Soud projedná odvolání v kauze Studénka bez veřejnosti. Původní verdikt asi zruší

Prvoinstanční soud deset obžalovaných za vlakové neštěstí ve Studénce zprostil viny. Odvolací krajský soud v Ostravě dnes případ projedná bez přítomnosti veřejnosti a osvobozující verdikt nejspíše zruší

Ostrava - Krajský soud v Ostravě dnes projedná odvolání státního zástupce proti verdiktu, kterým Okresní soud v Novém Jičíně zprostil deset obžalovaných viny za neštěstí ve Studénce, kde se před deseti lety zřítil před projíždějící rychlík opravovaný most a zemřelo osm lidí.

Verdikt je neveřejný a tak lze s největší pravděpodobností očekávat, že senát soudce Petra Tajduse případ vrátí k novému projednání.

To očekává i státní zástupce Aleš Kopal, který podal proti osvobozujícímu rozsudku odvolání. "Jestliže to odvolací soud dělá v neveřejném řízení, tak je tam nejspíše nějaká procesní chyba," řekl Kopal Aktuálně.cz.

Stačil jen snížit rychlost

Neštěstí se stalo 8. srpna 2008, kdy strojvedoucí mezinárodního rychlíku, jedoucího rychlostí 134 kilometrů v hodině, zaregistroval přibližně půl kilometrů před sebou pád mostu.

Rychlobrzdou stačil snížit rychlost jen na 90 kilometrů. Na místě zahynulo šest lidí, další dva v nemocnici. Při nehodě bylo zraněno dalších 95 lidí, z toho deset těžce a řada z nich má doživotní následky.

Policie následně obvinila deset zaměstnanců firem, kteří se na opravě podíleli včetně hlavních inženýrů. Ti podle vyšetřování zanedbali své povinnosti. Vyšetřovatelé zjistili nejen chyby v projektu, ale i zanedbání dozoru a špatnou technologii prací.

Co znalec, to názor

V roce 2011 podal státní zástupce obžalobu, kterou soudce Jaromír Pšenica řešil šest let. Nakonec ale všechny zprostil viny. "Soud nebyl schopen objektivně a se stoprocentní jistotou říct, kdo může za to, že most spadl. Obávám se, že to už dnes nedokáže říct nikdo," odůvodnil zprošťující verdikt.

Poukázal především na to, že ani znalci se neshodli, proč most spadl. Kromě jejich čtyř hlavních posudků si soud, ale i policie a obžalovaní, nechali udělat řadu dalších dílčích.

"Abychom obžalované mohli uznat vinnými, museli bychom vědět, proč most spadl. Můžeme se nyní jen domýšlet, ale nevíme to. Také skuteční odborníci se jen domnívají. Co se tam stalo, není proto jasné," konstatoval při vynesení osvobozujícího verdiktu loni v prosinci Šindelář.

S tím ale nesouhlasí žalobce Kopal, který proto podal odvolání. "Když máte víc posudků, tak je tam ten soud snad od toho, aby rozhodl, který ten posudek je správný," uvedl.



ARCHIVNÍ VIDEO: Letecké záběry železničního neštěstí ve Studénce