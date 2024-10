Maláčová se stala šéfkou SOCDEM. Musíme pochodovat jako armáda, prohlásila

Jana Maláčová byla v sobotu zvolena novou předsedkyní Sociální demokracie. Získala 101 hlasů. V souboji o vedení strany byl jejím hlavním protivníkem Jiří Dienstbier, který podle svých slov kandidoval proto, aby zabránil spojenectví Maláčové s šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou. Dostal 33 hlasů. Maláčová namítala, že žádné takové spojení nechce.

"Přátelé, přítelkyně, já vám moc děkuji, nebudu mluvit dlouho, protože mi dnes skutečně není dobře. Mám horečku. Ještě jednou, se vší pokorou, vám všem děkuji, nesmírně si toho vážím a pevně doufám, že to, co jsme si řekli v projevech, bude platit, pustíme se do toho a budeme držet při sobě," řekla Maláčová po svém zvolení. Třetí skončil Petr Hůla, obdržel pět hlasů.

Svou kandidátskou řeč začala tím, že "to, že se tady vidíme, je jediná pozitivní věc dnešního dne". Následně nešetřila kritickými slovy. "Nalejme si čistého vína. Jsme politická strana, která skoro nemá voliče. Sociální demokracie umírá, jsme strana bez peněz, s mizivou členskou základnou, a upadáme v zapomnění," pokračovala.

Dřívější vedení strany za šéfa Michala Šmardy, který funkci neobhajoval, označila za experiment, jenž vedl k fatálním volebním porážkám. "Jsme neviditelní a bohužel i směšní," uvedla.

Maláčová zkritizovala také nynější vládu Petra Fialy (ODS) a vyzývala delegáty, aby se strana sjednotila a po příštích sněmovních volbách se vrátila do Poslanecké sněmovny. Podle ní se Sociální demokracie musí soustředit na problémy Česka a jeho obyvatel. "Věřím v to, že domácí problémy mají přednost před zahraniční politikou," řekla.

Delegátům oznámila, že chce pro sněmovní volby, které se konají příští rok, vyjednat takovou koalici nebo alianci, která nebude zpochybňovat členství Česka v EU. "Pokud se to podaří, tak vám mohu garantovat, že sociální demokraté nebudou kandidovat na kandidátkách KSČM," uvedla.

Slučování s komunistickou stranou označila za nepravdivé fámy. "Jsme hrdá značka s dlouhou tradicí a cílem je mít ve sněmovně suverénní, svébytný, sociálně demokratický poslanecký klub," prohlásila.

"Musíme být srozumitelní a razantní, musíme být vidět a slyšet. Chci vás ujistit, že odlišné názory mě bytostně zajímají a vždycky o nich velmi dlouho uvažuji. Budu je brát vážně. Zároveň bych po vás ale chtěla, abychom, když učiníme demokraticky nějaké rozhodnutí, si za tím rozhodnutím šli. Abychom pochodovali jako armáda a šli si za svým cílem," uvedla také.

Spor s Dienstbierem

Na adresu svého protikandidáta Dienstbiera sdělila, že pokud chce někdo ze Sociální demokracie udělat debatní klub, ať volí jeho.

Že je mezi oběma protikandidáty propastný rozdíl, ukázal i projev Jiřího Dienstbiera. "Zásadním důvodem kandidovat bylo to, že jsem se dozvěděl, že Maláčová se chystá vytvořit antisystémovou levicovou koalici pod vedením samotné Kateřiny Konečné," začal Dienstbier slovy, která se nelíbila bývalému místopředsedovi strany Zdeňku Škromachovi. Ten se takovému výroku smál a později na něj křičel, ať Maláčovou nepomlouvá. Dienstbier pokračoval tvrzením, že plán na spolupráci s Konečnou mu potvrdila sama Maláčová.

"Já osobně se domnívám, že v případě komunistů lze těžko mluvit o levici, rozhodně ne o progresivní, pokrokové levici, ale spíše o konzervativní, nacionálním subjektu. Taková aliance je popřením základních sociálně demokratických principů," pokračoval Dienstbier. Zároveň poukazoval na to, že Sociální demokracie musí stát jednoznačně na straně Ukrajiny a podporovat členství Česka v EU a NATO.

"Není možné přijmout, že Rusko může zaútočit na Ukrajinu, vyzývat Ukrajince, že se mají vzdát, nebo jim říkat, kdy mají přestat nasazovat životy na obranu své svobody a suverenity, nebo je dotlačit k tomu, aby se vzdali tím, že jim odmítneme všestrannou pomoc," prohlásil s tím, že je pro vznik levicové aliance pro sněmovní volby, ale bez komunistů. "Komunisté jsou konzervativně nacionalistické uskupení, které chce vystoupit z NATO i EU a zastává proputinovskou propagandu," sdělil.

Dienstbier zároveň mluvil o tom, že mnozí lidé se dostávají do stále obtížnější sociální situace, ale podle jeho slov pro ně není řešením, aby volili vládní strany, hnutí ANO, SPD či některé jiné strany. Sociální demokracie se musí vymezovat proti politice vládní koalice, ale musí nabízet vlastní konstruktivní řešení, míní. Řešením podle něj není ani opoziční ANO a SPD, protože podle něj jde o extrémní strany.

"Hrajte s námi na rovinu"

Obavy o budoucnost Sociální demokracie dala najevo například také končící místopředsedkyně Daniela Ostrá. "Prosím ty, kteří budou kandidovat do vedení. Hrajte s námi na rovinu a řekněte nám dnes tady a teď, jestli se plánuje jakákoliv spolupráce s lidmi kolem Kateřiny Konečné a sdružení Stačilo!. Myslím, že to je fér a že si to zasloužíme vědět," uvedla Ostrá, která ve svém proslovu nepřímo narážela na to, že Konečná opakovaně kritizuje Ukrajinu.

Na sjezdu je cítit, že se Sociální demokracie nachází vůbec v nejhorší situaci za poslední desítky let. Bylo to zřejmé od prvního vystoupení, které patřilo Janu Birkemu. Ten je předsedou strany v Královéhradeckém kraji, a protože sjezd probíhá v Hradci Králové, Birke mluvil jako první. "Bolí mě srdce, když pořád prohráváme a kolem mě chodí nafouknutí 'ódeesáci', TOP 09, Starostové a další partaje, které ani neznám a říkají: 'Ta vaše velká strana už ani neexistuje.' A vedle je hnutí ANO, které mě už přestává zdravit," uvedl Birke.

Končícímu předsedovi Šmardovi delegáti děkovali za to, že zachránil stranu od ekonomického krachu. I Šmarda si pochvaloval zlepšení ekonomické situace strany. Jinak ale přiznal neúspěch.

Dobrý šéf podle něj musí mít sebereflexi a musí umět uznat chybu. "A já jsem chyby udělal. Nevyužili jsme šanci prosadit s novou značkou i nové myšlenky, tváře a styl, zkrátka přijít s živou a proaktivní alternativou pro lidi, kteří jsou decimováni nezodpovědnou vládou a bezzubou opozicí. Prostě jsme se spletli a je fér to přiznat. Za tuto chybnou strategii nesu plnou zodpovědnost," prohlásil.

