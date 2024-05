Rozčtvrtím tě a hodím prasatům, vyhrožoval své ženě velitel těžkooděnců v Praze

Opakované násilné incidenty připravily o místo policistu, který sloužil na jedné z vedoucích pozic v pražské speciální pořádkové jednotce. Zjistilo to Aktuálně.cz. Vedení sboru v hlavním městě ho propustilo kvůli odsouzení za několik trestných činů. Příslušník se choval agresivně k manželce, jednou se jí také vlámal do e-mailu. Redakce popisuje detaily případu.

Praporčík P. P. sloužil v pražské speciální pořádkové jednotce coby zástupce velitele jednoho z družstev, podléhalo mu zhruba dvacet policistů. Pořádkový útvar zakročuje při násilných incidentech během demonstrací, sportovních utkání či jiných velkých veřejných akcí. Jde o fyzicky nejnáročnější službu ve sboru.

Nekontrolovaný problém s násilím měl přitom sám praporčík. Manželku napadal, vyhrožoval jí smrtí a zbil i jejího nového partnera. Žena k němu odešla právě kvůli pravidelnému domácímu násilí. Než se tam odstěhovala, sehnala si prostřednictvím intervenčního centra dočasné náhradní bydlení.

"Policistu jsme navrhli obžalovat z trestných činů nebezpečné vyhrožování, porušování domovní svobody a neoprávněný přístup k počítačovému systému," sdělila Aktuálně.cz mluvčí Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivana Nguyenová. Jak zjistila redakce, za tyto trestné činy byl také odsouzen.

Ženu už nesmí kontaktovat

Praporčík P. P. dostal 18 měsíců vězení podmíněně se zkušební lhůtou tří let. Redakci to sdělil Roman Šustr, předseda Okresního soudu ve Strakonicích, jenž kauzu vyřizoval jako první. Právě v tomto jihočeském okresu policista s manželkou a dcerou žili v rodinném domě.

"Byla mu udělena zpřísňující podmínka zdržet se nežádoucího kontaktování poškozené," podotkl Šustr. Jako poslední vstoupil do případu letos v lednu Nejvyšší soud, jenž příslušníkovo dovolání coby neopodstatněné odmítl. Zjištění nižších instancí o trestném chování vůči manželce obstála.

Násilím vůči ženě se praporčík připravil o kariéru u policie. Vedení sboru v Praze ho vyhodilo krátce poté, co padl pravomocný rozsudek. "Byl propuštěn v srpnu loňského roku," sdělil Aktuálně.cz policejní mluvčí Jan Daněk. Pravomocné odsouzení je podle zákona neslučitelné s působením u policie.

Do e-mailu se vlámal během pohotovosti

Začalo to nejpozději v únoru 2020. Praporčík se hádal s manželkou kvůli výchově dcery, v nejvyhrocenější chvíli strčil ženu do přepravky na dříví. Jak stojí v rozhodnutí Nejvyššího soudu, jež má Aktuálně.cz k dispozici, současně jí vyhrožoval, že "ji rozčtvrtí a hodí prasatům v lese, kde ji nikdo nenajde".

Když ho po tomto incidentu opustila, po telefonu jí nadával, zastrašoval a vyhrožoval smrtí. Podle rozsudku se takových scén odehrálo nejméně jedenáct. Manželku chtěl donutit, aby se k němu vrátila. Zároveň se ji tím snažil dotlačit ke stažení trestního oznámení, které na něj podala.

Když proti němu inspekce zahájila trestní řízení, chtěl se dozvědět, jestli jeho žena s inspekcí spolupracuje. Opatřil si heslo do její e-mailové schránky, do které se pak přihlásil. Do e-mailu své ženy se přitom vlámal během služební pohotovosti na ubytovně pořádkové jednotky.

Ve finále tlačil na ženu, aby inspekci odepřela souhlas s jeho stíháním. V březnu 2021 proto přijel před dům jejího partnera. Na jeho pozemku jí nadával, během slovní výměny ji strkal na auto. Když se ženy nový partner zastal, policista na něj zaútočil. "Několikrát jej udeřil pěstí do obličeje a krku," stojí v rozsudku.

Kopání do břicha, skákání po nohou

"Obviněnému nesvědčila žádná okolnost, která by snižovala stupeň společenské škodlivosti uvedeného jednání. Nelze ani odhlédnout od pozice autority, kterou zastával jako příslušník policejních sborů," píše se v rozsudku Nejvyššího soudu, jenž odmítl jeho dovolání.

Žena o útocích ze strany manžela mluvila s přáteli v práci. Kolegové ji dokonce žádali, aby se jim z domova hlásila, že je v pořádku. Svěřila se také pracovníkům Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím. Instituce pak vypracovala zprávu, jež se projednávala v hlavním líčení u soudu.

"Z důkazů vyplývá, že fyzické násilí vůči poškozené nebylo ze strany obviněného ojedinělé. Poškozená vypověděla o kopání do břicha, skákání po nohou," píše se dále v rozsudku. Když soud hodnotil nabourání do e-mailové schránky, chování praporčíka P. popsal jako nepřípustnou snahu "o kontrolu života poškozené".

Dnes už bývalý policista se bránil, že jeho vulgární výbuchy si žena nahrála na telefon tajně bez jeho vědomí. Tyto důkazy tak podle něj nebyly použitelné. Soud ale tento argument odmítl. "Jakožto soukromá osoba neoplývající technickým nebo právním zázemím neměla, s výjimkou svého svědectví, jiného přímého důkazu o rozsáhlosti a intenzitě jednání obviněného."