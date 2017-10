Slíbil jsem, že zůstanu starostou. Jinak by mě lidé nevolili, říká "vykroužkovaný" poslanec Čižinský

před 4 hodinami

Před radnicí Prahy 7 parkuje kolo s dětskou sedačkou a žlutou cedulkou s předvolebním heslem "Dobré školy, zdravé město, kulturní stát", se kterým starosta Jan Čižinský (KDU-ČSL) kandidoval do sněmovny a každý den s ním jezdí do práce. Voliče jeho starostování zřejmě přesvědčilo, protože ho preferenčními hlasy zvolili poslancem, a přeskočil tak lídra pražské kandidátky a ministra kultury Daniela Hermana. "Zůstávám starostou, do sněmovny je to na kole z Letné deset minut, tak to snad zvládnu," říká v rozhovoru. Tím, jak komunikoval s občany a řešil jejich každodenní problémy, si získal jejich oblibu. Jako bývalý učitel se chce ve sněmovně zaměřit na školství, ale také na hluk ve městech.

Co říkáte na volební výsledek, máte radost ze svého úspěchu?

Obecně z toho výsledku v celé zemi a vlastně i v Praze může mít málokdo radost. Jsem vděčný lidem, kteří mě podpořili a zvolili, takže teď čekám, až začne práce ve sněmovně, a těším se na to.

Myslíte, že můžete být příkladem úspěšného komunálního politika, kterého jeho dobrá práce vynesla i do vyšší politiky?

To musí posoudit jiní. Já myslím, že se snažím plnit sliby, které jsem dal.

To může být ten důvod, proč vás lidé vykroužkovali před ministra kultury Daniela Hermana?

Doufám, že ano, že mě volili kvůli tomu, co je za mnou a za naším týmem na Praze 7, ale i tomu, co prosazujeme na magistrátu.

Teď budou následovat jednání o koalici, jaké její varianty si dovedete představit?

Já bych rád šel do opozice, protože neexistuje varianta, že by se podařilo sestavit proevropskou vádu bez hnutí ANO.

Kdyby to šlo, byl byste pro spojení stran proti Babišovu hnutí ANO?

Pokud by se jednalo o demokratické a proevropské, prozápadní strany, to bych si dovedl představit. Ale to teď nevychází, takže tahle možnost padá.

Před svým zvolením starostou jste se proslavil bojem s developery. Máte teď nějaké nepřátele, kritiky?

Já si myslím, že developeři už nejsou nepřátelé, protože zjistili, že na rozdíl od jiných radnic si s nimi nikdo nedává schůzky, jen aby je napadlo nabídnout nějaké peníze. Máme tady politickou konkurenci, což je v pořádku. Lidem z bývalého vedení radnice vadí, že přišli o možnosti, jak ovlivňovat. Někteří lidé jsou nespokojení, to je jasné, ale snažíme se.

Čím vás vlastně politika uchvátila? Začínal jste jako asistent někdejšího šéfa lidové strany Cyrila Svobody v Poslanecké sněmovně…

Ano, takže už vím, do čeho jdu. Pro mě je vždycky důležité, že vidím konkrétní výsledky své práce, ať už v pozici asistenta poslance, nebo starosty, je to velmi dobré. Když mám pocit, že to třeba nemá smysl, protože člověk se vždycky potkává také s dost negativními reakcemi, tak si vzpomenu na toho, komu jsme konkrétně pomohli. Kdo by byl bez nás ve špatné situaci. To je něco, co mě naplňuje.

Máte už představu, co budete jako první prosazovat ve sněmovně?

Mám, kandidoval jsem s heslem "Dobré školy, zdravé město, kulturní stát" a pod tím "dobré školy" si představuji dramatické zvýšení platů učitelů. Už naplánované zvyšování ale učitelům důstojný život nezajistí, je třeba v tom pokračovat. Všechny strany to před volbami slíbily, je potřeba to pohlídat. A pak, je to taková drobnost, ale myslím, že by se naše školství mělo přestat bát konkurence soukromých škol. Veřejné školy musí být tak dobré, aby se konkurence nebály, neomezoval bych dobrá osmiletá gymnázia, pokud se chtějí rozšiřovat.

A co si představujete pod zdravým městem?

Musí se něco udělat s hlukem a prachem ve městě. Musí být lépe vymahatelné, co se děje na stavbách, jak se vozí stavební materiál, jak se kde práší. V současné době není hlukem reprodukovaná hudba a to se domnívám, že je potřeba vyřešit, když někdo obtěžuje hlasitou hudbou, nikdo nemá pravomoc zakročit. Pod kulturním státem si představuji nejen to, že stát bude podporovat kulturu, ale také se postará o ty, kteří si nemohou pomoci sami.

Tím myslíte podporu sociálně slabých?

Co mi hodně leží na srdci, je dostupné bydlení, byty pro ty nejchudší, sociální byty. U nás na Praze 7 jsme zdělili po předchůdcích 110 zdevastovaných bytů v nepoužitelném stavu, postupně je opravujeme a díky tomu můžeme lidem, kteří to potřebují, dávat byty. Ale vím, že až tahle zásoba bytů ve špatném stavu dojde, tak skončí i možnost starat se o vlastní občany. To je potřeba řešit, zvlášť v Praze, kde se ten problém jen zhoršuje. Stát tady musí zafungovat a dát jim pomocnou ruku.

Ještě k tomu celkovému výsledku lidovců ve volbách, vy už jste řekl, že nejste úplně spokojený, budete se ve straně snažit o nějakou změnu, reflexi?

Tady asi odkážu až na nějakou následnou debatu, zatím jsem neměl možnost to podrobně analyzovat, ale pokud jsme ztratili poměrně dost hlasů, úspěch to není a KDU s tím nemůže být spokojená, protože prosadila 80 procent svého programu a výsledek je, že ztratila voliče. Musíme se na to pořádně podívat, poradit se, ale myslím, že nějaká změna bude potřeba, protože je nutné ta čísla vrátit zpátky.

V čem se podle vás stala chyba? Někdo říká, že je strana málo otevřená i nevěřícím lidem, v plnění programu se podle vás dařilo…

Ano, to jsem říkal, ale zákon o sociálním bydlení, o kterém jsem už mluvil a je pro mě hodně důležitý, se nám prosadit nepodařilo, ten spadl pod stůl. Přitom se to dotýká každého z nás, týká se jistoty a atmosféry ve společnosti. Každý z nás, i ti, kdo bydlí a je u nich všechno v pořádku, se obávají toho, co by nastalo, kdyby se to změnilo. Potřebujete vědět, že v takové situaci zafunguje nějaká pomoc. Je škoda, že jsme to nedokázali prosadit ve sněmovně, to je špatně.

Vy zůstanete starostou Prahy 7, budete obě funkce stíhat?

Slíbil jsem to, jinak by mě lidé nevolili. Takže zůstanu na radnici. Vzhledem k tomu, že je to na kole do sněmovny deset minut, tak se to snad podaří skloubit.

A podaří se vám udržet to tempo otevřené komunikace přes sociální sítě, kterou jste také proslulý?

Myslím, že ano, ale budu si muset tu práci jinak zorganizovat. O víkendu jsem jen s vypětím všech sil stíhal děkovat a odpovídat na gratulace, tak snad potom už nebudu tak vytížený…