před 1 hodinou

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina, který v Česku nedostal azyl. Jako Rus se v azylovém řízení nemohl domáhat ochrany před vydáním do třetí země, v tomto případě do USA. Bylo by to podle NSS v rozporu s podstatou institutu mezinárodní ochrany. O vydání Nikulina usilovalo i jeho domovské Rusko. Česko ho ale vydalo do USA, kde čelí obvinění z útoků na sociální sítě. NSS se nezabýval přípustností vydání, ale jen azylovou problematikou. Konkrétně zda lze institut mezinárodní ochrany z humanitárních důvodů využít k ochraně žadatele před hrozbou pronásledování či vážné újmy v jiném než domovském státě. Dospěl k závěru, že to není možné.

autor: ČTK | před 1 hodinou