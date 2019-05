Sobotka v buldozeru nebyl politická reklama. Satelitní operátoři pokutu platit nemusí

Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí, kterým Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí udělil předloni sankci 23 tisíc korun České asociaci satelitních operátorů. Předloni v květnu po začátku kampaně do podzimních sněmovních voleb zveřejnila inzerát s karikaturou tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) v buldozeru, což úřad posoudil jako nedovolenou účast ve volební kampani. Asociace to odmítla s tím, že kritizovala novelu zákona o elektronických komunikacích. Rozhodnutí soudu tak vítá.

"Mám radost. Ani jsme nečekali, že by to mohlo dopadnout jinak, protože podle našeho názoru to úřad neposoudil dobře. Zatím nemáme to rozhodnutí a nevíme, na základě čeho to soud zrušil, ale je to rozhodně dobře. Nebylo to o penězích, ale o principu," řekl člen představenstva asociace Patrik Brom.

Soud vrátil věc úřadu k dalšímu řízení, úřad musí asociaci uhradit náklady řízení přes 15 tisíc korun. Proti rozhodnutí se může bránit kasační stížností. "Zatím nám žádné rozhodnutí nepřišlo, takže do té doby se nemůžeme oficiálně vyjádřit," uvedla mluvčí Linda Hrubešová.

Odůvodnění soud ve zkráceném vyhotovení rozsudku neuvedl. "Rozsudek dosud nebyl doručen účastníkům řízení, a proto nelze nic bližšího sdělit," napsala zastupující mluvčí soudu Miroslava Klusová.

Úřad vytkl asociaci účast na volební kampani bez předchozí registrace ve zvláštním registru třetích osob.