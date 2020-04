Scio testy proběhnou v červnu a červenci, nabídnou i on-line formu zkoušky

Národní srovnávací zkoušky, které nahrazují nebo doplňují přijímací zkoušky na desítky vysokých škol v Česku, se kvůli epidemii koronaviru posunou na 13. června až 11. července. Navíc bude i mimořádný on-line termín 30. května, uvedli zástupci společnosti Scio, která zkoušky organizuje. Termíny srovnávacích zkoušek se už jednou posouvaly, a to z dubna na květen.

Scio chtělo původně termín srovnávacích zkoušek dodržet i poté, co se 11. března zavřely školy, nicméně později se rozhodlo zkoušky posunout. Podle aktuálních informací by měly být 13. června, 27. června a 11. července. Uchazeči, kteří jsou například v nařízené karanténě, se budou moci zúčastnit mimořádného on-line termínu. Má být 30. května.

Zástupci společnosti na tiskové konferenci uvedli, že internetová zkouška bude mít mechanismy, které by měly kontrolovat, aby při ní studenti nepodváděli, například pomocí webkamery prokázat, že v místnosti není přítomný nikdo, kdo by při testu napovídal. Umožní také dokončit test, pokud u uchazeče dojde k výpadku internetu.

Srovnávací zkoušky využívají každoročně desítky vysokých škol v Česku i na Slovensku. Zástupci společnosti řekli, že nyní s fakultami jednají o využití zkoušek po posunutých termínech. Některé školy, zejména na Slovensku, se podle nich už rozhodly, že přijímací zkoušky letos zruší, a srovnávací testy proto nevyužijí.

Podle mimořádné úpravy zákona, o které by měl jednat Senát, se prezenční přijímací zkoušky na vysoké školy budou moci konat nejdřív 15 dnů po znovuotevření škol. První vysokoškoláci by se podle plánu vlády měly do škol vrátit v pondělí. Vysoké školy by podle návrhu zákona měly mít možnost dělat přijímací zkoušky i na dálku, podobně jako státní zkoušky.

Tři termíny srovnávacích zkoušek se konaly už v uplynulých měsících, další měly být původně 4. dubna, 1. května a 23. května. Scio o jejich posunutí rozhodlo už jednou v březnu, tehdy oznámilo nové termíny na 1. května, 23. května a 13. června.