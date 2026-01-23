Přeskočit na obsah
Benative
23. 1. Zdeněk
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Sedm let za ovlivňování drogových kauz. Obžalovaný soudce vrchního soudu vinu popírá

ČTK

Soudci pražského vrchního soudu Ivanu Elischerovi v pátek soud uložil sedm let vězení a peněžitý trest ve výši zhruba 1,1 milionu korun. Další milion má Elischerovi propadnout z bankovního účtu.

Praha, 26.02.2024, Ivan Elischer, soudce, obžalovaný z korupce, soudní jednání, Městský soud v Praze.
Soudce pražského vrchního soudu Ivan ElischerFoto: Profimedia
Reklama

Soud muže uznal vinným z přijímání úplatků, zneužití pravomoci, nadržování a neoprávněného přístupu do počítačového systému. Elischerova známého Nguyen Quoc Hunga, který ho podle obžaloby k trestné činnosti navedl, potrestal odnětím svobody v délce 8,5 roku a vyhoštěním z ČR na neurčito. Verdikt není pravomocný, Elischer vinu popírá a podle své advokátky se odvolá.

Podle rozsudku Elischer u Vrchního soudu v Praze lobboval za členy vietnamské komunity a nechával si od ní slibovat úplatky za ovlivnění rozhodování svého soudního senátu. Jednou pak úplatek žádal i z vlastní iniciativy. „Obžalovaný tak jednal dlouhodobě, zcela samozřejmě, bez sebemenšího zaváhání,“ prohlásila dnes předsedkyně senátu pražského městského soudu Veronika Cukerová. „Páchal kriminalitu v souvislosti s výkonem své funkce až živnostenským způsobem,“ podotkla.

Související

„Rozhodnutí byla senátní, ne doktora Elischera. Mohl je nicméně významným způsobem ovlivnit, zejména ve věcech, ve kterých působil jako soudce zpravodaj,“ konstatovala v pátek předsedkyně senátu pražského městského soudu Veronika Cukerová. Podle ní se ale zároveň neprokázalo, že by vydané rozsudky vrchního soudu v konkrétních drogových kauzách byly nezákonné.

Elischerovi hrozilo nanejvýš 12 let vězení, státní zástupce pro něj žádal o tři roky méně. Cukerová vysvětlila, že při stanovení výše trestu přihlédla k tomu, že trestní řízení trvá delší dobu. Zvolila trest v dolní polovině sazby, který je podle ní dostačující. Elischera poslal do věznice s ostrahou, Hunga do zvýšené ostrahy.

Reklama
Reklama

Pětašedesátiletý soudce se pátečního vyhlášení rozsudku nezúčastnil. Trvá na tom, že původ peněz nalezených v jeho kanceláři uspokojivě vysvětlil. Podle něj to byly úspory, nikoliv úplatky. Poukázal i na to, že žádný z kolegů v jeho senátu neuvedl, že by je nějak ovlivňoval. Podle Cukerové ho ale usvědčují policejní nahrávky i zajištěná e-mailová komunikace mezi ním a Hungem.

„Naše obhajoba je konstantní: skutek se nestal, jsou nevinni a jednání nespáchali. Takže zcela nepochybně přijde opravný prostředek,“ řekla novinářům po jednání advokátka Elischer a Hunga Lucie Kýčková.

Soud potrestal i další čtyři obžalované vietnamské národnosti. Ženám Cao Thi Kieu Khanh a Nguyen Thi Hoai Thu uložil za poskytnutí úplatku podmíněný trest v délce dvou, respektive 2,5 roku. Podmínku v délce 2,5 roku dostal i doktor práv Mac Van Nhat, který se přiznal ke zprostředkování úplatků. Nguyen Tan Thanh si má za pomoc k přijetí úplatku odpykat 2,5 roku vězení, soud ho navíc na deset let vyhostil.

Související

Elischer se podle verdiktu dopouštěl trestné činnosti od roku 2013, policie ho zadržela v březnu 2018. O rok později obdržel pražský městský soud obžalobu a následně Elischera potrestal devíti lety vězení. Odvolací Vrchní soud v Olomouci verdikt ale zrušil s tím, že soudní řízení provázely podstatné vady a že existují pochybnosti o správnosti skutkových zjištění.

Reklama
Reklama

V novém hlavním líčení musel městský soud znovu provádět veškeré důkazy, Elischer na tom po změně ve složení soudního senátu trval. Do pravomocného skončení stíhání nesmí Elischer soudit a pobírá polovinu svého platu.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Czech Foreign Minister Petr Macinka speaks during a press conference in Prague
Czech Foreign Minister Petr Macinka speaks during a press conference in Prague
Czech Foreign Minister Petr Macinka speaks during a press conference in Prague

ŽIVĚPozvání Česka do Rady míru by se mohlo projednávat v pondělí

Ministerstvo zahraničí bude mít připravené materiály pro případné projednávání pozvánky do Rady míru na pondělní koaliční radě ANO, SPD a Motoristů. Sdělil to ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na dotaz, zda téma bude náplní pravidelné pondělní schůzky a jak dlouho potrvá diplomacii příprava rozvahy. Na té se domluvil s šéfem diplomacie premiér Andrej Babiš (ANO).

Belgium EU Summit
Belgium EU Summit
Belgium EU Summit

ŽIVĚCosta: EU chce stabilní vztahy s USA, nátlak ale odmítá

Evropská unie chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, zároveň ale bude i nadále hájit své zájmy a bránit sebe, své členské státy, své občany i společnosti proti nátlaku. Po skončení mimořádného summitu EU v Bruselu to v noci na pátek uvedl předseda Evropské rady António Costa.

Reklama
Praha 6.6.2025 Soud Bývalý šéf Motola Ludvík chce ven z vazby. Soud rozhodne o jeho žádosti. Obvodní soud pro Prahu 5 se v pondělí bude zabývat žádostí bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka o propuštění z vazby. Soud obdobnou žádost řešil
Praha 6.6.2025 Soud Bývalý šéf Motola Ludvík chce ven z vazby. Soud rozhodne o jeho žádosti. Obvodní soud pro Prahu 5 se v pondělí bude zabývat žádostí bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka o propuštění z vazby. Soud obdobnou žádost řešil
Praha 6.6.2025 Soud Bývalý šéf Motola Ludvík chce ven z vazby. Soud rozhodne o jeho žádosti. Obvodní soud pro Prahu 5 se v pondělí bude zabývat žádostí bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka o propuštění z vazby. Soud obdobnou žádost řešil

Exředitel Motola opouští vazbu, soud mu nařídil dohled

Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík viněný z korupce bude propuštěn z vazby. Příkaz k propuštění u jednoho z obviněných v motolské kauze už věznice v pátek obdržela, potvrdila mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová. Ve vazbě byl Ludvík od konce loňského února.

Reklama
Reklama
Reklama