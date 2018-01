Mám obavy z kohorty panošů na Hradě. Ovčáčka měli na hodinu vyhodit, řekl Rychetský

před 6 hodinami

Praha - Na Hradě se kolem toho, kdo je zrovna prezidentem, formují vždy skupiny lidí, které nejsou schopny s prezidentem vést dialog včetně kritických postojů. Čeští prezidenti chtějí mít "přikyvovače". Uvedl to předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v rozhovoru pro server iRozhlas.cz.

Kritizuje v něm také příspěvky mluvčího současného prezidenta Miloše Zemana Jiřího Ovčáčka na Twitteru. Úředník, který na soukromém Twitteru vyslovuje hodnoticí soudy o ústavních činitelích, by měl být podle něj během jedné hodiny vyhozen.

"Funkce prezidenta má asi negativní vliv na osobnost člověka, protože všichni tři čeští prezidenti po čase výkonu funkce vyžadovali, aby kolem nich byli jenom 'přikyvovači'. Z Hradu se vytratil dialog," míní někdejší místopředseda Zemanovy vlády Pavel Rychetský.

Zároveň Rychetský vyjádřil obavy z poměrů na Hradě. "Pokud mám z něčeho obavy, tak z kohorty panošů, která funguje na Hradě kolem pana prezidenta," řekl serveru v souvislosti s nominací svého nástupce.

Kritika zazněla i na adresu Zemanova mluvčího. Podle něj v žádném případě není v kultivované společnosti přijatelné, aby úředník státního aparátu vyslovoval jakékoliv hodnoticí soudy o ústavních činitelích země. "Nedovedu si představit, že by si tisková mluvčí Ústavního soudu zřídila Twitter a začala tam psát osobní hodnocení vlády nebo jiného ústavního činitele," uvedl.

Podle Rychetského také uzrál čas k omezení poslanecké imunity na výroky a skutky z doby mandátu. V ostatních případech je pro vydání poslanců ke stíhání. V případě výroků za hranicí zákona daných na Twitter by podle Rychetského bylo namístě poslance vydat, protože nespadají do výkonu mandátu.

Rychetský se k poslanecké imunitě vyjádřil obecně, její rozsah je nyní podle něj přehnaný, když se vztahuje na jakékoliv podezření z jakýchkoliv trestných činů spáchaných kdykoliv, kdekoliv, i v době před vznikem poslaneckého mandátu. "Jsem názoru, že uzrál čas k omezení poslanecké imunity na akty, výroky a skutky, které jsou vykonány v době výkonu poslaneckého mandátu. Je v zájmu parlamentu, aby ve všech jiných případech vždy rozhodl o vydání," doplnil.

Ministru spravedlnosti Robertovi Pelikánovi (ANO), který označil policejní žádost o vydání Babiše a Faltýnka jako účelovou a načasovanou před volby, by podle Rychetského slušela větší zdrženlivost.

Obecně se předseda Ústavního soudu vyjádřil také k otázce, jestli by imunita chránila poslance hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury, pokud by se dopustili výroku za hranicí zákona. "Připouštím, že míra svobody projevu zákonodárce při výkonu mandátu je velmi široká a může být chráněna imunitou. Kdyby tak ovšem činil mimo výkon mandátu, třeba na Twitteru, bylo by namístě vydání," řekl.

Čtyřiasedmdesátiletý Rychetský stojí v čele Ústavního soudu od srpna 2003. Původně avizoval, že v polovině druhého funkčního období skončí, tak se ale nestalo. "Musím říci, že zatím ale nemám žádné problémy. Ve svém věku dvakrát týdně hraju tenis, v zimě lyžuji, a jsem tedy zatím schopen tuto funkci zastávat," dodal.

