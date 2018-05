Úřad je přehnaně puntičkářský, stěžují si strany, které dostaly pokuty za porušení pravidel kampaně

před 58 minutami

Pokutu od Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí dostali piráti, komunisté, ODA nebo Česká asociace satelitních operátorů.

Praha - Krajský soud v Brně eviduje 13 žalob, kterými se některé politické strany a hnutí brání zaplacení pokuty od dohledového úřadu. Pokutu musely zaplatit za porušení pravidel kampaně či fungování politických stran. Žalobu podali třeba komunisté, Piráti, ODA, ale i Česká asociace satelitních operátorů. Uvedl to dnes server iROZHLAS.

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí soudní pře spíše vítá, podle kontrolora Tomáše Hudečka se tím alespoň ukotví výklad nového zákona.

Asociace satelitních operátorů dostala pokutu 23 tisíc Kč za to, že loni v květnu krátce po startu kampaně před sněmovními volbami nechala otisknout inzerát s karikaturou tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) v buldozeru. Ačkoli tím asociace kritizovala novelu zákona o elektronických komunikacích, kontroloři to vyhodnotili jako nedovolenou kampaň.

"Nesouhlasíme se sankcí z důvodu procesních chyb při postupu úřadu a dedukce, že jsme porušili zákon tím, že jsme vedli předvolební kampaň," řekl serveru Patrik Brom z asociace satelitních operátorů. Úřad podle názoru asociace porušil ústavou garantované právo na svobodu slova.

Piráti nesouhlasí s tím, že museli zaplatit 55 tisíc korun za to, že nezveřejnili včas seznam dárců. Ten musí strany a hnutí kompletně odtajnit tři dny před volbami. Přehled měly strany podle úřadu zveřejnit 16. října, na webu Pirátů se objevil o den později. Podle místopředsedy strany a poslance Mikuláše Ferjenčíka výklad úřadu není správný.

"Měli jsme za to, že budou platit standardní lhůty, to znamená, když to stihneme ten daný den. Úřad ale trvá na termínu, který podle nás nemá oporu v zákoně," uvedl. "Úřad postupuje přehnaně puntičkářky ve vztahu k margináliím a měl by se raději zaměřit na důležité věci. Tady se bavíme o jednotkách hodin," doplnil.

Za stejný prohřešek se u soudu brání také hnutí Starostové a nezávislí či komunisté. Ti navíc dostali pokutu i za to, že neposkytli údaje spojené s financováním kampaně. Žalobu na dohledový úřad podala také ODA miliardáře Pavla Sehnala, strana musela zaplatit pokutu 19 tisíc korun za nedostatečné označení volebních materiálů.

S žalobou se na soud obrátily také Balbínova poetická strana, Strana občanské sebeobrany, Strana státu přímé demokracie - Strana práce, město Prostějov, Sdružení nezávislých občanů Prahy, Jižní Město - náš domov a spolky Svoboda projevu a Spolek pro zachování demokracie v ČR.

Dohledový úřad si je podle Hudečka u označování materiálů informací o zadavateli a zhotoviteli téměř stoprocentně jistý. "Některé případy typu České asociace satelitních operátorů mohou teoreticky kolidovat s ústavními právy," uvedl Hudeček. Dodal, že úřad rozhodnutí soudu uvítá. "Pomůže nám to v orientaci v jednotlivých zákonných ustanoveních," doplnil.

Případy bude řešit Krajský soud v Brně, podle mluvčí Evy Sigmundové jsou zatím ve fázi přípravy. "Prozatím není žádná věc vyřízená, věci jsou na pořadu jednání a soud prozatím provádí procesní úkony," řekla webu.

Dohledový úřad funguje od loňského ledna, jeho úkolem je hlídat transparentnost předvolebních kampaní i fungování politických stran.