ANO má dost podpisů pro hlasování o nedůvěře vládě. Nejde o kampaň, tvrdí Schillerová

Vláda by měla do konce prvního pololetí dostat návrh zákona o ochraně před domácím násilím. Norma má upřesnit definici činu a sjednotit podobu pomoci v celé republice, sdělila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Chystaný zákon ve spolupráci s ní předloží kabinetu premiér Petr Fiala (ODS). Podle vládního legislativního plánu by nová pravidla měla začít platit v lednu příštího roku. Zkoumání případů potvrdilo, že se přístup institucí a řešení po republice liší.

"Má jít o legislativní úpravu, která novelizuje řadu stávajících zákonů, které zasahují do působnosti ministerstev práce, spravedlnosti i třeba vnitra. Chceme tou legislativní úpravou vytvořit jednotnou definici domácího násilí tak, aby bylo jasné a ve všech klíčových oblastech jednotně vykládané, co domácí násilí je a co je jiný problém. Chtěli bychom také zlepšit ochranu obětí a celkově zpřesnit, sjednotit přístup všech relevantních profesních skupin k tomu, jak nahlížet na práva a potřeby obětí," uvedla zmocněnkyně.