Spisovatelka přišla o cestu do Pekingu. Tvrdí, že ji vyškrtli kvůli podpisu protičínské petice

před 1 hodinou

Česká spisovatelka Radka Denemarková měla v druhé půlce ledna jet do Číny přednášet o holocaustu. Místo toho ale zůstane doma. Přestože česká ambasáda už zjišťovala, zda má spisovatelka v daném termínu čas, nakonec místo ní vystoupí německý spisovatel. Denemarková tvrdí, že z cesty sešlo kvůli tomu, že podepsala petici proti takzvanému Prohlášení čtyř. V něm ústavní činitelé stvrdili dobré vztahy s čínským režimem.

Praha/Peking – České a německé velvyslanectví v čínském Pekingu připravují na 21. a 22. ledna vzpomínkovou akci na uctění památky obětí holocaustu. Na české ambasádě měla se svou přednáškou vystoupit i spisovatelka, překladatelka a historička Radka Denemarková, která se holocaustem ve svých románech zabývá.

Do Pekingu ale nepojede. Tvrdí, že je to reakce na to, že loni na podzim podepsala petici proti prohlášení čtyř českých ústavních činitelů, kteří podpořili Čínu.

Vše bylo přitom domluvené a předpřipravené, česká ambasáda i zjišťovala, jestli má Denemarková v daném termínu čas. Na začátku ledna však dostala novou zprávu.

"Přišlo mi pouze, že mou účast zrušili Němci. A to z důvodu, že jsem podepsala petici a postavila se proti vyjádření čtyř českých nejvyšších ústavních činitelů, kteří podlézali Číně," řekla Aktuálně.cz spisovatelka, která mimo jiné nedávno dostala prestižní ocenění WALD Press Award za pomoc slabším a potřebným a výrazný humanismus v literární tvorbě.

Německé ministerstvo zahraniční se nechtělo k případu oficiálně vyjádřit. Černínský palác však odmítá, že by spisovatelku vyřadili kvůli jejímu podpisu pod peticí.

"Finální výběr účastníků akce byl proveden ve spolupráci s německými kolegy a konkrétně za Evropu byl vybírán jen jeden kandidát, který ideálně disponuje vazbami na všechny tři výše zmíněné země plus Izrael. Toto kritérium bylo tím nejdůležitějším," říká mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová. Místo Denemarkové na akci vystoupí německý autor židovského původu Peter Finkelgruen.

Píše zajímavě, ale...

Podle informací z diplomatických kruhů se proti vystoupení Denemarkové postavila i německá strana. Což potvrzuje i korespondence mezi německými a českými zástupci obou ambasád, kterou má redakce k dispozici.

V ní Němci nejdříve píší, že česká spisovatelka píše zajímavě a určitě je vhodná pro připravovanou akci. Následně však dodávají, že Denemarková podepsala spolu s mnoha dalšími českými umělci dokument "který má co do činění s Čínou" a o kterém se pokusí do konce roku zjistit více.

Autentičnost německého e-mailu české ambasádě v Pekingu potvrdilo několik zdrojů z diplomatických kruhů.

Tlaky z ambasád

Denemarková, která zároveň otevřeně pomáhá a podporuje čínské disidenty kolem čínského spisovatele Sü Č'-jüana, pro něž napsala už dva eseje, nevěří, že by se proti její cestě postavila sama od sebe německá strana. "Je to divné. Nevím, proč by zrovna Němci něco podobného udělali? Ctí demokracii a spektrum nezávislých názorů, a hlavně české petice nesledují," dodává autorka.

Že by Němcům vadil podpis pod protičínskou peticí, zaráží i sinoložku a novinářku Kateřinu Procházkovou, která pobývala roky v Číně a je obeznámená s čínskou politikou. "Němce na to spíše upozornila čínská strana, pravděpodobně čínská ambasáda v Praze. Protože si velmi dobře vede v evidenci všechny protičínské aktivity," myslí si Procházková.

I podle ní není však jasné, proč by to sami od sebe Němci udělali. I Procházková ovšem uznává, že někdy jdou lidská práva nebo záležitosti, které by mohly Číňany popudit, stranou kvůli byznysu.

Takzvané Prohlášení čtyř připravilo v říjnu ministerstvo zahraničí. V dokumentu se čtyři čeští nejvyšší ústavní činitelé, tedy prezident, premiér a předsedové obou komor parlamentu, odvolali na česko-čínské strategické partnerství a distancovali se od schůzek některých politiků s tibetským duchovním dalajlámou.

V prohlášení, pod které se politici podepsali, stojí, že schůzky s duchovním vůdcem "nejsou výrazem změny oficiální politiky České republiky". Proti tomu se o pár dní později postavily desítky českých umělců a dalších osobností.

autor: Lukáš Prchal