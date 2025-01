Šéfoval v NATO i EU, Lipavský mu nabídl řadové místo úředníka. Nemorální, míní Vondra

Byl ministrem obrany, náměstkem generálního tajemníka NATO i ředitelem Evropské obranné agentury. Teď se diplomat Jiří Šedivý chystá zpátky do Prahy. Ministerstvo zahraničí pro něj ale nemá žádné místo, které by odpovídalo jeho dosavadní kariéře. Podle zjištění Aktuálně.cz mu úřad Jana Lipavského nabídl pozici řadového referenta.

"Může se hlásit do vnitřních výběrových řízení," komentovalo návrat Jiřího Šedivého (na snímku) ministerstvo zahraničí. | Foto: Martin Kovář

Česko nemá moc diplomatů s tak obsáhlým životopisem a zkušenostmi. Nejdříve ministr obrany, pak náměstek generálního tajemníka Severoatlantické aliance, později třeba český velvyslanec při NATO a posledních pět let výkonný ředitel Evropské obranné agentury (EDA).

Už za několik týdnů však mise jedenašedesátiletého Jiřího Šedivého v čele EDA skončí. Mandát mu skončí 30. dubna. Podle dostupných informací je nyní největší favoritkou na jeho nástupkyni Kajsa Ollongrenová, bývalá nizozemská ministryně obrany.

V diplomatických kruzích se tak začalo řešit, kam dál Jiří Šedivý po návratu do Prahy zamíří. Jak ale zjistilo Aktuálně.cz od několika zdrojů z ministerstva zahraničí a resortu obrany, Šedivému měl Černínský palác nabídnout pouze místo řadového referenta v úřadu.

"Jiří Šedivý aktuálně na ministerstvu zahraničních věcí čerpá dlouhodobé neplacené služební volno," popisuje mluvčí resortu Daniel Drake běžnou praxi diplomatů v zahraničních službách. "Každý zaměstnanec ministerstva, který je po ukončení neplaceného volna, má nárok na návrat na ministerstvo, kde se může hlásit do vnitřních výběrových řízení v rámci ministerstva," odpovídá Drake na dotaz, jakou konkrétní nabídku Šedivý dostal.

"Je to nenormální a nemorální," zlobí se europoslanec Alexandr Vondra (ODS). Byl to on, kdo jako ministr obrany v roce 2010 Šedivého přivedl zpátky na resort. "Muž, který dvakrát v soutěži s jinými Evropany získal nejvyšší postavení v mezinárodních organizacích (NATO a EDA), o kterém se 'kinder managmentu' ministerstva zahraničních věcí ani nesní, je stejným managmentem posílán na místo referenta. Ach jo," kritizuje Vondra.

Evropská obranná agentura (EDA) Jde o jednu z agentur Evropské unie, která vznikla v roce 2004, sídlí v Bruselu a zaměstnává 180 lidí. Jak se dále píše na jejím webu, představuje hlavní centrum evropské spolupráce v oblasti obrany. Konkrétně jde o to, že má na starosti výzkum a inovace při technologickém vývoji obranných technologií, ladí požadavky jednotlivých členských států EU pro budoucí kooperaci na společné obraně. Agentura spolupracuje i se soukromým zbrojním průmyslem.

Sám ministr zahraničí Jan Lipavský (nestraník) se k zaslaným otázkám nevyjádřil. Aktuálně.cz oslovilo také Jiřího Šedivého. Ten ale oznámil, že se ke své budoucnosti zatím nechce vyjadřovat.

Spor mezi ministerstvy obrany a zahraničí

Jiří Šedivý není rozhodně prvním diplomatem, jehož návrat ze spojeneckých struktur domů vzbuzuje pnutí. Nejasnosti byly třeba kolem loňského příchodu Jakuba Landovského, který po pěti letech skončil v pozici velvyslance při NATO.

Podle původních plánů se měl vrátit na místo náměstka ministryně obrany pro strategie, které před odchodem do Bruselu zastával. To se ale zaplnilo a resort pro něj neměl vhodnou tabulku. Jak v roce 2023 zjistilo Aktuálně.cz, šlo i důsledek sporu mezi obranou a Černínským palácem o to, který úřad má právo nominovat nového českého ambasadora při NATO.

Diplomatickou přetahovanou nakonec vyhrálo ministerstvo zahraničí. Na uvolněný post při bruselské centrále aliance zamířil jeho zahraničněpolitický ředitel David Konecký. A Landovský nakonec pro stát přestal pracovat. Od loňského srpna vede středoevropskou pobočku mezinárodní neziskové organizace Aspen Institute.