Soukupa v Zemanově "vítězném týmu" řešit nebudeme, lidi si to musí přebrat sami, říká vysílací rada

Majitel televize Barrandov Jaromír Soukup sledoval v sobotu sčítání hlasů ve štábu prezidenta Zemana.

Praha - Když bylo jasné, že prezident Miloš Zeman obhájil svůj mandát, předstoupil ve svém štábu před podporovatele. Spolu s ním na pódiu stáli i lidé, kteří se Zemanem v soukromém salonku sledovali průběh sčítání. Mluvčí Jiří Ovčáček je na konci tiskové konference označil za "vítězný tým". Mezi nimi byl i Jaromír Soukup, který vlastní televizi Barrandov a pravidelně Zemana zpovídá v pořadu Týden s prezidentem.

Toto propojení již v neděli odsoudil Syndikát novinářů, podle kterého jeho způsob vedení předvolebních debat a Soukupova přítomnost mezi nejbližšími spolupracovníky Zemana ukazují na "jednoznačnou podjatost stanice".

Na objektivitu a vyváženost vysílání v Česku dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která se již touto stanicí v minulosti několikrát zabývala. Samotnou přítomnost Soukupa v týmu podporovatelů prezidenta Zemana však řešit nebude. "Rada se zabývá pouze obsahem vysílání, nikoliv tím, kdo a jak se projevuje. To si musí lidé přebrat sami," řekl Aktuálně.cz předseda Ivan Krejčí.

V případě, že by chtěla rada proti Soukupově účasti v Zemanově štábu zasáhnout, musela by prokázat, že měla přímý vliv na objektivitu vysílání. "Těžko tento přímý vliv prokážete. A vzhledem k tomu, že naše rozhodnutí podléhají správnímu řízení, tak to musíte mít vyfutrované, abyste mohli říct, že to vliv na objektivitu vysílání má. To skoro není možné prokázat," vysvětluje Krejčí.

Samotný Soukup to za nevhodné nepovažuje. "Proč by to nebylo vhodné? Jsem vlastník mediálního domu, kde měl pan prezident každý týden rozhovory," řekl již v sobotu České televizi s tím, že ve svých pořadech zůstává objektivní.

Před volbami přišly stížnosti i na Primu



Rada před volbami vysílání sledovala a bude vyhodnocovat, zda televize a rádia byly v tomto čase vyvážené. Celkový monitoring však bude mít podle Krejčího hotový za měsíc až dva.

Mezitím však radě přišla řada stížností. Kromě těch na televizi Barrandov si lidé stěžovali také na předvolební debatu prezidentských kandidátů na televizi Prima. "Minulý čtvrtek jsme měli na debatu na Primě dvacet stížností," řekl Krejčí.

Český rozhlas zjistil, že Jiří Drahoš při ní mluvil necelých 16 minut, zatímco Zeman přes 24 minut. Podle Krejčího to však samo o sobě neznamená, že by debata byla nevyvážená. Stížnostmi se však budou postupně zabývat.