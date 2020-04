Exministr: Útok na ambasádu se nevyšetří, v Rusku vědí, že si ho k nám mohou dovolit

České velvyslanectví v Moskvě po nedělním incidentu, kdy ruští extremisté vhodili na jeho pozemek dýmovnici, požádalo ruskou stranou o odpovídající zabezpečení objektu a vyšetření události. Podle informací Aktuálně.cz je však nepravděpodobné, že Rusko vyjde ambasádě vstříc. Incident je podle oslovených expertů výrazem toho, že česko-ruské vztahy jsou nejhorší po roce 1990.

"Vzájemné vztahy jsou tak špatné, že si v Rusku může dovolit provokaci vůči našemu zastupitelskému úřadu kdokoliv. A může si být téměř jistý, že nebude terčem kritiky nebo sankce Ruské federace," uvedl pro Aktuálně.cz bývalý ministr zahraničí a ředitel Diplomatické akademie Cyril Svoboda. Shodou okolností právě on byl posledním šéfem české diplomacie, který se setkal se svým ruským protějškem. Bylo to roku 2006.

Minimálně čtveřice ruských nacionalistů vhodila dýmovnici na pozemek české ambasády v Moskvě v neděli, akci doprovodili zavěšením transparentu s nápisem Stop fašismu na plot velvyslanectví. K incidentu se přihlásila extremistická strana Jiné Rusko. Jako motiv uvedla odstranění sochy maršála Ivana Koněva, který se v Rusku považuje za hrdinu 2. světové války, radnicí Prahy 6. Městská část pomník odvezla minulý pátek.

"Strana Jiné Rusko požaduje, aby ruská ministerstva zahraničí a obrany učinila odpovídající diplomatické - a jestli bude třeba, tak nejen diplomatické kroky, které ujistí evropské kolegy o tom, že rusofobie v jakékoli formě nezůstane bez trestu," uvedli ve svém prohlášení. Explicitně zmínili, že jde o "odpověď českým úřadům, které v pátek odstranily Koněvův památník v Praze."

Reakce české ambasády v Moskvě přišla hned druhý den, v pondělí odeslala ruskému ministerstvu zahraničí oficiální nótu. V komuniké vznesla dva základní požadavky. "Požádali jsme ruskou stranu o zajištění ochrany velvyslanectví a vyslovili přesvědčení, že incident bude řádně vyšetřen," sdělila Aktuálně.cz ředitelka tiskového odboru ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová.

Zabezpečení je povinnosti hostitelské země

Jak upozornil Deník N, na českou ambasádu nyní dohlíží jediný ruský policista. Podle informací Aktuálně.cz česká strana v nótě neuvedla, kolik dalších mužů mají Rusové na místo poslat. Předpokládá se, že hostitelská země sama patřičně vyhodnotí potřeby ochrany zastupitelského úřadu daného státu. Zabezpečení diplomatické mise je přímo její povinností, jež explicitně vyplývá z Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích.

Podle expertů oslovených Aktuálně.cz bude odpověď ruské strany vycházet z pozice, že za nedělní incident si odpovídá Česko samo. Naráží tím na kroky tuzemských samospráv. Zastupitelé pražské části Řeporyje schválili, že ve svém obvodu vztyčí pomník ruským vojenským oddílům vlasovci za jejich podíl na osvobození Prahy roku 1945. V Rusku se na ně však kvůli oddělení od Rudé armády hledí jako na zrádce.

Pražská politická reprezentace zase pojmenovala náměstí před ruskou ambasádou v tuzemském hlavním městě po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi. Naposledy radnice Praha 6 stáhla z náměstí Interbrigády zmíněnou sochu maršála Koněva, její zastupitelstvo se na tom dohodlo už loni v létě.

V Rusku není síla, která by se za nás postavila

"Vy do náš šťoucháte. Nedivte se, že když provokujete, že se to z naší strany vrací. Můžete si za to sami," popsal Aktuálně.cz někdejší diplomat a bývalý velvyslanec v Rusku Petr Kolář, z jakého postoje se bude odvíjet ruská reakce na českou nótu. Exministr zahraničí Svoboda přitakává. Podle něj sice Rusové mohou v odpovědi uvést, že incident není v souladu s její oficiální politikou, ale zastání česká strana čekat nemůže.

"Zaútočit na ikonu Velké vlastenecké války (Koněvův pomník) a zároveň postavit pomník někomu, kdo zradil Rudou armádu (vlasovci), nemůže v Rusku najít příznivou odezvu u nikoho," vysvětluje Svoboda. Ze stejného důvodu předpokládá minimální zájem Rusů incident objasnit a jeho aktéry potrestat. "Nemáme v Rusku relevantní sílu, která by se za nás postavila," dodává.

Pondělní nóta české strany byla nevyhnutelnou reakcí na nedělní incident. Podle informací Aktuálně.cz z diplomatických kruhů však velvyslanectví předpokládá ryze formální odpověď provázenou znatelnou prodlevou. Stejně tak neočekává, že by Rusové vyšli vstříc požadavku na odpovídající zajištění bezpečnosti a v tomto směru cokoliv podnikli. Česká strana si je vědoma hledisek, jak o nich mluvil Svoboda.

Odpovídá tomu i snaha tuzemského ministerstva zahraničí posílit ochranu zastupitelského úřadu v Moskvě vlastními silami. Na přelomu loňského roku začalo realizovat sadu opatření, jako je určení bezpečného pásma kolem objektu či kontroly u vstupu do něj. Černínský palác počítá i s tím, že na místo pošle několik svých zaměstnanců jako ostrahu.

Zaměstnanci ministerstva jako ostraha

V těchto dnech už měly na pozice ostrahy probíhat konkurzy, ale odložily se kvůli epidemii koronaviru. Kdy se obnoví, v tuto chvíli není jasné. "Na tyto pozice proběhnou standardní veřejná výběrová řízení, předchozí profesní zkušenost s ostrahou objektů apod. bude samozřejmě výhodou," podotkla jen mluvčí resortu zahraničí Štíchová.

"V Moskvě jsme zatím nebyli vnímání jako problematická země, která by potřebovala zvýšenou ochranu," zmínil bývalý velvyslanec Kolář k problematice ostrahy české ambasády. Byť vyjádření protestu před zastupitelskými úřady cizích zemí jsou podle něj běžným projevem, v tomto provedení, vhozením dýmovnice, ho však považuje za výjimečný. "Má tam zasahovat policie a nepřipustit, aby k takovému incidentu došlo," dodal.

Mluvčí Štíchová bez podrobností zmínila, že v posledních letech už došlo v souvislosti s českou ambasádou v Moskvě k bezpečnostním incidentům. V této podobě jde však o první. Deník Aktuálně.cz požádal o stanovisko k nedělnímu výpadu nacionalistů i ruskou ambasádu v Praze, dotazy však zůstaly bez odpovědi. Ambasáda se však už v pátek vyjádřila k odstranění sochy maršála Koněva. "Nezůstane bez příslušné reakce ruské strany," uvedla na webu.