Za inzerát se Sobotkou v buldozeru dostali operátoři pokutu 23 tisíc, bránit se chtějí u soudu

před 28 minutami

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí uložil pokutu 23 tisíc České asociaci satelitních operátorů za inzerát s karikaturou premiéra Bohuslava Sobotky.

Brno - Pokutu 23 tisíc korun, kterou v úterý uložil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, dostala Česká asociace satelitních operátorů. Informuje o tom na webu Český rozhlas.

Dostala ji za v květnu otištěný inzerát s karikaturou premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) v buldozeru. Úřad subjektu vytkl účast na volební kampani bez předchozí registrace ve zvláštním registru třetích osob. Subjekt musí uhradit také 1000 korun jako náklady řízení. Podle rozhlasu se chce asociace bránit žalobou.

Asociace reklamou v tisku kritizovala novelu zákona o elektronických komunikacích. Byl na ní kreslený Sobotka, jak bagrem hrne peníze pryč ze státní kasy a u obrázku byla slova: "Proč hrne premiér naše peníze soukromým firmám? Nevíme. Ale víme, kolik nás to všechny bude stát." Reklama se objevila v Mladé frontě Dnes v počátku volební kampaně.

Podle rozhodnutí inzerát vzbuzuje dojem, že má ovlivnit rozhodnutí poslanců i negativně ovlivnit názor čtenářů na předsedu vlády, který byl v té době stranickým lídrem. Asociace ale tvrdí, že ústavně zaručené právo svobody slova nelze podmiňovat předchozí registrací včetně situace, že je právo uplatněné formou placeného inzerátu v době kampaně. Proto se bude bránit u Krajského soudu v Brně.

Úřad se zaměřuje na politické strany a hnutí. Pokud se však zapojí nepolitické subjekty do kampaně a pochybí, může pokutovat i je. Úřad mohl udělit sankci až 100 tisíc korun. Zohlednil však to, že zapojení do kampaně bylo jednorázové.

Úřad v souvislosti s volbami zahájil několik správních řízení, rozhodl zatím o dvou z nich. První pokutu 19 000 korun dostala ODA za neoznačení zadavatele a zpracovatele letáku v tisku. Mimo volby zahájil úřad více než sto správních řízení souvisejících s nedodržováním pravidel hospodaření u stran a hnutí.