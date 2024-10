Nebojte se, myslíme na vás, vyhrožuje firma. Řídí ji žena, která vydělala miliardy

Jediné kliknutí na aukčním webu S-dražby může člověka stát šest tisíc korun. Její provozovatel požaduje peníze za pouhou registraci i za informace, které jsou volně dostupné. Klienti se přitom o ceně dozvídají až z e-mailů, ve kterých jim firma vyhrožuje. Dřívější majitel společnost přepsal podle zjištění Aktuálně.cz na ženu ze Seychel, která dříve "zázračně" vydělala čtyři miliardy za jediný rok.

Devětatřicetiletý Miroslav Valíček dlouho vyhlížel nemovitost, která sousedí s jeho zahradou. Před dvěma měsíci zjistil, že je v dražbě. Stránka, na které nabídku našel, ho automaticky přesměrovala na web S-dražby. "Napsal jsem žádost o to, aby mě kontaktovali. Později přišel mail, kterým mě vyzvali, abych se na webu zaregistroval. Na základě toho mi měli poskytnout další informace," vypráví.

Po registraci našel v e-mailové schránce další zprávu. "Poslali okopírovaný posudek, který měly bezplatně i ostatní weby, přes které jsem se na pozemek koukal. To mi bylo k ničemu, tak jsem pokrčil rameny a dál už nic neřešil," vzpomíná.

Do tří týdnů se mu ale firma ozvala znovu. Tentokrát nenabízela informace, ale požadovala po něm pět tisíc korun. "Vůbec jsem nevěděl, že je registrace zpoplatněná. Od té doby mi každý týden posílají výhrůžky, že mě dají k soudu nebo že moje údaje pošlou vymahačské společnosti," říká.

Jako mnoho dalších se stal obětí webu S-dražby, který se názvem podobá známější stránce S-reality. Server zveřejňuje nabídky nemovitostí, lidem údajně umožňuje přihlásit se k insolvenční aukci a získat tak nemovitost za výhodnou cenu. Po registraci mají klienti získat informace o dražbě. Právě kvůli registraci si ale na společnost stěžují stovky lidí u spotřebitelské organizace dTest i České obchodní inspekce.

Firma lidem za registraci účtuje poplatek pět až šest tisíc korun. Ten pak důrazně vymáhá pomocí upomínek, případně vyhrožuje soudem. "Nebojte se, myslíme na Vás ohledně Vašeho dluhu," zní jeden z e-mailů, které společnost lidem posílá.

Firma kritiky sleduje a vyhrožuje jim

Někteří podvedení sdílí své zkušenosti na sociálních sítích, jedna ze skupin má přes tisíc členů. Lidé jsou přesvědčeni, že firma vymáhá peníze neoprávněně, protože je o zpoplatnění registrace předem neinformovala.

Firma však dění ve skupině sleduje. "Pokud se prokáže, že lžete, budeme se domáhat nápravy stejně jako v podobných jiných případech," pohrozila e-mailem jednomu ze členů skupiny za jeho vyjádření.

Web nabízí tři typy aukcí, registrace k dobrovolné by měla být zdarma. Ale není a zákazníky o tom řádně neinformuje. Cenu služby ani případnou pokutu není možné sjednat v obchodních podmínkách, upozorňuje dTest. Firma to porušuje.

"Spotřebitelé se zúčastní aukce, kterou považují za dobrovolnou, ale společnost to účtuje jako insolvenční, a najednou mají platit šest tisíc. Velmi často se stává, že se spotřebitelé zaregistrují a nic nezjišťují. Už za samotou registraci po nich společnost následně požaduje pět nebo šest tisíc," říká právní poradce dTestu Martin Pitron.

Dokládá to i rozsudek Nejvyššího správního soudu z letošního srpna, který firmě potvrdil více než milionovou pokutu od České obchodní inspekce za několik přestupků vůči spotřebitelům. Pro společnost jde už o několikátou pokutu.

V rozsudku, který má redakce k dispozici, se píše, že firma někdy uváděla jako zpoplatněné zprostředkování informací o dražbě nemovitosti v exekučním nebo insolvenčním řízení. Jinde tvrdila, že se platí za samotnou registraci. V dTestu evidují případy, kdy se lidé přihlásili pouze k nezpoplatněné aukci či se zaregistrovali a nevyžadovali žádné zpoplatněné informace, společnost po nich přesto vymáhala peníze.

"Rozporujeme i to, že má služba nějaký přínos pro spotřebitele, protože se dozvědí veřejně dostupné informace a následně je to zpoplatněno, což spotřebitelé nečekají," dodává Pitron. Zákon také zakazuje, aby poskytnuté služby výrazně neodpovídaly tomu, kolik za ně člověk zaplatil.

Majitel se snaží být v anonymitě

Web S-dražby provozuje firma Pratenorm, která sídlí na virtuální pražské adrese společně se stovkami dalších společností. Jejím jednatelem byl posledních dvanáct let Luboš Vavrda. Letos v březnu jej ve funkci nahradila firma Labem sídlící na Seychelách, respektive její česká pobočka. Tu opět vede Vavrda, který je uveden jako skutečný majitel společnosti. Od března jednatele ve výkonu funkce zastupuje žena ze Seychel jménem Rea Barreau.

"Seychelské off-shore firmy slouží téměř výhradně k ochraně soukromí vlastníka a získání omezené míry anonymity. Jejich využití pro získání výhody coby plátce daní je prakticky vyloučeno. Většina států považovaných za daňové ráje totiž nemá uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění s evropskými zeměmi," vysvětluje Michael Dobrovolný z poradenské skupiny Apogeo. Náhlá změna ve firmě by podle experta mohla znamenat, že jde původnímu majiteli zejména o anonymitu.

Reportéři Aktuálně.cz se Vavrdu pokoušeli kontaktovat na dvou telefonních číslech, avšak bez úspěchu. Nereagoval ani na nabídku rozhovoru, kterou mu zaslali na e-mail společnosti. Na číslech uvedených společností jako kontaktní se ozývá pouze nahraný vzkaz, který vyzývá k registraci na webu.

"Logicky vyvstává podezření, zda nedošlo ke zneužití služeb některého z poskytovatelů off-shore společností, tedy zda cílem realizovaných kroků nebylo vedle anonymizace také faktické ztížení situace případným věřitelům a ztížení dobytnosti jejich nároků. Například už tím, že doručování jednateli, kterým je seychelská společnost sídlící rovněž na virtuálním sídle, bude asi výrazně komplikovanější," dodává Dobrovolný.

Bez zaměstnanců vydělali čtyři miliardy

Pozoruhodná je i nová jednatelka společnosti Rea Barreau. Nejde totiž o první firmu, kterou takto - alespoň papírově - řídí. Seychelanka má pestrou minulost. Před deseti lety se stala známou na Slovensku, když "její" firma Fortress Trading během jediného roku vydělala téměř čtyři miliardy korun. A vyšvihla se tak mezi desítku nejvýdělečnějších firem v zemi. Předběhla dokonce i automobilku Volkswagen nebo druhou největší slovenskou banku.

Firma bez jediného zaměstnance získala miliardy údajně díky obchodování s cizími měnami. Dva roky před obrovským ziskem i rok po něm ale vydělávala maximálně nižší desítky tisíc korun. Společnost později přestala publikovat účetní závěrky a z rejstříku vyplývá, že se v ní neodehrály žádné změny. Pravděpodobně tak není aktivní.

Stále přitom není jasné, jak se k téměř čtyřem miliardám v roce 2014 dostala. "Musím však konstatovat, že vzhledem k obchodní aktivitě společnosti jde o podezřelou transakci," uvedl daňový specialista Tomáš Janoušek před osmi lety pro slovenské Hospodářské noviny. Účetní poradkyně Jaroslava Lukačovičová sdělila, že podle ní jde de facto o legalizaci příjmů.

Žena ze Seychel se objevuje i v souvislosti s kauzou Panama Pappers. V uniklých dokumentech lze dohledat, že vlastnila více offshorových firem, u kterých je obtížné zjistit pravého majitele. Barreau byla také ředitelkou desítek seychelských firem registrovaných v Británii, naprostá většina z nich je už zrušena. Další "její" zaniklé firmy lze dohledat třeba na Kypru.

Jméno Seychelanky je spojené i s kauzou okolo britské firmy Inc & Co. Tři podnikatelé stojící za zkrachovalou společností totiž z jejích zmrazených účtů převedli miliony liber do zahraničí. Vinu pak zkoušeli svalit právě na Barreau, která byla oficiálně ředitelkou. Soudce ale jejich tvrzení neuvěřil a v srpnu letošního roku je obvinil z pohrdání soudem. Proces v Británii stále probíhá.

Nabídky na iDnesu i Seznamu

Web S-dražby inzeruje i na dalších stránkách, například na Reality.iDnes.cz. Oficiálně ho zastupuje makléřka Gabriela Ludvíková, její fotografie je ale stažená z fotobanky. Snímek telefonující ženy se objevuje jako ilustrační u článků o realitním trhu či v reklamě na telefony.

Těsně předtím, než se redaktoři společnosti začali dotazovat, její inzeráty z webu zmizely. Po čase se ale objevily znovu a dál jsou k vidění na mnoha realitních webech, včetně S-realit společnosti Seznam.cz.

"Věrohodnost inzerce kontrolujeme. Nejsme však schopni kontrolovat činnost inzerentů mimo rámec samotného inzerátu a nabídky, například z hlediska korektnosti poskytování jejich služeb," říká marketingový ředitel Reality.iDnes.cz Jiří Knechtl.

Většina makléřů pracuje na živnost. V rejstříku je jediná Gabriela Ludvíková, která má oprávnění k realitní činnosti. Živnost má ale od letošního dubna přerušenou. Reportéři se ženu pokoušeli kontaktovat přes sociální sítě, ale nereagovala.

