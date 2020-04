Ruští nacionalisté napadli české velvyslanectví v Moskvě kvůli soše Koněva

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasím s názorem náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly, že pokud se podaří ochránit rizikové skupiny, měla by velká část zdravé populace nemoc Covid-19 prodělat nebo se s ní setkat. Babiš dnes Radiožurnálu řekl, že taková myšlenka je riskantní a neumí si to představit. Zdůraznil, že Česko jde cestou tzv. chytré karantény.

Prymula v rozhovoru pro DVTV uvedl, že názor na promořenost společnosti změnil poté, co Čína poskytuje nekorektní a zřejmě vyfabulovaná data o počtu lidí nakažených novým typem koronaviru. Babiš řekl, že s aktuálním názorem bývalého šéfa Ústředního krizového štábu nesouhlasí. "Je to velice riskantní. Neumím si to představit. My jdeme cestou chytré karantény," řekl Radiožurnálu.