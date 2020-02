Nejsme arbitři pravdy, nechápe šéf vysílací rady, že soud zrušil pokutu pro Barrandov

Již nesčetněkrát Rada pro rozhlasové a televizní vysílání upozornila televizi Barrandov na pochybení v jejím vysílání. Pouze dvakrát sáhla k pokutě, obě však Městský soud v Praze zrušil. Po vysílací radě soud požaduje, ať dokáže, že televize ve svém vysílání uvádí nepravdy. Šéf rady Ivan Krejčí však tvrdí, že rada není od toho, aby určovala, co je pravda.

Vůbec jste se nezabývali tím, jestli Jaromír Soukup ve svých pořadech neříká pravdu, vzkázal ve zkratce Městský soud v Praze Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, když se minulý týden rozhodl zrušit pokutu ve výši 400 tisíc korun, kterou rada televizi udělila. Podobné rozhodnutí zaznělo už v říjnu loňského roku, kdy stejný soud ze stejného důvodu zrušil dvousettisícovou pokutu.

Druhou pokutu se vysílací rada rozhodla uložit za reportáž v pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa, kde moderátor a ředitel televize v jedné osobě kritizoval nadnárodní společnosti za vyvádění peněz ze země. Jako příklad zmínil automobilku Škoda Auto. Soukup podle rady prezentoval pouze jeden vyhraněný pohled na tuto problematiku a pořad představoval jasný, předem stanovený postoj s jednostrannou interpretací zveřejněných informací.

Podle soudu to však samo o sobě na pokutu nestačí, což šéf rady Krejčí nechápe. "Rada se nemůže stavět do pozice arbitra pravdy. To není její úkol. Rada kontroluje, zda byly dodrženy všechny standardy objektivního a vyváženého informování, které zahrnují nepředpojatý přístup, korektní zacházení s fakty, uvádění zdrojů informací a pochopitelně dávat prostor protistraně. Je pak na divákovi, aby si sám svobodně utvořil názor na to, kde je pravda," vysvětluje Krejčí.

"Městský soud v Praze má zcela jinou představu o tom, jakým způsobem jsou definovány povinnosti poskytování objektivních a vyvážených informací a jak má jejich dodržování vyhodnocovat dozorový orgán," dodává Krejčí.

Spor o pokuty tím nekončí, v prvním případě již rada podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Podle Krejčího je velmi pravděpodobné, že podobně bude postupovat i po tomto rozsudku, rada však chce ještě počkat na doručení jeho písemného vyhotovení.

Nedat prostor druhé straně pro uložení pokuty nestačí

Analytik a konzultant v oblasti mediálních zákonů Filip Rožánek upozorňuje, že se zde střetly dva různé pohledy na to, co je objektivita a vyváženost. "Na jedné straně je technický přístup, podle kterého mají dostat prostor obě strany a všechny mají mít zhruba stejný prostor, který snadno změříte na minuty a sekundy. A pak je to řekněme interpretační pohled, co je vlastně pravda a co ještě pokrývá svoboda slova," vysvětluje Rožánek s tím, že rozumí tomu, že se státní úřad rozhodl pro první cestu.

"Obávám se ale, že pokud bude chtít rada v tomto a případně i v dalších soudních sporech obstát, tak bude prostě muset doložit, v čem konkrétně byl pořad nepravdivý nebo neobjektivní a na základě čeho uložil sankci. V tuhle chvíli to vypadá, že minimálně část soudů se kloní k tomu, že nestačí říct, že tam nebyla slyšet druhá strana," říká Rožánek.

Šéf vysílací rady Krejčí však tvrdí, že prozatím se nechystají měnit způsob své práce. Rada hodlá počkat, jak rozhodne Nejvyšší správní soud - doufají, že u něj zvrátí rozsudky městského soudu.

Barrandov zatím vyvázl bez jediné pokuty

Vysílací rada v minulosti opakovaně řešila prohřešky televize Barrandov. Vyčítala jí například, že před prezidentskými volbami Soukup v pořadu, kde byl hostem prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, stranil Miloši Zemanovi, přičemž neplnil roli kvalifikovaného oponenta. Před volbami do Poslanecké sněmovny byli zase podle rady až příliš často zváni zástupci hnutí ANO a předseda SPD Tomio Okamura.

Pokutu se však rada rozhodla udělit až za zmiňovanou reportáž v pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa a předtím za příspěvek v pořadu Moje zprávy, kde se moderátor zabýval státními zakázkami pro agenturu Dorland.

Krejčí však upozorňuje, že podle rozsudků Nejvyššího správního soudu rada více sankcí televizi udělit nemůže. "Rada může uložit pokutu jen v případech, kdy byl již na typově shodné porušení zákona dříve upozorněn. Rada proto vždy musí hodnotit, zda nový případ odhaleného porušení zákona vykazuje obdobné rysy jako porušení zákona, který bylo již v minulosti předmětem vydaného upozornění," vysvětluje Krejčí.

Podle analytika Rožánka jsou tak možnosti rady omezené. "Rada může ukládat pokutu teprve tehdy, pokud už na typově stejný prohřešek upozornila. Může tak tedy učinit, pokud to bude podle stejného paragrafu, ve stejném pořadu, za stejných okolností a tak dále," říká Rožánek.

