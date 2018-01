K volbě prezidenta se připojí i osm referend. Lidé rozhodnou o hazardu, bazénu i těžbě v kamenolomu

před 3 hodinami

Pořadatelé doufají, že spojením s atraktivní volbou prezidenta přilákají dostatek lidí i k hlasování o místních otázkách. V Jablonci nad Nisou se bude například rozhodovat o odstranění hracích automatů z kasin, Karlovy Vary zase rozhodnou o opravě kolonády.

Praha - Lidé v severočeském Jablonci nad Nisou nebudou příští týden volit pouze svého favorita na post prezidenta. Rozhodnou i o tom, zda z města zmizí herní automaty. Stejně jako na dalších sedmi místech v Česku se tam s prezidentskými volbami "sveze" konání místního referenda. Kromě zrušení hazardu budou lidé v plebiscitech rozhodovat hlavně o velkých investicích ve městech, jako je třeba stavba bazénu nebo obnova lázeňské kolonády.

Pořadatelé referend mají velkou naději, že jejich snahy nepřijdou vniveč. Aby bylo referendum platné a radnice podle nich musely rozhodovat, musí k urnám přijít dostatek voličů - podle zákona aspoň 35 procent. A volba prezidenta vysokou účast slibuje, při té minulé v roce 2013 přišlo v obou kolech volit kolem 60 % lidí.

Referend se ve stejnou dobu podle informací ministerstva vnitra konalo šest a ve všech případech se jich zúčastnil dostatek voličů na to, aby byl jejich výsledek pro vedení města závazný. Například Plzeňané takto při minulých prezidentských volbách zastavili plánovanou výstavbu obchodního centra Aréna/Corso.

Vůbec první své všelidové hlasování zažijí Karlovy Vary. Tamní občanská iniciativa se zasadila o to, aby město vyhlásilo plebiscit o obnově historické Vřídelní kolonády.

Karlovarští v době prvního kola volby prezidenta rozhodnou, zda stávající železobetonovou stavbu ze sedmdesátých let minulého století nahradí litinová replika originální kolonády z rakouskouherského ateliéru Fellner a Helmer z konce devatenáctého století. Ještě začátkem ledna město naléhavě shánělo lidi do komisí, minulý týden ale oznámilo, že jsou stavy naplněné.

V Jablonci nad Nisou teď město vyhlásilo referendum poté, co iniciativa Jablonec bez hazardu nasbírala potřebné množství podpisů místních. "Usilovali jsme nejprve o to, aby referendum vyhlásili sami zastupitelé. Jelikož se to nepovedlo, začali jsme sbírat podpisy. Sehnat jich potřebných tři a půl tisíce trvalo asi půl roku," popisuje jeden ze členů petičního výboru a zároveň opoziční zastupitel Jakub Macek (Změna pro Jablonec).

Na kampaň kolem referenda přispěli organizátorům dárci přes internetovou platformu Startovač.cz, 30 tisíc poskytla i nadace tamní firmy Jablotron miliardáře Dalibora Dědka, 30 tisíc korun darovala Nadace Via.

Hlasovat se bude o zákazu všech hracích automatů v Jablonci, kde už hazard před třemi lety zčásti upravila vyhláška. Zrušila herny, přesunula hrací automaty výhradně do kasin a dala jim přísnější pravidla. V Jablonci jich je nyní deset, počet automatů uvnitř ale narůstá, jak ukazuje i poslední Výroční zpráva o hazardním hraní v Česku.

Podle primátora Petra Beitla (ODS) to ale neznamená, že by s množstvím automatů rostlo i rizikové hazardní hraní. Naopak je přesvědčený, že případný zákaz hazard přesune do černých heren, na internet a do okolních měst. A místní varuje, že zákazem hracích automatů přijde město o čtvrtinu peněz z investičního rozpočtu. Odstranění hracích automatů z města už se dříve podařilo prosadit v referendech ve Dvoře Králové, v Pasohlávkách a ve Dvorech nad Lužnicí.

Stejně jako ostatní města a obce, kde se společně s prezidentskými volbami bude konat i referendum, měli v Jablonci v posledních týdnech napilno. Na většině míst ještě na poslední chvíli sháněli členy volebních komisí pro prezidentské volby i do komisí referend.

Sedm set lidí i díky učitelům

"Potřebujeme celkem sedm set lidí, minulý týden se nám konečně podařilo sehnat dostatek, oslovili jsme učitele ze škol a školek," říká primátor Jablonce s tím, že pořádání referenda je pro město organizačně náročné a obává se, že souběh s referendem naruší průběh prezidentských voleb.

"Iniciátoři referenda nám říkali, že když nebudou volby a referendum v jedné místnosti, což technicky nejde, budou jejich lidé v prostorách občany navádět. Takové navádění může mít spoustu významů. Takže z toho vůbec nejsme šťastni a uděláme vše pro to, aby to proběhlo v pořádku," říká Beitl.

Jinou cestu zvolilo vedení nedaleké České Lípy. Referendum sice uspořádá o víkendu, na něhož připadá druhé kolo prezidentských voleb, bude ale až v neděli poté, co si Česko zvolí nového prezidenta. Starostka Romana Žatecká to vysvětila tím, že by bylo obtížné sehnat lidi do komisí. Opoziční politici, kteří s podnětem k referendu přišli, to chápou jako úmyslný krok k oslabení účasti, zároveň kritizují "nabobtnání" otázek referenda - původní hlasování o tom, zda má v daném místě vzniknout bazén za 90 milionů, se rozšířilo o další čtyři dotazy okolo investic města.

"Uspořádání referenda jsem zamýšlel jako akt proti budování koupaliště v místě, které vnímám jako nejméně vhodné nejen já, ale i oslovení architekti a Povodí Ohře. Navíc cena projektu oproti původně představovaným 50 milionům v průběhu narostla na 90 milionů," vysvětluje záměr opoziční zastupitel Tomáš Vlček (SLK). Nyní se chystá ve městě uspořádat osvětovou kampaň, aby lidi k referendu přilákal.

"Referendum není o termínu, ale o tom, že se lidi chtějí nebo nechtějí k něčemu vyjádřit. Máme-li tu tak 'závažný' problém, který občany pálí, tak ať se k němu vyjádří. To přeci s termínem nemá nic společného. Jestli mě něco štve a chci to říci, tak je mi jedno, zda to řeknu v pátek, v sobotu nebo v neděli," řekla starostka České Lípy Romana Žatecká (ČSSD).

Původně prý sice vedení města nemělo potřebu uspořádat referendum, rozhodlo se ale opozici vyhovět a vytěžit tak, že rovnou zjistí názory lidí na další plánované investice města, například zda má Česká Lípa koupit bývalou rozhlednu na Špičáku. "Referendum přijde na nemalé prostředky, bude stát osm set tisíc korun, a když už ho opozice chce, tak se tedy při té příležitosti zeptejme na problémy, kde názor veřejnosti neznáme," říká starostka.

O stavbě krytého bazénu se bude rozhodovat v Zubří na Vsetínsku. Ve městě Brušperk na Frýdecko-Místecku se město lidí v referendu ptá, zda souhlasí s využitím prostor restaurace i k pořádání společenských akcí. V pražských Všenorech mají pro místní připravené čtyři otázky týkající se územního plánu.

V opavských Suchých Lazcích se ptají, zda má vedení udělat vše pro to, aby městskou částí neprocházel silniční obchvat. Podobně se ptají i ve Lhotě Rapotina na Blanensku. Lidé rozhodnou o tom, zda se má radnice snažit zabránit výstavbě takzvané Boskovické spojky procházející katastrem obce a také, zda má bránit těžbě tamního kamenolomu.

Od roku 2006, kdy si ministerstvo vnitra začalo vést podrobnou evidenci o místních referendech, se v Česku uskutečnilo 262 všelidových hlasování.