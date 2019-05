Vyšší rodičovská i růst platů učitelů. Rozpočet má mít v roce 2020 schodek 40 miliard

Ministerstvo financí připravilo na příští rok rozpočet se schodkem 40 miliard korun. Výdaje by měly být 1,594 bilionu korun a příjmy 1,554 bilionu korun. Na tiskové konferenci o tom informoval premiér Andrej Babiš (ANO). ČSSD uvedla, že je připravena tento návrh podpořit, pokud se koalice dohodne na podrobnostech. Schodek 40 miliard korun je schválen i v letošním rozpočtu.

První verzi rozpočtu bude vláda podle premiéra schvalovat na mimořádné schůzi 31. května. Považuje ho již za téměř hotový, chybí jen rozhodnutí o navýšení výdělků. Odbory před měsícem vyzvaly vládu, aby s nimi začala o přidání jednat co nejdřív. Premiér v pondělí uvedl, že jednat by o tom měla příští týden mimořádná tripartita.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že u úřadů trvá na desetiprocentní úspoře v provozních výdajích. "Mám připravený určitý platový nárůst a motivační složku," řekla. Motivaci vidí v tom, že by se polovina ušetřených peněz za zrušené úřednické posty měla vrátit zpět do platů.

Ujistila také, že učitelé dostanou přidáno tak, aby v roce 2021 měli průměrný plat 45 tisíc korun.

Na rodičovské je konečně shoda

Shoda už podle premiéra panuje i ohledně rodičovského příspěvku. "Po velmi intenzivní jednání jsme našli ty peníze na rodičovský příspěvek," oznámil Babiš. Státní pokladnu přijde navýšení na 8,6 miliardy ročně. Poslední návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) je podle něj ale stejným návrhem, s jakým přišla ministryně Schillerová loni v říjnu.

"Jsme zase v debatě, kdo s čím přišel," řekl k tomu Hamáček. Podotkl, že navýšení rodičovské měli sociální demokraté ve svém volebním programu v roce 2017 před sněmovními volbami. Byl to podle Hamáčka jeden z důvodů, proč vstoupili do vlády.

"Je to věc, na kterou jsme si zvykli. Pan premiér potřebuje dojít k závěru, že to celé vymyslel a zařídil on. Pokud toto je cena za to, že pomůžeme maminkám, tak my jsme s tou cenou spokojeni," řekl šéf ČSSD.

Podle Maláčové dostanou 80 tisíc navíc všechny rodiny, které si k prvnímu lednu 2020 nevyčerpaly rodičovský příspěvek. Od ledna by si tak mohly polepšit rodiny s novorozenci i ty s dítětem do čtyř let, které ještě rodičovskou nevyčerpaly.

"Částka se bude odvíjet od předchozího příjmu a věku dítěte, tedy od počtu měsíců, které zbývají do čtvrtých narozenin," řekla Maláčová.

"Byla bych spokojenější, kdybych prosadila svou původní verzi, tedy rodičovský příspěvek všem rodičům s nejmladším dítětem do 4 let, ale v rámci kompromisu jsme se potřebovali někam posunout," vysvětlila Maláčová.

Dodala, že hnutí ANO se ještě minulý týden navýšení bránilo. "Žádná politická strana si na rodiny s dětmi nevzpomněla. Já jsem s výsledkem spokojená," uzavřela ministryně.

Kromě rodičů si polepší i důchodci. Opět by měly o 900 korun stoupnout důchody, uvedl Babiš. Rozpočet počítá i s růstem investic na 135 miliard korun z letošních 122,3 miliardy korun.

ČSSD: Budeme trvat na našich prioritách

Hamáček v pondělí k rozpočtu dodal, že je rád, že se veřejnost návrh konečně dozvěděla. "Dosud jsme naráželi na dva problémy. Nebyla ucelená představa, jak bude rozpočet vypadat. A také ministerstvo financí potřebovalo svůj návrh probrat s panem premiérem," řekl.

Za ideální nyní považuje, aby se o rozpočtu jednalo na koaliční radě. "Musíme ta jednání zahájit. Jsem rád, že konečně víme, co si myslí premiér. Může to být na formátu koaliční rady, což by bylo logické. Nebo to můžeme řešit na vládě, ale to by byla dlouhá vláda," konstatoval.

ČSSD podle Hamáčka bude trvat na svých prioritách. Varoval, že "nelze sníst koláč a chtít, aby byl stále na talíři". Vadí mu například kritika velkého rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí, když zároveň trvá zájem na tom, aby rostly důchody. "Věřím, že to premiér pochopí," uvedl.

Babiš v pondělí také odmítl sektorovou daň navrhovanou koaliční ČSSD. "Naše hnutí to vždy odmítalo," řekl. S bankami však jedná o vzniku národního rozvojového fondu, kam by vstoupily čtyři hlavní české banky a vložily by do něj šest miliard korun. "My bychom ten fond propagovali a zvali tam další investory," popsal záměr premiér.