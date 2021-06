Senátní komise si vyžádala právní posudky k tomu, zda je Zeman schopný vykonávat úřad

Senátní ústavní komise si vyžádala posudky ústavních právníků k vyslovení neschopnosti Miloše Zemana vykonávat prezidentský úřad. Experti na ústavní právo by měly opětovně posoudit, zda Zemanovo počínání v roli hlavy státu není důvodem pro podání ústavní žaloby pro velezradu, řekl předseda komise Zdeněk Hraba (STAN). Senát už sněmovně podobnou žalobu předložil předloni, neschválila ji.

Hraba uvedl, že podle jeho názoru "nejsou naplněny závažné důvody, pro které by prezident republiky nemohl vykonávat svou funkci". S definitivním stanoviskem ale počká na názory ústavních právníků. Předseda komise nepředpokládá, že by se Senát návrhem zabýval už na své příští schůzi koncem června nebo v červenci. Pokus zbavit Zemana funkce by při současném složení sněmovny pravděpodobně neměl šanci na úspěch.

Také předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) se zdá, že zbavit Zemana funkce pro neschopnost podle dosavadních podkladů nebude možné. Vystrčil ale pokládá za odpovědné až po předložení posudků zvážit, zda se Senát bude jednáním a činností Zemana zabývat.

"V tuto chvíli nemáme dostatek podkladů na to, abychom mohli rozhodnout," uvedl Vystrčil. Termín pro předložení posudků nebyl stanoven. Předseda bezpečnostního výboru Pavel Fischer (nezávislý) ocenil, že návrh a analýza nesrozumitelných a nepochopitelných Zemanových skutků nebyly zameteny pod stůl.

Zeman podle Fischera ve svých výrocích mimo jiné z kauzy Vrbětice ukázal, že je dezorientován, špatně cituje ústavu a vykládá si realitu způsobem, která zaměňuje následek za příčinu. "Nekoná v souladu se svým slibem, vůči sdělovacím prostředkům vystupuje v rozporu s Listinou základních práv a svobod," uvedl Fischer.

Lživý útok na prezidenta, píše Ovčáček

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček označil rozhodnutí senátního výboru za "zcela lživý útok organizované skupiny senátorů na prezidenta republiky" a za útok na ústavnost, svobodu a demokracii. Senátory podezírá z trestného činu rozvracení republiky a z organizovaného pokusu o "státní převrat ve stadiu zrodu".

Ústava uvádí, že "nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat a usnese-li se na tom Poslanecká sněmovna a Senát", pravomoci hlavy státu přecházejí na předsedu vlády, sněmovnu a Senát.

Horní komora předloni navrhla ústavní žalobu na Zemana kvůli nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády nebo vystupování v rozporu s oficiální zahraniční politikou ČR. Podnětem k žalobě bylo údajné ovlivňování justice prezidentem a zaměstnanci Hradu. Sněmovna, v níž mají většinu Zemanovi podporovatelé z řad ANO, ČSSD, KSČM či SPD, ale předložení žaloby neschválila.

