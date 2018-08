ODS řešila, co s Klausem. Podporou Jakla překročil všechno, stál tam sám proti všem, zní z klubu

"Vyříkali jsme si to na jednání klubu a tím to pro mne končí," komentoval situaci předseda strany Petr Fiala.

Praha - Občanští demokraté dorazili na jednání sněmovny jako poslední. Před zahájením schůze je totiž zdržela dlouhá debata o problémech, které straně svými výroky způsobil Václav Klaus mladší.

Pražský poslanec zpochybnil účast našich vojáků v Afghánistánu, a to navzdory tomu, že ODS českou účast v zahraničních misích podporuje. Ještě větší nevoli pak Klaus vyvolal, když jako kandidáta do Senátu podpořil bývalého tajemníka svého otce Ladislava Jakla. Ten se nadcházejících podzimních voleb účastní v barvách konkurenčního hnutí SPD Tomia Okamury.

"Mít jiný názor je jedna věc, ale to, že podpořil jiného kandidáta do Senátu, je překročení všeho," komentoval Klausovy výroky jeho kolega z poslaneckého klubu. Jméno nechtěl zveřejnit, protože se strana po schůzi dohodla, že oficiálně se bude k synovi bývalého prezidenta vyjadřovat jen vedení strany či klubu.

"Vyříkali jsme si to na jednání klubu a tím to pro mne končí," komentoval situaci předseda strany Petr Fiala. "Odcházíme z poslaneckého klubu s tím, že všichni budeme hájit program a politiku ODS. Tak to má být a tak to také bude," dodal Fiala. Na otázku, zda tak bude vystupovat i Klaus, však předseda nereagoval.

Klaus dorazil do jednací síně mezi posledními. Potom, co se musel hájit před celým klubem, spěchal rovnou do sálu. V kuloárech se nezastavil a na otázky Aktuálně.cz odmítl odpovídat. "To byl normální standardní klub," řekl na dotaz, jak vnímá ostrou kritiku, které nyní ve straně čelí.

Debata poslanců ODS však nebyla zcela běžná. "Václav Klaus se prohlásil za nezávislého komentátora a my jsme se mu snažili vysvětlit, že jím není, protože vystupuje jako významný člen strany," přiblížil dění v zákulisí významný člen ODS. "Klaus tam stál jako jeden proti všem. Je to sólista," dodal.

Pro občanské demokraty jsou protievropské postoje některých členů - Klause zvláště - problém již dlouho. Pražský zákonodárce před časem například prohlásil, že by Česko mělo "vypadnout" z EU. Straníci se přitom snaží zbavit nálepky "euroskeptiků" a podobná vyjádření jejich snažení kazí. Nejsilnější pravicová strana nechce vystupovat z EU, jen by unii reformovala.

Občanští demokraté podle výroků několika poslanců nedostali od Klause jasný příslib, že do budoucna bude v zásadních politických věcech respektovat oficiální stanoviska strany. Debata o tom, jaké potíže způsobuje, by podle několika členů měla ještě pokračovat. "Nemůže se takto vyjadřovat. A jestli ano, musí hledat štěstí jinde nebo na kongresu přesvědčit členy, aby ODS změnila oficiální stanoviska," dodal jeden z poslanců.

V podobném duchu Klause ve středu kritizoval i šéf senátorů ODS Miloš Vystrčil. "Nehodláme vyrážet klín klínem. Na druhé straně to, co dnes říká Václav Klaus mladší, je, dle mého názoru, na hraně toho, co je ještě možné a únosné," řekl podle ČTK. "Když chcete být úspěšní, musíte tvořit tým. A tým se skládá z lidí, kteří spolupracují, a ne ze solitérů," dodal.