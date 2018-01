Chlapci chtěli ČSSD sjednotit, výsledkem je sedm procent. Likvidovat oponenty nechci, říká Hašek

před 1 hodinou

Bývalý hejtman a předseda poslaneckého klubu ČSSD Michal Hašek vysvětluje v rozhovoru pro Aktuálně.cz, čeho chce dosáhnout nová platforma Zachraňme ČSSD. Tu v pátek Hašek společně s exhejtmanem Jiřím Zimolou, poslancem Jaroslavem Foldynou a dalšími představil. Hašek tvrdí, že jim nejde o útok na expředsedu Bohuslava Sobotku a další členy vedení, přesto politiku těchto lidí ostře kritizuje.

Aktuálně.cz: Kdo dal impuls k založení platformy Zachraňme ČSSD?



Michal Hašek: Trpělivě jsme čekali, jestli po volbách Lidový dům zavelí a řekne, že udělá například nějakou celostátní konferenci, kde bychom diskutovali o příčinách volebního debaklu, nebo jestli třeba nerozešle nějakou volební analýzu. Nic se nestalo. Sedíme tady 77 dnů po volbách a Lidový dům mlčí. To je dál nepřijatelné.

Takže si myslíte, že tato vaše platforma pomůže tomu, aby "Lidový dům" promluvil?

Jestli se o něco snažíme, tak rozhýbat vedení strany, rozhýbat Lidový dům, rozhýbat diskusi v sociální demokracii.

Neřekl bych ale, že vedení až tak mlčí. Přece jen současný šéf Milan Chovanec, volební lídr Lubomír Zaorálek i někteří další po volbách několik rozhovorů poskytli. Byť toho nebylo až tak moc.

Bylo toho jako šafránu.

Ale sami jste na tiskové konferenci chválili Milana Chovance, že když mu někdo volá, tak zvedne telefon. Což nevypadá až na takové mlčení, o kterém mluvíte. Nestačilo si všechno vyříkat na sjezdu bez vzniku platformy? A když říkáte Lidový dům, kritizujete celé vedení, tedy předsedu a všechny místopředsedy?

Myslíme celé vedení. Ale podívejte, toto není atak vůči vedení, není to od nás atomová válka. My říkáme, ať diskutují všichni bez ohledu na to, jaké v minulosti zastávali názory.

My nikomu nedáváme nálepky, jako v minulosti někdo dával nám, že jsme haškovci a škromachovci a podobně. Platforma je otevřená všem.

I Milanu Chovancovi a dalším členům vedení?

Všem. Vždyť jsme ho dnes vyzvali, ať přijede 20. ledna na první setkání naší platformy do Tábora, aby s námi diskutoval. Věřím, že tam přijedou i další členové vedení a také ti, kteří uvažují o tom, že by kandidovali do vedení.

Vy budete kandidovat do vedení?

Já všechny uklidňuji, že fakt nebudu do vedení kandidovat.

Ostře kritizujete vedení a žádáte ho, aby přiznalo podíl na volebním debaklu. Není ale v takovém postupu už dopředu zakódovaný další ostrý spor uvnitř ČSSD? Není pro budoucnost ČSSD lepší postoj expředsedy Bohuslava Sobotky, který mi v jednom z mála rozhovorů po volbách řekl, že není pro ČSSD dobré, aby se pitvala v minulých chybách?

To je od bývalého předsedy Sobotky krásné, proč se ale on sám tak v minulosti nechoval? Proč nebyl velkorysý v roce 2013? Nemilosrdně nechal zlikvidovat všechny své názorové oponenty. Mnou počínaje a po mně to byly desítky dalších.

Takže já jsem rád, že pan Sobotka dospěl do tohoto bodu, a ať se podle toho, prosím, chová i do budoucna.

I tak na mě výzva vaší platformy působí tak, že je třeba se hlavně vypořádat s dosavadním vedením strany.

Jasně říkám, že nebudeme prokurátoři, soudci ani kati v jedné osobě. My prostě říkáme, ať se pojmenují věci a udělá se jasná analýza volební prohry, aby se chyby v budoucnosti neopakovaly. A o personáliích rozhodne členská základna.

My chceme, aby předsedu ČSSD volili všichni členové strany. Nikomu nechceme a ani nemůžeme bránit v tom, aby někam kandidoval. Ale musí projít testem důvěry.

Má ale ČSSD vůbec šanci, aby jednou vystupovala jednotně a lidé v ní se skutečně k sobě chovali přátelsky? Překvapilo mě, že když se nyní expředseda Sobotka přestěhoval do Vyškova, tak starosta tohoto města a člen vaší platformy Karel Goldemund MF Dnes řekl, že jemu i členům ČSSD ve Vyškově je Sobotka ukradený. Nečekal bych taková slova pronesená muži, který byl několik let v čele ČSSD a zastával post předsedy vlády.

Já vám řeknu jednoduché motto, kterého se držím: Pomsta není program. A to bude platit v každé době a pro každou partu v sociální demokracii. Jestli si někdo vybere jako svůj program pomstu, tak je to velmi krátkozraké a nedopadne to dobře.

Má sociální demokracie nějakou šanci, aby různorodí lidé v ní našli společnou řeč? Není teď po volbách ještě pravděpodobnější, že jedna část bude muset nakonec odejít? Neskončí ta současná situace rozchodem?



Já o žádných nových stranách neuvažuji, sociální demokracie byla silná v době, kdy mezi sebou dokázaly komunikovat různorodé proudy, a hlavně všechny proudy byly zastoupeny. Dosahovali jsme třicetiprocentních volebních výsledků. Potom přišli chlapci s tím, že je třeba stranu sjednotit, a výsledkem je sedm procent.

Nevím, jestli se nakonec Jiří Dienstbier a další nerozhodnou z ČSSD odejít.

Jestli si kolega Jiří Dienstbier myslí, že se svět bude točit kolem něho - no, nebude. Ale stejně tak si to nemyslí ani Michal Hašek, Jiří Zimola nebo někdo další. Prostě jsme všichni odsouzeni k tomu, abychom spolupracovali a udrželi značku. Jestli to někdo nechce, ať to férově řekne a nemusí u toho být. Povinností lidí v ČSSD je hledat dohodu ve prospěch ČSSD.

Jaká by ale byla ČSSD, ve které byste měl navrch vy, Jiří Zimola, Jaroslav Foldyna, Zdeněk Koudelka a další? Určitě slyšíte, že někteří poukazují na to, že to bude spíše jakási národovecká sociální demokracie, blížící se k SPD Tomio Okamury.

Vůbec ne.

Skutečně?

Byla to sociální demokracie dávno předtím, než Tomio Okamura věděl, že půjde do politiky, to měl ještě cestovku nebo uvažoval, v čem bude podnikat, když naši poslanci předkládali opakovaně zákony o celostátním referendu, pak jsme prosadili zákon o krajském referendu.

A byla to sociální demokracie, která například uvažovala o přímé volbě starostů a hejtmanů. Tomio Okamura a Andrej Babiš vzali některá témata ČSSD a není důvod, aby se ČSSD těchto témat vzdala.

A pokud jde o "národovectví", nezačínáte se skutečně blížit SPD?

Mě hrozně mrzí, že v podmínkách České republiky se velmi zakořenilo, že na místo argumentace a diskuse se někdo onálepkuje a potom se jenom okopává.

A jaký je tedy váš názor na Tomia Okamuru?

Mě pan Okamura neoslovuje. Je výsledkem toho, jak se změnila politická mapa České republiky v posledních čtyřech, pěti letech. Jak sociální demokracie podcenila vývojové trendy ve společnosti, jak nedostatečně akcentovala některá tradiční témata a nakonec je nám přebrali jiní. Jako Okamura a Babiš.

Máte vy sám nějaké obavy z Babiše coby nejmocnějšího muže české politiky?

Netrpím nějakou velkou babišománií, Andrej Babiš bude dělat jen to, co mu jiní v rámci demokratické pluralitní společnosti umožní. Jestliže dostal od voličů mnoho hlasů a sedí ve Strakově akademii, je to v rámci ústavy. Jestliže bude chtít prosadit zákony, bude potřeboval spojence ve sněmovně, a bude to podle ústavy.

Strašit Babišem se nevyplácí. Kdo vsadil na kartu Antibabiše, pohořel, lidé dnes očekávají něco jiného. Nebyl bych pro to, aby ČSSD postavila svou budoucí činnost pouze na Antibabišovi, protože by se to minulo účinkem.