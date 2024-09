Vily v Sýrii, chata u moře. Senátor ODS po letech přiznal majetek, ale jen v letáku

Senátor ODS Raduan Nwelati těsně před pokusem o obhajobu svého mandátu oznámil svůj majetek. Léta přitom porušoval zákon tím, že odmítal prozradit, co vše vlastní. Oznámení, ve kterém přiznal vily a několik bytů, ale neudělal klasickým způsobem tak, aby ho napsal do registru, který mají politici vyplňovat. Vše zveřejnil pouze ve svém předvolebním letáku.

Senátor a do letošního dubna také dlouholetý primátor Mladé Boleslavi už 12 let odmítá sdělit, jaký je jeho majetek. Jako vrcholnému politikovi mu to ukládá zákon, který dlouhodobě porušuje. V minulosti za to dostal několikrát pokutu. Teď, necelé tři týdny před senátními volbami, ve kterých se bude pokoušet obhajovat svůj mandát, se rozhodl informace zveřejnit. Jenže pouze ve svém předvolebním letáku.

"Zveřejnil jsem nyní svůj majetek, který mám v Česku, včetně hypoték. Zveřejnil jsem i majetek, který předpokládám, že v Sýrii existuje, ale možná ne," řekl Aktuálně.cz Nwelati.

Majetek, který v zahraničí vlastní, v letáku uvádí jako "předpokládaný". Zdědil ho prý po otci, přičemž mu patří vždy polovina nemovitosti. Jde o dvě čtyřpatrové vily v lokalitách Slonfe a Zabadani na východě a jihu země. V přístavním městě Latákie pak senátor kromě dvoupatrové chaty u moře vlastní kancelář, ordinaci, nebytový prostor, byt 5+1 a 3+1. Dva třípokojové byty pak vlastní v hlavním městě Damašek. "K tomu nejspíše další byty a stavební pozemky, o kterých nevím, úspory a další. U tohoto majetku nevím, zda ještě existuje a zda byl v majetku otce i v době jeho smrti," tvrdí.

V Česku senátor vlastní rodinný a bytový dům v Michalovicích, kousek od Mladé Boleslavi. Z desetimilionové hypotéky má splacenou polovinu. Kromě toho má i třípokojový družstevní byt na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi.

Magazín, kde se informace objevují, má ve volebním obvodu přijít do všech schránek a později má být přístupný i na internetu. Podat majetkové přiznání oficiální cestou ale Nwelati nehodlá. Zákon tedy bude porušovat i nadále. "Neudělám to, protože by to bylo matení veřejnosti. Navíc moji právníci tvrdí, že není úplně ideální dávat majetkové přiznání, které nevím, jestli je úplně pravdivé, protože v Sýrii je velmi obtížné zjistit, jaký je tam přesně můj majetek," tvrdí.

Nwelati říká, že toto řešení je pro veřejnost lepší, protože se k informacím o jeho majetku dostane snadněji. Sankcím, které mohou dosahovat až 50 tisíc, se ale tímto krokem nevyhne. Pokutu dostal už opakovaně. "Myslím, že první pokuta byla deset tisíc, druhá dvacet pět, třetí padesát a pak už všechny po padesáti," řekl senátor.

Za nezveřejňování majetku senátora dlouhodobě kritizují neziskové organizace zabývající se transparentností. Jak dříve pro server iRozhlas uvedl bývalý ředitel české pobočky Transparency International Petr Leyer, senátorovo vysvětlení považuje absurdní. "Chápu, že situace v Sýrii je komplikovaná, ale může vyvinout snahu oznámení o majetku podat alespoň do nějaké míry toho, co ví. A chtít zákon naplnit. Tady jeho vůle evidentně není," řekl.

Nwelati přitom odmítá možné podezření, že nějakou část svého majetku skrývá právě v Sýrii. "Svůj majetek neskrývám. Nyní zveřejňuji veškerý majetek, který mám v Česku. Popisuji, jak jsem ho financoval, jakou jsem si vzal hypotéku, kolik není splaceno," řekl. Zároveň tvrdí, že svůj majetek někdy kolem roku 2015 zveřejnil na sociálních sítích. Jak ale sám přiznal, nikde tento příspěvek nyní nenašel.

V Sýrii, odkud pochází Nwelatiho otec, panuje od roku 2011 občanská válka. Aby senátor ODS zjistil, jaký tam má majetek, potřebuje tam prý odcestovat. "Bylo by to vysoké bezpečnostní riziko, jestli bych se vrátil," vysvětlil s tím, že v zemi byl naposledy v roce 2003. V Sýrii má sice příbuzné, ale ani ti podle něj nemohou potřebné informace získat.

