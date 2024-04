"Jménem zákona natáhni nohy!" Opilý policista smýkal dívkou po zemi, zasáhla inspekce

Generální inspekce bezpečnostních sborů podle zjištění Aktuálně.cz obvinila dva příslušníky policie, kteří letos v únoru v opilosti zakročili proti devatenáctileté dívce. Policista jí za vlasy smýkal po zemi, policistka na dívce klečela. Muž je postavený mimo službu, zatímco žena do svého obvinění docházela do služby. Vedení policejního sboru se za jejich chování omluvilo.

"Ve věci došlo dne 24. dubna k zahájení trestního stíhání dvou příslušníků bezpečnostních sborů pro jednání, které bylo kvalifikováno jako přečin výtržnictví spáchaný dílem samostatně, dílem ve spolupachatelství," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

Vyšetřování dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. Pod jeho dozorem inspekce obvinila policistu ještě z jednoho činu, v incidentu byl tím aktivnějším. "U jedné z obviněných osob bylo zahájeno stíhání též pro zločin těžkého ublížení na zdraví," dodal mluvčí Cimbala.

Za ublížení na zdraví je v tomto případě sazba až deset let vězení, výtržnictví se trestá dvěma lety za mřížemi. Inspekce se začala případem zabývat poté, co se na veřejnosti v půlce března objevil videozáznam násilného chování opilých policistů vůči dívce.

"Je mi to úplně jedno!"

"Je mi to úplně jedno! Jménem zákona ať natáhne nohy!," křičel policista na svědkyni incidentu, která ho při zákroku upozornila, že dívce je devatenáct let. Posléze jí příslušník za vlasy smýknul do silnice. Když dívku po příjezdu policejní hlídky na místo pustil, obratem na ni zaklekla policistka.

Na incident upozornil deník Blesk. K napadení mladé ženy dvěma příslušníky sboru došlo v noci 17. února v pražské Nádražní ulici před klubem Phenomen. Oba policisté, v osobním životě jsou partneři, se v podniku byli bavit. Jejich večer skončil tím, že před klubem napadli zmíněnou dívku.

Policie před třemi týdny informovala, že policista, který byl hlavním aktérem násilného zákroku, je postavený mimo službu. "Řízení ve věci zproštění, které nadřízený s dotyčným vedl, skončilo a policista byl zproštěn výkonu služby," uvedl sbor na sociální síti X. Policistka ještě počátkem týdne do práce docházela.

Mimo službu má skončit i policistka

Aktuálně.cz zjišťovalo, zda se po obvinění policistky situace změnila a vedení pražského sboru ji ze služby odstaví. Policejní mluvčí se zatím nevyjádřil. Podle informací redakce však vedení sboru čekalo právě na to, jak se zachová inspekce. Po zahájení stíhání by příslušnice měla skončit mimo službu.

Policejní pár byl v době zákroku silně opilý, podle dechové zkoušky měli v sobě více než 1,5 promile alkoholu. Za jejich jednání se omluvila policie na sociální síti X, politování vyslovili i policejní prezident Martin Vondrášek a ministr vnitra Vít Rakušan.

"Ačkoliv jde o neomluvitelné selhání jednotlivce, poškodil svým chováním celou Policii ČR," uvedl nejvyšší představitel policie. Rakušan přístup policie k incidentu ocenil. "Děkuju za jasné vyjádření. Policie si nezaslouží, aby jí podobní lidé kazili jméno, takové chování je naprosto neakceptovatelné," uvedl.