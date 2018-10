Saúdskou Arábii je třeba za vraždu Chášukdžího potrestat, myslí si Zaorálek

Krátce předtím, než se nový ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) setkal s velvyslancem Saúdské Arábie Nájifem Al Abúdem, prohlásil bývalý šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek, že by se Česko mělo zařadit mezi ty evropské státy, které chtějí vraždu saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího tvrdě postihnout.

Praha - Zaorálek navrhuje zakázat vývoz zbraní do země, ale také znepříjemnit život některým představitelům království tím, že jim stát třeba zmrazí účty. Podle informací Aktuálně.cz přitom minimálně o omezení či zákazu vývozu zbraní do Saúdské Arábie Česko vážně uvažuje.

Petříček se s velvyslancem sejde v Černínském paláci.

Novinář kritický k představitelům království zemřel za podezřelých okolností na půdě velvyslanectví Saúdské Arábie v tureckém Istanbulu. Případ vyvolal mezinárodní skandál v Evropě i v USA, kde s jím bude zabývat Kongres. Některé důkazy totiž ukazují, že jsou do vraždy zapletení lidé, kteří mají podle tureckých médií vazby na saúdského korunního prince Mohameda bin Salmána.

Novinář si chtěl na velvyslanectví v Turecku vyřídit dokumenty pro svatbu. Jeho smrt má na svědomí zřejmě skupina patnácti Saúdských Arabů, kteří do Turecka přiletěli v ten samý den vládními letouny a za několik hodin zase odletěli.

Informace k případu ze strany Saúdské Arábie se přitom několikrát měnily a ukázaly se být mírně řečeno nepřesné. Právě režim prince Mohameda bin Salmána novinář kritizoval. Německo nebude do Saúdské Arábie vyvážet zbraně, dokud se smrt muže nevyjasní.

Předseda zahraničního poslaneckého výboru Zaorálek se už v úterý během schůze sněmovny zařadil mezi poslance, kteří chtějí Saúdskou Arábii potrestat. "Je třeba zásadně měnit náš postoj k Saúdské Arábii a neakceptovat to, že bychom měli proti sobě mít člověka, který se chová jako řezník. To si nemůžeme dovolit my, ani Evropa a ani civilizovaný svět," řekl Zaorálek s tím, že jeho představa tvrdého postupu proti království začíná zastavením dodávek zbraní.

"Zároveň ale musíme hledat nástroj k tomu, abychom omezili životní způsob lidí, kteří jsou za tohle odpovědní. Mám na mysli to, co dělá třeba Británie, Kanada a další země, kterým pravidla umožňují zmrazit aktiva a zakázat udělování víz lidem, kteří jsou odpovědní za podobné skutky," dodal Zaorálek. Odvety ze strany Saúdské Arábie se neobává. Země podle něj nemá sílu na to, aby mohla oponovat evropským státům a případně i USA.

Podle Zaorálka je smrt novináře jedním z důvodů, proč by se evropské státy měly proti tomuto království postavit. "Saudská Arábie se čím dál tím více blíží policejnímu státu. Probíhá tam zatýkání lidí pro jejich politické smýšlení, bičování blogerů. A především Saudská Arábie dva až tři měsíce po nástupu prince

Mohameda bin Salmána do funkce ministra obrany zahájila válku v Jemenu," zdůraznil exministr zahraničí. Bojový konflikt v Jemenu přitom považuje za jednu z největších humanitárních katastrof. "Nemáme z Jemenu mnoho informací kromě toho, že se tam útočí na školy, autobusy s dětmi. Dochází tam k obrovskému utrpení, které je stranou pozornosti a za které nese ve velké míře odpovědnost Saudská Arábie," dodal Zaorálek.

