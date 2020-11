Stopka pro Jaromíra Soukupa. Jeho hnutí List se dočasně nesmí angažovat, rozhodl soud

Hnutí List Jaromíra Soukupa se nesmí do odvolání angažovat v politice. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, v pondělí o tom rozhodl Nejvyšší správní soud. Důvodem je, že hnutí nemá vytvořenou základní organizační strukturu. Podle verdiktu nesmí být politicky aktivní do doby, než si orgány ustaví. Návrh na pozastavení činnosti Listu podala vláda Andreje Babiše. Hnutí vzniklo loni na jaře.

List Jaromíra Soukupa registrovalo ministerstvo vnitra loni 15. března. Od té doby však hnutí nepodniklo žádné kroky, aby mohlo začít politickou práci. Nesvolalo ustavující sjezd, nepostavilo řídící orgány, ani si nikoho nezvolilo do jejich čela. Byla to přitom jeho zákonná povinnost. Kvůli této pasivitě na podnět ministerstva vnitra požádala vláda Andreje Babiše soud, aby činnost hnutí pozastavil.

Jak zjistilo Aktuálně.cz, Nejvyšší správní soud žádosti v pondělí vyhověl. Hnutí se musí do odvolání z politiky stáhnout. "NSS soud dospěl k závěru, že i nyní posuzovaný návrh je důvodný, neboť z údajů předložených ve spise vyplývá, že odpůrce (List Jaromíra Soukupa, pozn. aut.) ve lhůtě šesti měsíců, ani později do dne rozhodování soudu, nesplnil svou povinnost ustanovit orgány hnutí," stojí ve verdiktu, nímž se Aktuálně.cz seznámilo.

Nejvyšší správní soud nevycházel jen ze spisu, ale prověřil i otevřené zdroje. Konkrétně databázi ministerstva vnitra. "Trvající neustavení orgánů odpůrce plyne ke dni rozhodování NSS i z elektronicky přístupného rejstříku politických stran a politických hnutí vedeného Ministerstvem vnitra. Je tedy namístě, aby byla činnost odpůrce pozastavena," stojí dále v rozsudku soudního senátu předsedy Tomáše Langáška.

Než vláda předala osud hnutí do rukou soudu, ministerstvo vnitra ho loni v září upozornilo, že musí konat. Resort dostal odpověď 9. října. "Sdělujeme, že jsme v zákonem stanovené lhůtě 6 měsíců od vzniku hnutí orgány hnutí nestihli ustanovit. Učiníme tak v co možná nejkratší době a ihned Vám tuto skutečnost sdělíme a doložíme usnesením příslušného orgánu hnutí," odepsal List vnitru. Pak už se hnutí resortu nikdy neozvalo.

Soukupovi přátelé z boxu

Že List Jaromíra Soukupa nefunguje, dokládá i jeho postup v řízení před Nejvyšším správním soudem. List se nijak nebránil. "Nevyjádřil se ani k návrhu, který byl zmocněnkyni jeho přípravného výboru doručen soudem dne 27. 12. 2019 a v němž byla k vyjádření stanovena lhůta jednoho měsíce, jež uplynula v pondělí 27. 1. 2020," píše se v rozsudku.

Aktuální verdikt neznamená pro hnutí definitivní konečnou. Jak soudce Langášek upozorňuje, List Jaromíra Soukupa se může snadno vrátit do hry. "Odpůrci nic nebrání v tom, aby bezprostředně po dodatečném splnění zákonných povinností a uznání jejich splnění ze strany Ministerstva vnitra pokračoval v plném rozsahu ve své činnosti," stojí ve verdiktu. Do té doby však nesmí hnutí nic jiného podnikat.

Mediální magnát Jaromír Soukup (*1969) je český byznysmen, mediální magnát a v minulosti také politický aktér. V druhé vládě Mirka Topolánka byl náměstkem ministryně školství Dany Kuchtové, v roce 2006 se podílel na tvorbě ekonomického programu Strany zelených.

V roce 2000 založil vydavatelství Empresa Media, pod které koncem minulé dekády přešly tituly jako Týden či Instinkt. V roce 2012 koupil televizi Barrandov, kde v průběhu roku 2017 začal moderovat řadu pořadů. Na vrcholu svého vystupování na televizní obrazovce jich uváděl více než deset.

Jeden z nich byl Týden s prezidentem, který je vlajkovým programem televize. Pořad se stal platformou pro nekritickou prezentaci názorů prezidenta Miloše Zemana. Od ledna letošního roku pořad skončil, protože se podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka vyčerpal jeho formát.

Jaromír Soukup vyhlásil založení hnutí loni v lednu na své Televizi Barrandov, byl to jeho první vklad do jeho vzniku. Druhým bylo poskytnutí svého jména, to bylo vše. Ministerstvo vnitra List Jaromíra Soukupa zaregistrovalo po žádosti Soukupových přátel z boxerského prostředí - Ondřeje Pály, Radka Pály a Arlety Krausové. Magnát na ně tuto agendu přenesl cíleně, sám se angažovat nechtěl.

Když loni v prosinci požádala vláda Andreje Babiše o pozastavení činnosti hnutí, Soukup ujišťoval, že List je životaschopný. "Každopádně tento projekt rozhodně není mrtvý. Nyní čekáme na osobnosti, které se tohoto projektu chopí a budou ho chtít rozvíjet," napsal Aktuálně.cz magnát.