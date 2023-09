Šachy na ministerstvu obrany. Až se Landovský vrátí z NATO, nedostane původní místo

Velvyslanec České republiky při NATO Jakub Landovský se po návratu z mise na ministerstvo obrany zařadí jinam, než odkud odcházel. Býval klíčovým náměstkem pro strategie. Jenže jak zjistilo Aktuálně.cz, resort místo nově řádně obsadil jiným odborníkem. Landovskému uplyne mise v Severoatlantické alianci příští rok. Za změnou jeho umístění stojí střet ministerstev obrany a zahraničí.

V Severoatlantické alianci je velvyslanec Landovský spojkou české vlády, tlumočí také zájmy kabinetu ostatním 29 spojeneckým zemím. Jeho mise se uzavře příští srpen. Když český právník, politolog a pedagog před čtyřmi roky do Bruselu zamířil, v resortu obrany opouštěl místo náměstka pro obrannou politiku a strategie.

Jako šéf této sekce odpovídal za přípravu zásad obranné politiky státu, strategického rozvoje ministerstva i plánování obrany země. Po odjezdu dostal od svého úřadu neplacené volno, protože jako velvyslanec spadá pod resort zahraničí. Právě s Černínským palácem má nyní uzavřenou pracovní smlouvu.

Prázdnou náměstkovskou židli dosud obrana obsazovala jen provizorně. Mělo to tak být do doby, než se Landovský z Bruselu vrátí. Pak by se pro něj místo automaticky uvolnilo. Jenže podle zjištění Aktuálně.cz už to neplatí. Ministerstvo bude muset pro Landovského hledat novou pozici.

"Budu tam, kde mě bude země potřebovat"

Vláda Petra Fialy (ODS) prosadila změnu služebního zákona, po které zanikly pozice stálých náměstků. Místo nich se ustavily posty vrchních ředitelů. Uchazeči o takové místo musí projít výběrovým řízením. Platí to i pro ty, kteří ho zastávali podle předchozích pravidel. Na obraně byl pověřeným náměstkem pro strategie od loňského léta Jan Jireš.

"Výběrové řízení na místo vrchního ředitele sekce obranné politiky a strategie proběhlo, Jan Jireš byl jmenován na pět let. Na základě této skutečnosti bude Jakub Landovský převeden na jiné vhodné místo," sdělila Aktuálně.cz Simona Cigánková z tiskového odboru resortu obrany. Jireš je novým stálým ředitelem od srpna.

Kam se Landovský po příjezdu zařadí, není jasné. Každopádně zůstává státním zaměstnancem obrany. "Má služba se neřídí podle mých přání, ale podle toho, kde mě Česká republika bude nejvíce potřebovat," sdělil Aktuálně.cz k tomu, že po návratu už nebude náměstkem.

Střet mezi obranou a Černínem

Současná situace je podle informací Aktuálně.cz výsledkem střetu mezi ministerstvy obrany a zahraničí, jenž začal už letos na jaře. Oba resorty tehdy jednaly o tom, kdo bude v NATO novým českým velvyslancem. Landovského původně čtyřletá mise měla končit už letos v létě.

Obrana navrhovala zmíněného Jana Jireše. Ten má v alianci zkušenosti, před nástupem do současné pozice byl v letech 2017 až do léta 2022 šéfem obranných poradců při stálé delegaci České republiky v NATO. Poslední tři roky zmíněné funkce sloužil právě pod Landovským.

Ministerstvo zahraničí naopak chtělo vyslat jednoho z klíčových úředníků Černínského paláce Davida Koneckého. Ředitel odboru společné a zahraniční politiky od minulého měsíce vede celou bezpečnostní a multilaterální sekci. Právě ta formuluje bezpečnostní prvky zahraniční politiky státu.

Landovský o rok déle v NATO

Černínský palác preferoval Koneckého z jednoduchého důvodu. Po více než deseti letech velvyslanců spojených s obranou si přál mít na místě diplomata, navíc vlastního člověka. Před Landovským funkci vykonával Jiří Šedivý, který sloužil jako ministr obrany ve vládě Mirka Topolánka (ODS) v letech 2006 až 2007.

Spor skončil na mrtvém bodě. Vzešla z něj alespoň dohoda, že Landovský zůstane v Bruselu o rok déle. V tomto duchu podepsal nový dodatek smlouvy s Černínským palácem. Do té doby se chtějí ministerstva dohodnout, jaký charakter má klíčová diplomatická pozice v NATO mít a kdo ji má obsadit.

"Pracovní smlouva panu velvyslanci Landovskému končí na konci léta příštího roku," sdělil Aktuálně.cz mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. "Vzhledem k ruské agresi a jejím dopadům se rozhodla řada spojenců nestřídat svého stálého představitele v NATO," dodal. Ostatně i mandát prvního muže NATO Jense Stoltenberga se o rok protáhne.

Landovský zůstane ve funkci v důležitém období. Česko příští rok oslaví 25 let od vstupu do NATO a 20 let v Evropské unii. Příští červen se navíc bude konat summit Severoatlantické aliance na území jejího hlavního hráče, akci hostí americký Washington. Navíc to bude první rok, kdy má Česko plnit alianční závazek investovat do obrany dvě procenta HDP.