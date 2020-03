Přijímací zkoušky budou jednokolové a maturita bez písemné části, navrhuje Plaga

Přijímací zkoušky na střední školy by měly být nejdříve 14 dnů po znovuotevření škol, které jsou nyní zavřené kvůli koronaviru. Testy by měly mít stejnou formu a obsah jako v minulosti. Maturitní a závěrečné zkoušky by měly být podle návrhu ministerstva školství nejdřív 21 dnů po znovuotevření škol. Ministerstvo předpokládá, že by se žáci mohli do škol vrátit v druhé polovině května.

Žádný scénář, se kterým ministerstvo školství pracuje, podle ministra Roberta Plagy (za ANO) nepočítá s tím, že by se zkracovaly letošní letní prázdniny. Podle něj by se tak přijímací zkoušky měly do konce školního roku stihnout.

V nouzovém případě, pokud by se školy otevřely až po polovině června, tak by podle něj mohly být přijímací zkoušky i v prvním týdnu v červenci. "Tak je to rozhodně lepší, než ty děti přepínat přes celé prázdniny a dělat to poslední týden v srpnu," řekl Plaga. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory se měly konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna.

"Neznamená to rozhodně, co bylo někde avizováno, že by se vyučovalo někdy o prázdninách, to rozhodně není v žádném ze scénářů ministerstva školství," dodal.

Místo dvou zkoušek by uchazeči měli letos dělat zkoušku jen jednou. "Výsledek se propíše i na druhou školu, na kterou se to dítě hlásilo," vysvětlil ministr. Ministerstvo podle něj počítá i s náhradním termínem například pro nemocné. Ten by pak měl být v dostatečném odstupu od prvního termínu, řekl Plaga. Podle něj se přijímací zkoušky nedají nahradit tím, že by školy přijímaly děti na základě výsledků ze základní školy.

Písemná maturita z češtiny a jazyka nebude

Podle Plagy ministerstvo předpokládá, že by se žáci mohli do škol vrátit v druhé polovině května. Přesný termín maturit chce vyhlásit až po otevření škol. Podle ministra by se tak středoškoláci měli mít možnost na zkoušky potom ještě připravit.

Klíčové podle něj bude datum 1. června. Pokud se školy otevřou do něj, budou maturity bez slohů, ale jinak podobně jako každý rok. Kdyby se otevřely později, mělo by být maturitní vysvědčení vystaveno na základě studijních výsledků z posledních tří vysvědčení, řekl ministr.

Pokud žák v posledním ročníku v pololetí neprospěl, školy by mu dle návrhu ministerstva měla umožnit komisionální přezkoušení, aby mohl maturitní vysvědčení získat také.

Školy jsou kvůli šíření koronaviru uzavřeny od 11. března do odvolání. Týká se to základních, středních, vyšších odborných i vysokých škol. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli uvedl, že uzavření škol se by mělo rušit jako jedno z posledních opatření, a to zřejmě na přelomu května a června.

Státní maturity se dle původního plánu měly konat v dubnu a na začátku května. K maturitám se podle statistik Cermatu přihlásilo 79 972 středoškoláků.