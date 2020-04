Skončil zákaz volného pohybu a Češi můžou do zahraničí. Jaká omezení dál platí?

Skončil zákaz volného pohybu osob, který v Česku kvůli epidemii nového koronaviru platil od 16. března. Lidé se mohou pohybovat ve volném prostoru ve skupinách až deseti osob, a ne maximálně ve dvou. Možné je také cestovat do zahraničí. Při návratu se lidé budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset do dvoutýdenní karantény. Povinnost zakrytých úst a nosu dál platí.

Uvolnění některých plošných restrikcí podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) umožnila dobrá epidemiologická situace.

Pohyb venku je možný ve skupině 10 lidí

Rozšíření počtu osob, které se mohou pohybovat společně, ze dvou až na deset, je podle Vojtěcha logický krok i vzhledem k tomu, že se od poloviny dubna mohou konat svatby za účasti deseti osob.

Do zahraničí už i na dovolenou

V důsledku zrušení zákazu volného pohybu osob je opět možné cestovat do zahraničí. Pro cesty do ciziny nyní platí stejná pravidla jako pro pohyb po Česku. "Pokud se člověk vrací, tak buď musí být covid negativní prokázaným testem, nebo musí absolvovat čtrnáctidenní karanténu," uvedl Vojtěch.

Podle náměstka ministra Romana Prymuly se bude negativní test na koronavirus kontrolovat přímo na hranicích. Informace o lidech, kteří ho mít nebudou, získají hygienici. Ti následně budou moci kontrolovat dodržování karantény.

Cestování do zahraničí bylo stejně jako obecně volný pohyb osob zakázáno v půli března. Nemožnost opustit republiku vyvolávala kritiku, skupina senátorů se ho chystala napadnout u Ústavního soudu. Podle nich takové opatření odporovalo základním ústavním právům.

Rychlejší otevírání obchodů a restaurací

Od pondělí 27. dubna stát umožní provoz obchodů do 2500 metrů čtverečních, které mají samostatný vchod a nejsou v obchodním centru. Začnou znovu fungovat autoškoly a posilovny či fitness centra bez zázemí. Na 11. května počítá nový vládní plán s otevřením restaurací se zahrádkou či výdejním okénkem a kadeřnictví, muzeí, galerií či výstavních síní. V poslední fázi 25. května by mohly v běžném provozu fungovat nejen restaurace, ale také ubytovací zařízení, počítá se i s uvolněním kulturních či společenských akcí.

Roušky a výzvy k rozestupům platí dál

Opatření proti šíření koronaviru, jako je udržování odstupu, dezinfekce a roušky, budou platit nejméně do konce června, předpokládá náměstek ministra zdravotnictví Prymula. Kvůli dodržování těchto omezení se podle něj nezrychlí otevírání škol, protože školy musejí s dodržováním těchto pravidel počítat.

Prymula řekl, že dosavadní omezení zavedená kvůli nákaze vláda rozvolňuje s podmínkou dodržování tří pravidel: udržování odstupu, nošení roušek a dezinfekce. "To jsou tři základní parametry, které tam budou," podotkl. "Myslím si, že to bude platit nejméně do konce června," doplnil. Nynější rozvolňování má podle něj při zachování těchto pravidel ukončit opatření, která dramaticky poškozují ekonomiku.