Oblíbená síť podvodníků a extremistů. Telegram napomáhá určitému zločinu, říká expert

Na sociální síti Telegram je možné si kromě drog, prostituce či padělků peněz zaplatit i zmlácení či mučení člověka. Násilí mají na svědomí ruskojazyčné gangy, které operují v postsovětských zemích. Některé z telegramových účtů pak nabízí i útoky v Česku. Podle novináře a pedagoga Josefa Šlerky, který se na digitální svět specializuje, právě Telegram pomáhá šíření určitého typu kriminality.

Na Telegramu existují ruskojazyčné kanály, kde je možné si objednat zmlácení či mučení člověka. Některé skupiny tvrdí, že mohou zaútočit i v Česku. Jde o nový trend?

Je potřeba si uvědomit, že Telegram je silný v ruskojazyčné oblasti. A jak se rozšiřuje do dalších zemí, šíří se do nich i modus operandi zločineckých skupin. To znamená, že vlastně napomáhá určitému typu organizovanosti zločinu, jako jsou například mrtvé schránky, bitcoiny a drogy. Zbití nebo zapálení auta na objednávku je něco, co se sem přeneslo a bude čím dál častěji k vidění.

Když jsme komunikovali s lidmi, kteří se na Telegramu věnují nelegální činnosti, například ti, kteří tvrdí, že vyrábí padělky bankovek, byli očividně rodilými mluvčími češtiny. Drogy se zase často inzerovali anglicky a rusky. Zmlácení lidí tam nabízí ruskojazyčné kanály. Liší se užívání sítě podle jazyka?

Čeští uživatelé Telegram nepoužívají tak často jako sociální síť, ale víc jako Messenger. Zatímco ruskojazyčná oblast ano. Když jsme dělali výzkum, zjistili jsme, že i každé větší město v Česku má na síti ruskojazyčnou skupinu. Zatímco českojazyčných kanálů jsme našli jen 300 až 400, což je vlastně hodně málo.

A narůstá počet uživatelů v Česku?

Počet uživatelů mírně roste, ale nepředpokládám, že by rostl trend jeho užívání jako sociální sítě. Skupiny spojené s nějakou formou extremismu ho po invazi Ruska na Ukrajiny objevily jako platformu, která je nemaže, a zůstali tam. Zásadním způsobem ale počet českých uživatelů neroste.

Dezinformátoři se na Telegram tedy přesouvají, protože je v podstatě neregulovaný, že?

Byl to velký trend dva roky zpátky po invazi, kdy došlo k zablokování dezinformačních webů. Tvrdé jádro se tak přesunulo na Telegram, ale nepřijde mi, že by zásadním způsobem rostlo. Něco jiného je to na Slovensku, kde jde o výrazně větší trend. Skupiny extremistů jsou poměrně velké a Telegram je tak používán víc jako sociální síť. Jsou to desítky tisíc lidí, což je na Slováky velké číslo.

Nakolik Telegram podvodníkům a zločincům skutečně zajišťuje anonymitu?

To je složitější otázka. Pokud chcete na Telegramu zůstat anonymní, dokážete to. Síť je populární v kriminálních kruzích, protože nutně nemusíte všem ukazovat své telefonní číslo. To ji odlišuje od dalších aplikací. Na druhou stranu je řada míst, kde si musíte ohlídat, že jste vše skryl. Nefunguje to tak, že byste byl automaticky úplně anonymní.

Pak je tu otázka, za jakých okolností Telegram spolupracuje s policií. Není to tak, že by nespolupracoval. Jsou trestné činy typu terorismu či dětské pornografie, kde Telegram s policií zřejmě poměrně normálně spolupracuje.

Zatím není jisté, zda účet střelce z filozofické fakulty byl skutečný…

Já si skoro myslím, že nebyl. Na Telegramu je možné měnit uživatelské jméno. Když to přeženu, není složité si takovou historii zápisků vytvořit.

Ale proč je pro policii tak těžké ověřit, zda je účet skutečný?

Musí na tom spolupracovat samotný Telegram a ten se tím úplně nevyznačuje. Navíc je to relativně malá firma s menším počtem zaměstnanců.

Dříve jste uvedl, že není správné chápat Telegram jako ruskou sociální síť.

Její zakladatel Pavel Durov se s ruským státem rozešel ve zlém. Firma sídlí v Dubaji. Vztah s Ruskem je napjatý. Je silná v ruskojazyčných zemích, ale zároveň tam nesídlí ani nepodléhá žádným způsobem jejich právu.

S Telegramem bývají často jiné problémy. Například na rozdíl třeba od Signalu to není otevřený software, takže nevíme, jestli v aplikaci nejsou nějaká zadní vrátka. Nevíme, jak je kvalitní šifrování. Dlouhou dobu komunikace mezi lidmi byla šifrovaná jenom tehdy, kdy jste ji vytvořil jako "secret chat", což lidé nevěděli. Je tam spousta takových min, ale zase neexistuje žádný náznak ani stopy, které by ukazovaly na to, že by síť třeba nakonec provozovala ruská tajná služba FSB.

Ta dříve dokonce žádala o přístup do Telegramu.

Ano, tak to jsou takové hry.

