?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-06:14 Jaká hudba jí zaručeně zvedne náladu a co by si naopak nikdy nepustila? Představovala si někdy, že se po 25 letech vrátí na pódium s muzikálem Jesus Christ Superstar?

06:14-12:07 Bylo potřeba se po letech opět mezi herci sladit a jaké byly na novou verzi muzikálu ve vyprodané 02 aréně ohlasy? Co Basikovou na kritice tak rozčílilo a jak se přes 800 repríz muzikálu v 90. letech dalo vydržet?

12:07-17:54 Hledali se Basikové hudební autoři a spolupracovníci snadno a co ji připoutalo k hudebnímu uskupení Pačes? Jakým všem žánrům je zpěvačka otevřená a jak vzpomíná na vystoupení v pořadu Zpívá celá rodina?

17:54-23:42 Plánovala Basiková uměleckou kariéru už od dětství a kdy o sobě jako o zpěvačce s nadějnou kariérou přestala pochybovat? Jaká byla její největší a nejtěžší životní role a jak náročné bylo zkombinovat kariéru s rodičovstvím?

23:42-28:58 Proč se rozhodla své děti fyzicky netrestat a v jaké společnosti by si přála, aby žily její děti a vnoučata?

