Se zástupci z ÚOHS a Kapsch jsem se scházel, byla to moje práce, tvrdí Faltýnek

"Řešili jsem rozsah zpoplatnění, ale i další otázky týkající se právě mýta. Z tohoto důvodu je tedy zřejmé, že jsme se setkávali se všemi relevantními subjekty, ale i experty na otázku výběru poplatků za přepravu v rámci české dálniční sítě," popsal Faltýnek náplň práce dopravní rady pro Aktuálně.cz.

Místopředseda hnutí ANO odmítá, že by jeho jednání bylo nezákonné. "Byla to naše práce a myslím si, že takové schůzky jsou legitimní. I díky činnosti této koaliční skupiny jsme v přechodném období, než došlo k výběru nového provozovatele mýtného systému, ušetřili našemu státu a českým občanům 1,5 miliardy korun," uvedl.

Potvrdil schůzky s ředitelem firmy Kapsch Karlem Feixem i s ředitelem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem. Zda taková jednání měli i ostatní členové dopravní rady, neví.

Spolu s Faltýnkem byli do rady zvoleni Jan Birke (ČSSD), Jan Kasal (KDU-ČSL), Lubomír Volný (SPD), Milan Feranec (ANO), Pavel Švagr (ČSSD) a David Čermák.

Policie od čtvrtka v souvislosti s kauzou tendru na mýtný systém provedla několik razií, mimo jiné právě u Faltýnka, ale i u šéfa antimonopolního úřadu Rafaje a ředitele firmy Kapsch Feixe.

Faltýnek uvedl, že domovní prohlídka jej sice překvapila, ale policie podle jeho slov pouze sbírá ke kauze všechny podklady. Dokumenty k případu prý již vyhodil, ale elektroniku jim poskytl - počítač i telefon. Zároveň Aktuálně.cz potvrdil, že v případu v současnosti figuruje jako svědek.

"Naším cílem bylo to, aby tendr vůbec proběhl a Česká republika nemusela složitě řešit, že systém na výběr mýta přestane být funkční a Česká republika bude přicházet o finanční prostředky, které z mýta plynuly, ročně jde o 10 miliard korun," říká.

Podle informací serveru Novinky.cz byl Faltýnek v hledáčku Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) již od října 2017. Podezřelý je právě kvůli schůzkám s představiteli obou stran v brněnských hotelech. Policie zasahovala také na radnici Brna-střed, i tamní zásah měl souviset s ovlivňováním veřejných zakázek. Po razii čelí obvinění devět lidí.

"Tendr na provozování mýtného systému od počátku provázela obava, zda společnost Kapsch bude dostatečně součinná při předání a převzetí mýta v případě, že jeho vítězem bude třetí subjekt, což mimo jiné znamená nezavdat společnosti Kapsch ze strany státu jakoukoliv záminku, na základě které by z jejich strany mohlo dojít k obstrukcím. Tato obava trvá i v současnosti," dodal Faltýnek.

Antimonopolní úřad 23. listopadu 2017 předběžným opatřením zakázal resortu dopravy uzavřít smlouvu s vítězem tendru - konsorciem CzechToll / SkyToll, a to až do pravomocného rozhodnutí úřadu.

Loni 9. května pak zrušil výběr vítěze tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020, a to kvůli údajným pochybením ministerstva dopravy. V září ale své předchozí rozhodnutí přehodnotil a platnost smlouvy potvrdil. Kapsch následně neuspěl ani s rozkladem proti rozhodnutí ÚOHS. Rakouská firma se proto v únoru obrátila na soud.

Mezitím loni v září podepsal ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) s konsorciem firem CzechToll / SkyToll smlouvu na provoz mýtného systému od roku 2020.

Transparency žádá rezignaci Petra Rafaje

Kvůli policejnímu prověřování veřejných zakázek, kterými se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), by měl skončit jeho šéf Petr Rafaj, vyzvala protikorupční organizace Transparency International ČR. Vedení úřadu by mělo vyvodit personální i systémové důsledky, uvedla organizace v tiskové zprávě.

I kdyby Rafaj nebyl usvědčen z úplatkářství, měl by v čele úřadu skončit kvůli nezákonným zásahům do správních řízení, napsalo Trasparency. "Jestliže mohou špičky ÚOHS na politickou objednávku ovlivnit výsledek rozhodnutí, znamená to, že mechanismy pro fungování úřadu nejsou zcela dobře nastaveny tak, aby byl zajištěn objektivní a nezávislý výkon dozoru v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek," doplnila organizace.