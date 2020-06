Hamáček ve svetru, spolustraníci v tričku. Nejdřív lidé, poté kampaň, zahájila ČSSD

Šéf ČSSD Jan Hamáček kráčí na zpomalených záběrech z dronu po střeše budovy ministerstva vnitra. Samozřejmě v červeném svetru. Zastavuje se těsně na konci střechy a hledí v dál... Střih. ČSSD letos zahájila kampaň digitálně, pouze přes video. "Obdivuji odvahu Pirátů a ODS dělat v dnešní době větší shromáždění lidí," zdůvodnil to kandidát do Senátu Michal Šmarda.

People first a Hašek jako uvaděč. ČSSD zahájila kampaň | Video: ČSSD

Pirátská strana představila své senátní kandidáty a lídry pro krajské volby tento týden v úterý. Občanští demokraté je sezvali na veřejnou prezentaci ve středu. Lidovci předstoupili se svými senátními kandidáty před novináře ve čtvrtek. Některé jiné strany tak učinily ještě dříve.

Čeká se už jen na hnutí ANO a ČSSD - ta svým voličům prozatím nabídla pětiminutové video na Facebooku a v něm krátká vystoupení některých zástupců strany.

Jedná se o sestřih z digitální konference, na které se propojila se spolustraníky přes video. "Téma volby a představení lídrů - kandidátů na hejtmanky a hejtmany - jsme zvládli historicky poprvé on-line v živém facebookovém přenosu pro členskou základnu," pochvaloval si na dotaz Aktuálně.cz volební manažer Michal Hašek.

Předseda Hamáček se u řečnického pultíku opět objevil v červeném svetru, na který si potrpí od koronavirové krize. "Milé přítelkyně, milí přátelé, chci vám všem poděkovat za podporu v posledních týdnech. Byla to pro mě větší posila, než si možná dokážete představit," promluvil do kamer, které ho snímaly, a k lidem v sále.

Kolik jich tam bylo, ale ze sestřihu není jasné. Na záběrech jsou jen někteří politici ČSSD a úryvky z jejich projevů, takže není vůbec jasné, ke komu mluví. Otázky straníků tlumočil řečníkům Michal Hašek. Přestože ale byla konference digitální, dotazy museli zájemci položit dva dny dopředu.

"Pane Povšíku, co říkáte jako lídr ČSSD na chování paní Jermanové? Proč jste konečně nehlasovali pro její odvolání?" ptal se Hašek patrně za některého z členů ČSSD, který položil dotaz lídrovi ČSSD ve Středočeském kraji Robinu Povšíkovi. "Přijde mi nesmyslné odvolávat někoho čtyři měsíce před volbami," odpovídá Povšík k hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové z hnutí ANO. Ta v minulosti vzala sociální demokraty do krajské vlády místo původní středopravicové koalice.

V závěru videa stojí sociální demokraté všichni oblečení ve stejném oranžovém tričku s nápisem, který je ovšem v angličtině - People First. "Když se podíváte na trička, tam je všechno. Nejdřív lidi, potom kampaň. A přesně tak jsme se chovali a chováme. Díky, že jste byli s námi. Držte nám palce. Spolu to zvládneme," loučí se předseda partaje.

Mimochodem, pokud jde o trička, tiskové oddělení ČSSD sdělilo, že se nejedná o propagační předmět ČSSD, který by se chystali rozdávat lidem na náměstích. Podobně jako to dělal třeba Andrej Babiš s kšiltovkami před posledními parlamentními volbami. "Nápis na nich je původní, lze je zakoupit na internetu," upřesnilo tiskové oddělení.

Je riskantní se ve velkém scházet, tvrdí Šmarda

Pro sociální demokracii budou nadcházející krajské a senátní volby klíčové. Buď potvrdí další ústup ze slávy z dob, kdy zvítězila ve všech krajích České republiky, nebo alespoň naznačí zpomalení tohoto pádu. O to podivnější je, že sociální demokracie zatím představila kandidáty jen neveřejně na uzavřené konferenci

"Rozumím některým výhradám k takovému představení kampaně a kandidátů. Ale digitální konference byla určena pro naši členskou základnu, což beru jako dobrý začátek. Samozřejmě na to musí navázat veřejná prezentace v jednotlivých krajích i na celostátní úrovni," sdělil Aktuálně.cz místopředseda ČSSD Michal Šmarda, který patří mezi volební kandidáty - za ČSSD jde do senátních voleb v obvodu Žďár nad Sázavou.

Šmarda argumentuje i tím, že vzhledem k některým trvajícím opatřením proti koronaviru je riskantní startovat předvolební akce za účasti většího množství lidí. "Obdivuji odvahu Pirátů a ODS dělat v dnešní době větší shromáždění lidí," uvedl Šmarda.

Piráti odstartovali kampaň v úterý v pražském klubu Endorfin, občanští demokraté ukázali většinu svých kandidátů ve čtvrtek venku, a to v Havlíčkových sadech před Pavilonem Grébovka - za účasti předsedy ODS, volebního týmu i šéfa senátorského klubu.

I v tomto je situace ČSSD rozdílná, senátoři ČSSD totiž nesouhlasili s tím, aby se stal volebním manažerem kontroverzní Michal Hašek, takže ani není moc pravděpodobné, že by se společně prezentovali na veřejnosti. Hašek se navíc soustředí především na krajské volby a senátoři budou spoléhat v kampani především sami na sebe.

"Nebyli jsme dvakrát nadšeni, že volebním manažerem byl jmenovaný on. Ale teď už se k tomu nechci vracet, jsme zvyklí pracovat na kampani především my sami s tím, že nějakým způsobem nám pomůže i Lidový dům," připomíná předseda senátního klubu ČSSD Petr Vícha, který ani zatím neví nic o tom, že by ČSSD plánovala centrální představení všech svých kandidátů. "Zeptám se na jednání vedení strany, ale spíš s tím nepočítám," podotkl.

7:05 Michal Hašek celkem jedenáctkrát lhal v přímém přenosu. Dnes bude volebním manažerem ČSSD. Do strany ho povolal její šéf Jan Hamáček. | Video: Martin Veselovský, DVTV

Pokud jde o samotné volby, sociální demokraté se ocitli ve složité situaci jak v boji o Senát, tak o kraje. V případě Senátu musí ČSSD obhajovat nejvíce křesel ze všech stran a hnutí - a to hned deset. Celkově má přitom ČSSD v Senátu třináct členů. V krajním případě by tak straně mohli zůstat jen tři senátoři, což by ještě více oslabilo její vliv v horní parlamentní komoře.

Vícha, který jasně vyhrál před dvěma lety a opět tak senátní křeslo obhájil, je přesto optimista. "Před dvěma lety byla obdobná situace s preferencemi, také jsme je neměli moc velké. Přesto jsem se já dostal do Senátu a další čtyři kolegové postoupili do druhého kola, ve kterém jen těsně prohráli. Věřím, že máme silné osobnosti, které můžou uspět, byť značka ČSSD není na vrcholu," míní Vícha.

Zimola a Bernard proti ČSSD

Kdo všechno bude kandidovat a s podporou kterých dalších stran a hnutí, zatím centrála ČSSD neuvedla, na webu ČSSD zatím o kandidátech nic není. Podle informací se zákulisí se ale zdá, že strana nepošle své kandidáty do všech 27 obvodů, ve třech či čtyřech patrně podpoří jiné zájemce o Senát. Své mandáty už neobhajuje senátorka Emilie Třísková a senátor Pavel Štohl.

Řada senátorů se přitom netají výhradami k politice vedení sociální demokracie, například dřívější předseda Senátu za ČSSD Milan Štěch dával najevo velké výhrady k tomu, že ČSSD vstoupila do vlády premiéra Andreje Babiše a jeho hnutí ANO.

Do podzimních voleb například někteří senátoři za ČSSD už nejdou s touto stranickou vlajkou. Například předseda ústavně právního výboru Miroslav Antl jde do voleb jako nezávislý. Někteří další kandidáti ČSSD půjdou s podporou dalších stran a hnutí, například zmiňovaný Šmarda a také Jiří Dientsbier si domluvili podporu Strany zelených a také hnutí Budoucnost.

"Jak zelení, tak Budoucnost mi jsou blízcí částečně svým sociálním programem, stejně jako programem ohledně životního prostředí a některými dalšími tématy. V podobě těchto dvou stran se tyto programy propojují, mně to dává smysl," vysvětluje Dienstbier, který je se svými názory v ČSSD spíše v menšině. Nadále však chce v sociální demokracii zůstat a o tom, že by kandidoval jako nezávislý, ani neuvažoval.

"Hlásím se k progresivnímu sociálně demokratickému směřování, což je podle mě politika, která má zajistit důstojné prostředí pro život každého člověka, má lidi do společnosti vtahovat a ne jakýmkoliv způsobem vylučovat," řekl Dienstbier.

V obtížné situaci jsou sociální demokraté také ve volbách do jednotlivých krajů. Před několika týdny přišli o svého hejtmana v Plzeňském kraji Josefa Bernarda, který se rozhodl přestoupit ke Starostům a nezávislým, jejichž kandidátku v krajských volbách také vede.

Podobně budou mít sociální demokraté konkurenci ve svém bývalém hejtmanovi a také místopředsedovi strany Jiřím Zimolovi. Ten ze strany odešel a povede kandidátku hnutí Změna 2020, s kterou půjde proti své bývalé stranické kolegyni a nynější hejtmance Ivaně Stráské. Ta byla v minulosti spíše v jeho ústraní, nakonec jej ale v čele kraje vystřídala.

"Někdy mám pocit, že patřím k inventáři Jihočeského kraje, jsem tady od roku 2000. Cílem politiků bývá být co nejvíce vidět. Já jsem si vždycky myslela, že vidět by měla být moje práce, ne já. Ale jestli si lidé spojí moji práci s mojí osobou, o to větší budu mít radost," říká Stráská, která před spolustraníky mluvila také o tom, v jaké krizi dnes ČSSD je, pokud jde o popularitu mezi lidmi.

"Zažívám už třetí krizi s tím, že tato poslední je možná nejhorší. To, že neumíme vytáhnout naši značku nahoru, je naše chyba. Pořád si stěžujeme, že nemáme osobnosti. My osobnosti máme, je jenom na nás, jakým způsobem dokážeme přesvědčit lidi, aby nám nadále věřili. Tuto příležitost nesmíme promarnit v nesmyslných dohadech a v hloupých sporech o ideové směřování," sdělila spolustraníkům na digitální konferenci.

Plánujeme setkání s předsedou Hamáčkem u snídaně

Otázka je, kdo všechno z jiných stran a hnutí bude chtít jít se sociálními demokraty společně do voleb. Zatímco od středu doprava na řadě míst existují různé koalice mezi ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL, na levici jsou také některé strany či hnutí, ale některé půjdou bez ČSSD.

Například bývalý člen ČSSD a exstarosta Tišnova Jan Schneider jde na kandidátce Spolu pro Moravu, ve které jsou také Zelení, TOP 09, Moravské zemské hnutí a Liberálně-ekologická strana. Exhejtman ČSSD Berrnard se uchází o znovuzvolení jako jednička STAN na kandidátce s Idealisty, Stranou zelených a Hnutím pro Plzeň.

Pokud jde o sociální demokracii, z dostupných informací je jasné, že kromě Stráské strana sází na další své hejtmany, Jiřího Běhounka v Kraji Vysočina, Martina Netolického V Pardubickém kraji a Jiřího Štěpána v Královéhradeckém kraji. I v některých těchto případech to ale nebude čistě pod praporem ČSSD, například Netolický dal dohromady ČSSD a hnutí Společně pro kraj. Na Ústecku pro změnu vzniká kandidátka s názvem Lepší sever, kterou povede sociální demokrat, náměstek hejtmana Martin Klika.

Zajímavě se vyvíjí situace v Libereckém kraji, kde patrně nebude lídrem člen ČSSD, ale bývalý náměstek hejtmana Libereckého kraje a starosta Janova Dolu Josef Jadrný. Ten už vystřídal několik stran, v letech 2007 až 2014 byl například členem Strany zelených.

Dát dohromady všechny kandidáti ČSSD do senátních a krajských voleb zatím není možné, protože podle informací Aktuálně.cz v několika posledních případech stále běží jednání. To je i případ čerstvého kandidáta ČSSD do Senátu v regionu Rychnov nad Kněžnou, který půjde právě proti Antlovi, který je zatím členem senátního klubu ČSSD. Tímto kandidátem bude šéf krajských hasičů, brigádní generál František Mencl.

Kandidáti ČSSD do voleb Zatím publikovaní senátní kandidáti ČSSD Miroslav Nenutil - obvod č. 3, Cheb

- obvod č. 3, Cheb Jaroslav Veselý - obvod č. 6, Louny

- obvod č. 6, Louny Karel Kratochvíle - obvod č. 12, Strakonice

- obvod č. 12, Strakonice Milan Štěch - obvod č. 15, Pelhřimov

- obvod č. 15, Pelhřimov Stanislav Holobrada - obvod č. 18, Pelhřimov

- obvod č. 18, Pelhřimov Miloslav Ludvík - obvod č. 21, Praha 5

- obvod č. 21, Praha 5 Jiří Dienstbier - obvod č. 30, Kladno

- obvod č. 30, Kladno František Mencl - obvod č. 48, Rychnov nad Kněžnou

- obvod č. 48, Rychnov nad Kněžnou Michal Šmarda - obvod č. 51, Žďár nad Sázavou

- obvod č. 51, Žďár nad Sázavou Jan Grois - obvod č. 54, Znojmo

- obvod č. 54, Znojmo Ivo Bárek - obvod č. 57, Vyškov

- obvod č. 57, Vyškov Radek Sušil - obvod č. 75, Karviná

- obvod č. 75, Karviná Antonín Seďa - obvod č. 81, Uherské Hradiště Lídři do krajských voleb Středočeský kraj - Robin Povšík

Jihočeský kraj - Ivana Stráská

Plzeňský kraj - Ivo Grüner

Karlovarský kraj - Michal Červenka

Ústecký kraj - ČSSD zatím jméno neoznámila

Liberecký kraj - Josef Jadrný

Královéhradecký kraj - Jiří Štěpán

Pardubický kraj - Martin Netolický

Kraj Vysočina - Jiří Běhounek

Jihomoravský kraj - Marek Šlapal

Olomoucký kraj - Jiří Zemánek

Zlínský kraj - Olga Sehnalová

Moravskoslezský kraj - Petr Kajnar

"Musíte mít strpení, kompletní informace o kandidátech a kandidátkách budou už brzy, plánujeme patrně příští týden uspořádat snídani s novináři," avizuje poslanec Jan Birke, podle kterého už ČSSD prozradí také svůj program. Jedním ze základních stavebních kamenů má být téma bydlení, na kterém pracuje právě Birke. Ten předkládá do Poslanecké sněmovny návrh zákona o dostupném bydlení. "Toto téma se táhne jako červená niť všemi kraji a budou o něm mluvit všichni naši lídři," říká.