Babiš si přes offshorové firmy poslal skoro 400 milionů korun, tvrdí skupina novinářů

Český premiér Andrej Babiš si přes své offshorové firmy poslal takřka 400 milionů korun a za ty si později koupil nemovitosti na francouzské Riviéře, včetně zámečku Bigaud, píše server Investigace.cz. Vychází z téměř dvanácti milionů dokumentů zveřejněných v novinářském projektu Pandora Papers. Sám Babiš tvrdí, že neudělal nic nezákonného, a obvinění odmítá.

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů se kromě Babiše zaměřilo i na řadu dalších světových politiků.

Web Investigace.cz uvedl, že Babiš si v červenci roku 2009 pomocí francouzské právní kanceláře DB Artwell Avocats a panamské právní kanceláře Alcogal nechal anonymně a diskrétně založit firmy, kde figurovali nastrčení ředitelé.

"O čtyři měsíce později tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur (tehdy 381 milionů korun). V podstatě sám sobě poskytl půjčku, a to na nákup šestnácti luxusních nemovitostí ve Francii včetně zmíněného zámečku Château Bigaud na Azurovém pobřeží," napsala Investigace.cz.

"Žádná normální obchodní transakce by takhle nikdy nevypadala," sdělil webu bývalý vyšetřovatel finanční kriminality, dnes konzultant pro boj proti praní špinavých peněz Kamil Kouba. "To schéma mi přijde jako z učebnice pro vyšetřovatele. V angličtině to dokonce má svůj název: loan back," dodal.

Z analyzovaných dokumentů nevyplývá, co bylo zdrojem zmíněných peněz. "V každém případě však premiér Andrej Babiš vynaložil značné úsilí, aby skryl, že právě on je majitelem oněch 15 milionů eur. Kromě toho, že využil schéma offshorových společností, které mu zajistily anonymitu, se ke svým firmám nepřiznal ani v Česku," upozornili novináři s tím, že Babiš žádnou z firem neuvedl v žádném majetkovém přiznání.

Ve Francii by Babišovi hrozilo na základě zákona o prokazování bohatství, že pokud neprokáže původ oněch 381 milionů korun, může o své nemovitosti přijít. Vyšetřování mu rovněž hrozí i v USA, a to vzhledem k tomu, že celé schéma nese znaky praní peněz a součástí byla jeho americká firma, uvedl web.

"Případ ale může začít řešit i česká policie, pokud by shledala důvodné podezření z praní peněz. Vzhledem k tomu, že půjčka byla splatná až v roce 2019, případ není promlčený," dodala Investigace.cz. Podle Lukáše Krause, právníka organizací Frank Bold a Rekonstrukce státu, se neuvedením akcií firem z daňových rájů Babiš dopustil přestupku a hrozí mu pokuta do výše 50 tisíc korun.

Babiš obvinění odmítá

Web také uvedl, že Babiše v posledních dvou týdnech žádal opakovaně a marně o reakci. V té souvislosti zmínil, že Investigace.cz ani zahraniční média, která na projektu Pandora Papers pracují, nebyli vpuštěni na středeční tiskovou konferenci Babiše s maďarským premiérem Viktorem Orbánem v Ústí nad Labem.

"No a je to tady. Čekal jsem, co na mě těsně před volbami vytáhnou, aby mě poškodili a ovlivnili české volby. Tentokrát případem starým 12 let. Před mým vstupem do politiky. Neexistuje žádná kauza, kterou by na mě mohli vytáhnout za dobu, co jsem v politice. V tomto případě je jasné, že jsem neudělal nic nezákonného ani špatného, ale to jim nebrání v tom, aby mě zase zkusili očernit, a ovlivnit tak české parlamentní volby. Je to před každými volbami stejné, vytáhnou něco z dávné minulosti, aby se pak ukázalo, že se nic nestalo," reagoval Babiš.

Babiš dále uvedl, že jde o případ z doby před jeho vstupem do politiky. "Neexistuje žádná kauza, kterou by na mě mohli vytáhnout za dobu, co jsem v politice," napsal.

Server Investigace.cz odmítl, že by se zveřejněním informací snažil ovlivnit volby nebo že by mířil primárně a záměrně na českého předsedu vlády. Web upozornil, že na datu zveřejnění se muselo shodnout přes 600 novinářů z celého světa, kteří Pandora Papers pracovali.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v debatě volebních lídrů čtyř sněmovních stran na CNN Prima News řekl, že "toto má korupční prvky až do roztrhání těla“. Předseda ODS Petr Fiala označil kauzu za obrovský mezinárodní skandál. Babišovo tvrzení označil za směšné. Předseda SPD Tomio Okamura míní, že je nejprve potřeba zjistit, zda Babiš porušil tuzemské zákony. Pokud měla být nějaká pochybení, ať se vyšetří, uvedl.

Projekt Pandora Papers obsahuje dokumenty o více než 300 občanech České republiky a 178 offshorových firem s českým pozadím. Jsou mezi nimi exministr, lokální politici, zbrojaři i nejbohatší lidé Česka. Konkrétní jména kromě premiéra Andreje Babiše zatím server nezveřejnil. Napsal, že ostatním aktérům se bude věnovat postupně a další texty bude vydávat na svých stránkách.