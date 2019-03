Policie sledovala Faltýnka už od roku 2017, v hotelu se scházel s šéfy Kapsche i ÚOHS

První místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek čelí podezření, že ovlivňoval zakázky na mýto ve prospěch firmy Kapsch. Jak vyplývá z příkazu k domovní prohlídce, policie zjistila, že se v brněnských hotelích scházel s šéfem firmy Kapsch i ředitelem antimonopolního úřadu, který tendr na mýto řešil. Ze schůzek podle policie vzešla dohoda, že úřad rozhodne ve prospěch Kapsche. Faltýnkovi policie ve čtvrtek zabavila telefon a počítač, ale z ničeho ho neobvinila.

Informace z příkazu k domovní prohlídce získal server Novinky.cz. Podle něj začala Národní centrála proti organizovanému zločinu sledovat Faltýnka v říjnu 2017. Kromě něj tajně mapovala i jednání generálního ředitele společnosti Kapsch Karla Feixe či předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje.

Faltýnek se s oběma muži scházel. Detektivové zaznamenali dvě schůzky z listopadu 2017 v brněnských hotelích. Podle detektivů se nejprve při jednání s Feixem dohodl, že "zařídí u Rafaje ovlivnění rozhodování ÚOHS ve prospěch společnosti Kapsch".

Poté se sešel Faltýnek s šéfem antimonopolního úřadu. "Faltýnek Rafajovi řekl mj., že je třeba udělat to, co chce společnost Kapsch," píše se v příkazu k domovní prohlídce, který má k dispozici server Novinky.cz. Policisté v dokumentu jmenují podezření z trestných činů přijetí úplatku, podplácení a zneužití pravomoci úřední osoby.

Zazvonili v šest ráno

"Mě to překvapilo, ráno v šest hodin mě navštívila policie v našem pražském bytě, kde mě požádala o součinnost při vyšetřování, které se týká tendru na mýto," řekl serveru Faltýnek.

"Požádali mě o veškeré materiály, které k tomu můžu mít, čili předal jsem jim svůj počítač, telefon, žádné jiné materiály jsem k tomu neměl," dodal. "Policie postupovala naprosto korektně a profesionálně, byl jsem u advokáta, který se ptal, jaká je moje pozice, a bylo sděleno, že je to pozice spolupracujícího člověka, ani podezřelého, ani obviněného," dodal.

Podle znění příkazu k domovní prohlídce však není vyloučeno trestní stíhání podezřelých. "Tento úkon vzhledem k nebezpečí zmaření, zničení či ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního řízení odkladu na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání," je uvedeno v textu příkazu.

V pátek dorazil první místopředseda ANO na jednání sněmovny. Nepopřel, že se scházel "se všemi stranami". Tvrdil však, že tak činil jen kvůli tomu, aby zajistil smlouvu na mýtný systém co nejvýhodnější pro stát.

Podle mluvčího Kapsch Davida Šimoníka se zástupci firmy žádného kriminální činu nedopustili. "Úkony trestního řízení se omezily na prohlídky bytových a nebytových prostor. Policie také požádala o vydání jimi definovaných věcí. Kapsch ve všem vyhověl, poskytoval policii veškerou součinnosti," řekl mluvčí.

Jaroslav Faltýnek přišel na jednání sněmovny... Vážné informace kolem své osoby nechce zatím komentovat. — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 8, 2019

Pro připomenutí: antimonopolní úřad 23. listopadu 2017 předběžným opatřením zakázal resortu dopravy uzavřít smlouvu s vítězem tendru - konsorciem CzechToll / SkyToll, a to až do pravomocného rozhodnutí úřadu. Loni 9. května pak zrušil výběr vítěze tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020, a to kvůli údajným pochybením ministerstva dopravy.

Přesto loni v září podepsal ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) s konsorciem firem CzechToll / SkyToll smlouvu.

Žalobce olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda ve čtvrtek odpoledne uvedl, že zásah detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu na několika místech v Česku souvisí s některými veřejnými zakázkami, kterými se zabýval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, včetně zakázky na mýtný systém.

Policie zasahovala také na radnici Brna-střed a tamní zásah měl souviset s ovlivňováním veřejných zakázek. Po razii čelí obvinění devět lidí.