Ruská ambasáda v hledáčku českého ministerstva: Zkoumá počet diplomatů i množství aut

Ministerstvo zahraničí jedná s ruským velvyslanectvím o počtu diplomatů v Praze a o omezení počtu diplomatických aut, která má ambasáda registrované. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Nechtěl předjímat, zda Česko nějaké ruské diplomaty vypoví, podle něj je třeba také zajistit, že se neochromí provoz českého velvyslanectví v Moskvě.

"S ruskou stranou teď vedeme velmi intenzivní dialog nejen o počtu diplomatů na ruské ambasádě v Praze, ale také o celkovém nastavení diplomatických vztahů. Jedno z témat je například snížení počtu registrovaných aut ruské ambasády, který je velmi vysoký. Můžeme se jenom domnívat, k čemu tato auta slouží," řekl Petříček.

"Je to také možná do budoucna debata o tom, že by počet diplomatů, ale hlavně nediplomatických pracovníků na ruské ambasádě, měl odpovídat velikosti země, jako je Česká republika," uvedl dále ministr. Podle dřívějších vyjádření bezpečnostních expertů je ruské velvyslanectví vzhledem k počtu obyvatel Česka personálně předimenzované.

Petříček nechtěl předjímat, zda se počet ruských diplomatů v Česku sníží. Ministerstvo podle něj zatím nedělá konkrétní kroky k jejich vypovídání. Zatím naposledy vyhostilo Česko tři ruské diplomaty v březnu v reakci na útok nervovým jedem novičok na Sergeje Skripala v Británii.

Podle ministra je při rozhodování o případném vypovězení diplomatů třeba brát v potaz také zachování provozu českého velvyslanectví v Moskvě. V diplomacii je zvykem, že v případě vypovězení diplomata druhá země přistupuje k recipročnímu kroku.

Petříček také odmítl debatu o možném zrušení sankcí, které Evropská unie na Rusko uvalila v souvislosti s anexí Krymu a s konfliktem na východě Ukrajiny. Odkázal na zářijové společné prohlášení nejvyšších ústavních činitelů, kteří konstatovali, že nebyly naplněny podmínky pro odvolání sankcí.