V dopravním podniku padlo už pět lidí z kauzy Hlubuček. Policii zalarmoval náměstek

Hlavními aktéry korupční kauzy kolem pražského dopravního podniku jsou někdejší náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN), bývalý spolupracovník Radovana Krejčíře Michal Redl a blízký známý někdejšího slovenského premiéra Roberta Fica Matej Augustín. Policii na ně nasměroval náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), který podrobnosti popisuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Policie obvinila zatím jedenáct lidí kvůli podezření z úplatkářství při zadávání veřejných zakázek v pražském dopravním podniku. Když jste před dvěma lety podával v tomto duchu trestní oznámení, předpokládal jste, že kauza může nabýt takových rozměrů?

Vůbec ne. Nenapadlo by mě, že je to tak rozsáhlé. V průběhu času jsem byl v kontaktu s policií, ale spíše jsem pak byl zklamaný z toho, že to nikam nepostupuje. Bál jsem se, že se to odloží. Nakonec jsem za práci policie vděčný. Teď už rozumím, proč to trvalo tak dlouho.

Trestní oznámení jste podal kvůli možné korupci při revitalizaci okolí stanice metra Nádraží Holešovice, kterou měla zajišťovat firma Nové Holešovice Development. O úplatek si podle policie řekli náměstek Hlubuček, podnikatel Redl a ekonomický náměstek dopravního podniku Augustín. Jaké informace jste měl v ruce, když jste se obrátil na policii?

Měl jsem významné indicie, které nasvědčovaly, že se někdo snaží urychlit založení společné firmy pražského dopravního podniku a developera, která měla vzniknout za účelem revitalizace, ale požaduje za to úplatek.

Co to bylo za indicie?

Týkaly se konkrétních osob a samotného činu.

Z jakého prostředí jste zmíněné indicie získal?

To nemůžu říct. Ale dostal jsem to z prostředí, které jsem považoval za důvěryhodné. Ihned jsem kontaktoval policii a podal trestní oznámení.

Jak vypadala vaše spolupráce s policií po podání trestního oznámení?



S policií jsem byl v kontaktu minimálně celý jeden rok. Na schůzkách jsem ji informoval o nových poznatcích, které jsem se dozvěděl. Případně policie chtěla, abych sám něco zjistil. Pokud to bylo možné, pokusil jsem se o to.

Další tři manažeři podniku odstaveni

Dvě z hlavních postav kauzy - člen dozorčí rady dopravního podniku Petr Hlubuček a člen představenstva Matej Augustín - přitom zůstaly až do středy ve funkcích. Proč?

Policie mě informovala, že pokud by třeba došlo k odvolání pana Augustína dříve, zmařilo by to vyšetřování. Časem jsem ale ztratil trpělivost, proto jsem tlačil na koaliční partnery, abychom ho odvolali.

Jaké kroky jste po středečním zásahu policie v dopravním podniku přijali, ať už je podnikla dozorčí rada, nebo představenstvo?

Tento čtvrtek jsme odstavili na překážky v rámci zaměstnaneckého poměru Luďka Šteffla jako šéfa IT, šéfa technické správy objektů Martina Vejsadu a vedoucího právního oddělení Dalibora Kučeru. Od policie máme informaci, že jsou v trestní kauze také zahrnuti. Proto se představenstvo rozhodlo jednat a chystá se jejich úplné odvolání.

Takže to už je pět lidí z kauzy, kteří v dopravním podniku končí?

Ano. Pan Hlubuček odstoupil z dozorčí rady a z pozice náměstka a ještě jsme odvolali z představenstva Mateje Augustína. Pokud od policie dostaneme další indicie, odvoláme další lidi.

Aktéři byli pod kontrolou policie

Tento čtvrtek jednalo pražské zastupitelstvo. Opozice složená z ANO a ODS vám vytkla, že jste jako předseda dozorčí rady umožnil aktérům případu v dopravním podniku páchat trestnou činnost. Jak byste jim argumentoval?

Můj hlavní argument je, že jejich činnost byla pod kontrolou policie. To je zásadní. Navíc k zakázce na revitalizaci okolí nádraží Holešovice jsem přizval ke kontrole dvě externí advokátní kanceláře. Dohlížely na přípravu smluv k založení společného podniku developera a pražského dopravního podniku. Účelem bylo, aby se smlouvy připravily s péčí řádného hospodáře co nejlépe a aby do nich pan Augustín neměl možnost zasahovat. Například aby z toho nemohl inkasovat nelegální provize.

Předsedou dozorčí rady dopravního podniku jste téměř čtyři roky. Proč se vám za tu dobu nepovedlo vytvořit kontrolní mechanismy, které by zabránily vytvoření takové zločinecké skupiny, jak ji popisuje policie?

Právě tím, že jsem podal trestní oznámení, jsem napomohl tomu, aby se tato kauza odhalila. A ten případ není jednoduchý. Já bych nebyl schopný sám takové věci zjistit, když ta chobotnice zahrnuje tolik obviněných lidí. Z pozice předsedy dozorčí rady a náměstka pro dopravu jsem se nesnažil zamaskovat, že se v mé vlastní firmě něco děje.

To, že jsem šel na policii, snad naznačuje, že se časy v politice mění. Kolem dopravního podniku vždy byly šedé eminence. Je to firma s jedním z největších rozpočtů v České republice. Ale do politiky jsem přišel s tím, aby se takové chování eliminovalo a kauzy ve firmě už nepokračovaly. Doufám, že se nám to podaří.