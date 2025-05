Vyhonit ďábla: Už neplatí, že muži jsou lovci. Ženy můžou chtít sex i zaplatit rande

Autorky podcastu Vyhonit ďábla, Zuzana Kašparová a Terezia Ferjančeková, vytvořily pro Českou televizi edukativní seriál Na záchodcích. Nově je ke shlédnutí k dispozici jeho druhá série. "Snažíme se emancipovat každého mladého člověka k tomu, aby věděl co chce, znal všechny své možnosti a uměl se informovaně rozhodovat," říká Ferjančeková.

Sexuální výchova je podle ní o tom, že je v pořádku mít u sebe kondom, navrhnout jeho použití a případně na něm i trvat. Kdokoliv taky může říct, že má o sex zájem, doplňuje svou kolegyni Kašparová. "Snažíme se vysvětlovat, že už neplatí, že muži jsou ti, kteří by měli ženy nahánět. Argumentace evolucí už v dnešní společnosti nedává smysl."

Rozhodnutí zařadit do seriálu Na záchodcích také téma transsexuality autorky neučinily proto, aby někomu vyvracely, že je příslušníkem svého biologického pohlaví. "Tuhle epizodu jsme zařadily proto, abychom demýtizovaly, že je to tak velký problém, kterým bychom se měli všichni strašně zaobírat," vysvětluje Kašparová.

Primárně jde podle ní o sebepoznávání a v České republice se neděje, že by mladí lidé chodili masově na operace nebo ve velkém měřítku podstupovali hormonální léčbu. "Pro ty, kterých se to týká, je ale důležité vytvářet nějaké bezpečné prostředí," tvrdí.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:05-05:53 Je sexuální výchova stále postrachem většiny učitelů a učitelek? Jak vybírali témata do edukativního seriálu České televize "Na záchodcích"? Co pro ně při tvorbě obsahu bylo nejzajímavější a co nejsložitější?

05:53-11:17 Jaká témata s nimi děti na školách sdílejí? Jsou nějaká témata, o kterých se sami stydí mluvit? Zaznamenaly ze strany diváků nějaké odsudky?

11:17-16:55 Čím to je, že je v dnešní době pro dívky složité se seznámit? Nekomplikujeme si dnes seznamování některými obavami zbytečně?

16:55-23:49 Nepodsouváme informováním o transsexualitě mladým lidem pochybnosti o sobě samých? Je už na tranzici po 18. roce věku pozdě?

23:49-29:38 Řeší dnešní mladí lidé některé věci daleko dřív než starší generace? Jak dívky naučit v oblasti sexu správně komunikovat? Jsou muži otevření tomu, aby sex iniciovala žena?

29:38-35:24 Bavily se s autorkami podcastu "Vyhonit ďábla" o sexu jejich rodiče? Mají nějakou odezvu na své brožury pro učitele?