Babiš: Pelikán byl zástupcem městských intelektuálů. Jeho hlas bude chybět, vážně mě to mrzí

před 24 minutami

Rozhodnutí ministra spravedlnosti Roberta Pelikána skončit v politice není pro premiéra v demisi Andreje Babiše překvapením. "Vážně mě to mrzí," sdělil Aktuálně.cz.

Praha - Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že skončí v politice a v nové vládě už nebude. Vzdá se i poslaneckého mandátu. Jeho nadřízený, premiér v demisi Andrej Babiš o jeho rozhodnutí věděl už delší dobu.

"Pro mě to není překvapení, protože jsem o tom s panem ministrem Pelikánem mluvil už dříve a vím to už delší dobu. Ale vážně mě to mrzí," odpověděl šéf hnutí ANO na dotaz Aktuálně.cz.

Premiér @AndrejBabis pro @Aktualnecz : Odchod @RPelik z politiky mě vážně mrzí. Vim, ze se mu nelibilo vystupovani nekterych kolegu z ANO kolem pana Ondracka, když kandidoval do čela komise pro kontrolu GIBS, cítil, ze nový poslanecký klub má v některých otázkách jiné názory. — Lukáš Prchal (@lukas_prchal) April 7, 2018

Pelikán v rozhovoru hovoří o tom, že se s velkou částí poslanců názorově rozešel, například ohledně postojů k SPD Tomia Okamury, ale nejenom těch. "Velmi obtížně hledám porozumění u řady poslanců v našem klubu, co se lidských práv týká," řekl Pelikán, který je také předsedou Rady vlády pro lidská práva.

"Vím, že se mu nelíbilo třeba vystupování některých kolegů poslanců z ANO kolem pana Ondráčka, když kandidoval na předsedu komise pro kontrolu GIBS. Cítil, že nový poslanecký klub má v některých otázkách jiné názory," je si vědom Babiš.

Babiš mu chce za jeho práci ještě poděkovat. "Začínal se mnou jako náměstek na financích, měl na starosti velmi těžký resort a vedl si velmi dobře. Navíc byl v hnutí zástupcem městských intelektuálů a jeho hlas tu určitě bude chybět," uvedl Babiš.

Rostoucí spory

Pelikánovo nedávné rozhodnutí o vydání zadrženého ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA, o něhož měly zájem Washington i Moskva, kritizoval prezident Miloš Zeman. Pelikána předtím žádal, aby Nikulina vydal do Ruska. Podle Zemana může vydání Nikulina posloužit k vnitropolitickému boji v USA a Česko by se do takového boje nemělo zapojovat.

Rozhodnutí kritizoval i bývalý prezident Václav Klaus nebo předseda KSČM Vojtěch Filip. Pelikánovo rozhodnutí naopak přivítali například předseda TOP 09 Jiří Pospíšil či poslankyně ODS Miroslava Němcová.

Napjaté vztahy měl Pelikán v poslední době s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD). Letos v únoru označil hnutí Tomia Okamury za fašistickou stranu. Pelikán se také ve vztahu k vyjednáváním, která vedlo ANO a SPD ohledně podpory vlády, vyjádřil, že je pro něj nepřijatelné být ve vládě, která se bude jakkoli opírat o SPD.

Ministr spravedlnosti také kritizoval Okamurovy výroky o protektorátním koncentračním táboře pro Romy v Letech u Písku. Předseda SPD v lednu prohlásil, že tábor v Letech nebyl oplocený a byl v něm volný pohyb. Později se omluvil za vyjádření, že tábor nebyl oplocený, uvedl však, že ho většinou nikdo nehlídal a lidé v něm se mohli volně pohybovat. "Důrazně žádám, abyste zanechal poměřování toho, čí tragédie byla tragičtější, přestal soutěžit o to, kdo byl vyhlazován hůř," vzkázal mu počátkem února Pelikán.

VIDEO: Exdiplomat Petr Kolář o vydání ruského hackera Nikulina do USA.