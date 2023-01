Fiala a Rakušan mě budou volit, sdílel Babiš smyšlené vyslovení podpory

Prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) na svém Facebooku sdílel falešné vyjádření podpory jeho kandidatury od premiéra Petra Fialy (ODS), předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) či ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Příspěvky nápadně připomínají volební plakáty koalice Spolu a Fiala i Pekarová Adamová jejich pravost vyvrátili.

"Došlo Whatsappem. Jestli je to pravda, tak díky," napsal předseda nejsilnější opoziční strany, expremiér a současný kandidát na prezidenta Andrej Babiš (ANO) k fotografii, kterou sdílel na svém Facebooku.

Na napodobenině volebního plakátu je vyobrazen premiér Petr Fiala (ODS), který pod značkou koalice Spolu vyjadřuje podporu Babišovi v prezidentské volbě. "V EU to teď nezvládáme. Potřebuju silného a zkušeného parťáka," stojí na snímku. Proto prý bude volit Babiše na prezidenta. Někteří komentující pochopili, že mělo zřejmě jít o humor. "Jako vtip opravdu super," napsala například Karla Robenková. Jiní lidé v komentářích kritizují Fialu i jeho vládu. A někteří se se smyšleným citátem premiéra ztotožňují a prohlašují, že budou volit Babiše.

"Zatímco premiér Petr Fiala úspěšně řídil půl roku Evropskou unii, pan předseda Babiš vytváří koláže na sociálních sítích," uvedl pro Aktuálně.cz mluvčí vlády Václav Smolka. Podle něj vládní představitele Babišovy příspěvky nepřekvapily a zdali jsou vhodné a vtipné, mají posoudit voliči.

Právě humorem argumentoval i mluvčí hnutí ANO Martin Vodička, podle kterého na sociálních sítích koluje mnoho podobných koláží. "Tyto všechny rozesmály, tak jsme chtěli odlehčit místy vypjatou kampaň," řekl Vodička. Dodal, že z komentáře k příspěvkům je evidentní, že jde o vtip.

Podobný obrázek sdílel Babiš i s nepravdivým citátem předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). Obrázek opět připomíná předvolební plakáty koalice Spolu. "Nerada to přiznávám, ale on jediný má zkušenosti jak zvládnou krizi," stojí i s překlepem na sdíleném obrázku. Andrej Babiš jí poděkoval stejně jako Fialovi.

V komentářích pod tímto příspěvkem diskutující kritizují předsedkyni sněmovny, ale také se objevují komentáře, které naopak Babiše za sdílení falešných citátů odsuzují. "Chápu, že znáte svoje voliče, a proto pro vás není problém jim nabulíkovat, co chcete. I když to jako ‚přišlo WhatsAppem‘," sdělil na adresu předsedy hnutí ANO například uživatel se jménem Pette Vacha. "Pro vás už je používání lži normou," doplnil.

Příspěvek se svou předsedkyní komentoval také stranický účet TOP 09. "Asi vám někdo hacknul profil a sdílí tu nesmysly. Kdybyste chodil do práce, někdo by vám to i řekl," napsal do komentáře účet TOP 09.

S nadsázkou komentovala příspěvky i sama Pekarová Adamová. "Musím říct, že mě jednání Andreje Babiše zklamalo. Včera večer jsme se u francouzského vína z jeho osobních vinic domluvili, že má podpora je ryze diskrétní a nebude ji zveřejňovat," napsala ironicky pro Aktuálně.cz a "zdůraznila", že Babiš slib, který jí dal, porušil. Proto bude raději volit Jaroslava Baštu (SPD).

"Ráda bych vyzvala všechny, kteří dosud důvěřovali panu Babišovi, aby můj příklad následovali," zakončila Pekarová Adamová. Právě Bašta podle průzkumů sdílí svou voličskou základnu s Babišem a může mu přebrat některé hlasy. Pekarová Adamová zveřejnila i podobný příspěvek na své facebookové stránce.

Podobně zareagoval i oficiální účet ODS, který krátce po Babišových příspěvcích zveřejnil svůj vlastní smyšlený citát. Je na něm předseda hnutí ANO z předvolebního plakátu. "Tato vláda pomáhá lidem. Proto Fiala," stojí v příspěvku.

Babiš s odstupem zveřejnil také vyjádření podpory od ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Tvrdí v něm, že Babiše nemohl vystát, ale vláda už "neví kudy kam". "Potřebujeme vážně píchnout. Andreji, sorry za všechno. Máš můj hlas." Babiš reagoval "Už fakt dost. Nemůžu smíchy."