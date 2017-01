ČSSD Babišovi překáží, skončíme v opozici. Agrofert pak zprivatizuje státní podniky, bojí se Štěch

před 45 minutami

Česko po podzimních parlamentních volbách povede koalice ANO, ODS, KDU-ČSL a STAN. "ČSSD skončí v opozici," odhaduje v rozhovoru pro Aktuálně.cz sociálnědemokratický předseda Senátu Milan Štěch. "Hnutí ANO bude chtít zprivatizovat, co se dá. A kdo jiný v Česku může privatizovat ve velkém, než koncern Agrofert..." prohlásil Štěch krátce poté, co poobědval na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem. A přiznal, že s hlavou státu stále častěji nesouhlasí.

S prezidentem Zemanem se znáte už od počátku devadesátých let a vaše vztahy byly vždy spíše dobré. Jsou stále?

Jsou, ale v posledních zhruba dvou letech jsme se začali na některé otázky dívat jinak a lišit se v názorech na řešení některých problémů. Myslím si, že by tam měla být větší vstřícnost a prezident by se měl snažit být více člověkem, který nás bude spojovat a bude prostředníkem ve střetech, což se mu nedaří tak, jak bych si představoval. I když třeba v případě reorganizace policie tu roli sehrál dobře.

V jakých tématech ještě jste se s prezidentem rozešli?

Třeba před dvěma lety při výročí sametové revoluce, kdy prezident na Albertově stál mezi lidmi, kteří podle mě v ten den na Albertově být neměli. A ten mítink zabránil, aby se tam dostali ti, kteří 17. listopad tvořili, a jejich nástupci, tedy studenti. To byla podle mě hrubá chyba. A prezident by dnes měl uznat, že stát vedle Konvičky byla chyba. Dále jsem se s prezidentem třeba neshodl na některých formulacích týkajících se migrace. A samozřejmě také na roli Senátu, kterou pan prezident bohužel opakovaně zpochybňuje.

Vy – stejně jako prezident – máte přístup ke specifickým, chráněným informacím. Jak se díváte na to, jak s těmito informacemi v posledních dnech zacházel pan prezident?

Ten jeho výrok o tom, že se v Česku pohybuje terorista, podle mě nebyl ze zdrojů informačních služeb. A já si nemyslím, že by tím prezident porušil zákon. On to potom srovnal s výrokem německého ministra vnitra, že po Německu se pohybuje několik set potenciálně nebezpečných lidí.

Češi budou zhruba za rok volit novou hlavu státu. Měl by podle vás Miloš Zeman obhajovat mandát?

To si musí zvážit on podle toho, jakou má podporu veřejnosti a v jakém je zdravotním stavu. Co se týká to ho prvního, tak se stávající prezident myslím může oprávněně cítit pevný v kramflecích. Takže já osobně předpokládám, že kandidovat bude.

ČSSD také řeší, jestli podpořit Miloše Zemana, nebo do boje o Pražský hrad postavit vlastního kandidáta. Pro jakou variantu byste byl vy?

ČSSD to teď neřeší. Pokud se Miloš Zeman rozhodne znovu kandidovat, myslím, že se objeví hodně hlasů uvnitř strany pro to ho podpořit. Hodně bude záležet také na tom, jak se v následujících měsících bude Miloš Zeman chovat směrem k ČSSD. Ale podle mého názoru v přímé volbě kandidát zas tak podporu nějaké strany nepotřebuje.

A pokud by Miloš Zeman nekandidoval?

Pak si myslím, že bychom měli vybírat kandidáta spíše z akademické sféry. Znám několik osobností, které bych neměl problém a navrhnout podpořit .

Například?

Nebudu je jmenovat, nemám jejich souhlas. A někteří to dokonce ani neví.

Jak se s odstupem čtvrt roku díváte na takzvané Prohlášení čtyř, tedy oficiální vzkaz čtyř nejvyšších českých ústavních činitelů Číně, že přes návštěvu dalajlámy respektujeme svrchovanou politiku jednotné Číny? Nelitujete zpětně, že jste byl jeho součástí?

Ne, v tomto ohledu jsem si velmi jistý. Já si stále myslím, že to žádná chyba nebyla, že to bylo správné prohlášení. Jen bych po zkušenostech, jak se toho někteří chopili a zneužili to, chtěl, aby ho vydalo pouze ministerstvo zahraničních věcí. Prostě už bych se do toho nezapojoval. Ale obsahově to bylo v pořádku.

Jak se díváte na zjevné vztah mezi prezidentem a premiérem a předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou? Miloš Zeman nevynechá jedinou příležitost, aby premiéra zkritizoval, oslabil jeho pozici v ČSSD...

Je to dlouhodobý stav a myslím si, že vlastností velkých lidí je velkorysost. A ta v tomto případě panu prezidentovi chybí.

Sobotka to má těžké

Takže s prezidentovou kritikou vašeho předsedy nesouhlasíte?

Já považuji premiéra Sobotku za velmi pracovitého člověka, velmi zodpovědného. Bohužel tito lidé to mají těžké. V naší době se hodnotí povrchní pózy, často je důležitější charisma než odvedená práce. A v tomto pan Sobotka ty výhody nemá. Ale co se týká jeho prospěšnosti pro Česko a jeho občany, tak bychom v této chvíli těžko hledali někoho, kdo by tuto roli plnil lépe.

Teď čtu mezi řádky jméno lídra hnutí ANO Andreje Babiše...

Jsou lidi, kteří jsou exhibicionisté, umí se předvádět, umí ze všeho vytěžit maximum. Opírají se o své silné ekonomické zázemí. Ale myslím si, že pokud dostanou šanci, za čas toho budou lidé litovat.

ČSSD má nového volebního manažera, poslance a starostu Náchoda Jana Birkeho. Byla to od předsedy a grémia strany dobrá volba?

Pan Birke je velmi důrazný, zkušený politik, úspěšný starosta, člověk razantní a rozhodný. Je to takové vyvážení diplomatičtějšího, uvážlivějšího postoje premiéra. A do kampaně přinese novou razanci. Navíc má za sebou úspěšnou kariéru v byznysu. A navíc má do toho chuť, což je také důležité. Takže je to podle mě logická volba.

Zmínil jste předchozí kariéru Jana Birkeho v byznysu. Několik let pracovně působil v Číně. A už začínají zaznívat názory, že Birkeho zvolení může souviset s tím, že ČSSD získává na kampaň peníze právě od čínských firem. Nemůžou vazby pana Birkeho na Čínu poškodit pověst strany?

Vůbec ne, je to pokus našich konkurentů ovlivnit kampaň a jejich reakce na to, že z pana Birkeho mají strach. Financování politických stran a jejich kampaní vymezují tvrdá pravidla zákona. ČSSD přes to, že se stále potýká s dluhem pro advokáta Altnera, je solventní stranou, máme zdroje, ze kterých jsme schopni kampaň zaplatit. Navíc kampaň se má dělat přiměřeně, lidé nemají rádi okázalou kampaň.

Sociální demokracii čeká za měsíc a půl klíčová akce ve volebním roce, celostranický sjezd. S jakou silou přijede stávající šéf strany Sobotka?

Se silou, která si uvědomuje, jak je důležité to, aby strana byla sjednocená a stabilní. A samozřejmě přijedou i lidé, kteří by chtěli někoho nového, razantního. Někoho, kdo je jako Sobotka kompetentní, odborný, důvěryhodný, ale zároveň skvělý a charismatický rétor. Jenže takového člověka se na české politické scéně nedostává, nejenom v ČSSD. U těch charismatických se většinou později ukáže, že jim chybí například pracovitost a znalost prostředí.

Kromě Bohuslava Sobotky zatím nikdo oficiálně neavizoval, že by se o post předsedy strany chtěl ucházet. Ještě se ale může někdo objevit. Vy si umíte představit jiného lídra, který by ČSSD dovedl do voleb?

Ne.

Co premiérův nejsilnější vnitrostranický rival Jeroným Tejc?

Tejc je talentovaný člověk, fundovaný právník, znalý legislativy. Ale myslím si, že z řady důvodů by nebylo správné ho postavit jako lídra ČSSD.

Z jakých důvodů?

Víme, co bylo před třemi lety...

Bavíme se o takzvaném Lánském puči, kdy se na tajné schůzce sešel prezident Zeman a někteří představitelé ČSSD včetně Jeronýma Tejce a řešili, jak sesadit Bohuslava Sobotku?

Ano. A myslím si, že by Jeronýmu Tejcovi mohl dřív nebo později někdo tento způsob jednání vrátit. Protože to nebyla maličkost. Já sice nejsem zastáncem toho, aby se lidé trestali za jednu věc do smrti. Ale musí si to své odpracovat, a kdyby on se objevil jako kandidát proti Sobotkovi, tak by se některé jeho dosavadní kroky mohly vykládat jako nástroj, jak se dostat k moci. Pro to, aby byl předsedou, ještě nic neudělal. Neodpracoval. Ta doba, aby se posunul výš, ještě nepřišla.

Na sjezdu se ale budou volit i místopředsedové strany. Budete se o tuto funkci ucházet?

Ne. Chci se naplno věnovat práci v Senátu. Budu sociální demokracii pomáhat ze své stávající funkce.

Jaká by měla být pro následující měsíce do parlamentních voleb strategie ČSSD?

Myslím si, že éra posouvání se do středu skončila. ČSSD zkrátka je středolevá strana, ale musí být šířeji rozkročená. Je třeba vytvářet silnou střední třídu. Posilování jen úzké bohaté třídy, jak to dělá pravice, podle mého hlubokého přesvědčení dlouhodobě nemůže fungovat.

Představte si, že parlamentní volby vyhraje hnutí ANO a ČSSD zaostane o zhruba deset procent, jak předvídají průzkumy. Jakou koalici v takové budoucnosti vidíte vy?

Koalici hnutí ANO, ODS, KDU-ČSL a Starostů.

Bez ČSSD?

Ano. Stále častěji kolem sebe slyším, že Andrej Babiš vidí jako největší překážku právě sociální demokracii. A já sám z některých jednání vím, že mu vadíme právě v těch otázkách, které jsem zmiňoval. Takže já odhaduji, že tu vznikne středopravá vláda, která bude chtít privatizovat. Státní lesy, Budvar, ČEZ, Aeroholding, zdravotnictví. O tom jsem přesvědčený. A kdo by tady mohl více zprivatizovat než Agrofert? Ten má dnes takovou sílu, že mu každá banka dá neomezený úvěr.

Nasvědčuje novému spojenectví v čele s hnutí ANO už něco konkrétního?

Je to vidět třeba ze zdrženlivých postojů předsedy ODS Petra Fialy, který už panu Babišovi nadbíhá. I pan Kalousek se stáhl, i když si myslím, že TOP 09 žádný velký výsledek ve volbách neudělá. A i současné vedení Starostů jsou lidé, kteří chtějí být u přerozdělování peněz a kteří půjdou s kýmkoliv, kdo jim to umožní. Mám zkušenost s panem Gazdíkem, kterému je celkem jedno, jestli je ta strana doleva nebo doprava, hlavně že je u zdroje peněz.

A co koalice "všichni proti ANO"?

Já v to nevěřím. Podle mě převáží ekonomické a finanční zájmy.

To zní, jako že už se připravujete na odchod do opozice...

Nemluvím za ČSSD, jen za sebe. Ale myslím si, že i v opozici se dá pracovat. Mám ale drobet obavu, aby po tom experimentu s privatizacemi, o kterém jsem mluvil, se daly ty věci nějak zvládnout tak, aby zůstaly potřebné veřejné služby pro občany dostupné.. Když už se něco zprivatizuje, tak to pak stát těžko kupuje zpátky.

Bylo to prohlášení jako každé jiné, které jsme jako ústavní činitelé v minulosti k zahraniční a bezpečnostní politice dělali, říká Milan Štěch. | Video: Martin Veselovský | 28:52

autor: Veronika Neprašová